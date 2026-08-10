Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена edgeX сегодня составляет 0.3912 RUB. Рыночная капитализация EDGE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен EDGE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена edgeX сегодня составляет 0.3912 RUB. Рыночная капитализация EDGE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен EDGE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о EDGE

Информация о цене EDGE

Что такое EDGE

Whitepaper EDGE

Официальный сайт EDGE

Токеномика EDGE

Прогноз цен EDGE

История EDGE

Руководство по покупке EDGE

Конвертер валют EDGE в фиат

EDGE на споте

Фьючерсы EDGE USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип edgeX

edgeX Курс (EDGE)

Текущая цена 1 EDGE в RUB:

₽32.398373
₽32.398373₽32.398373
+1,26%1D
RUB
График цены edgeX (EDGE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:02:02 (UTC+8)

Сегодняшняя цена edgeX

Текущая цена edgeX (EDGE) сегодня составляет ₽ 0.3912 с изменением 1.26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EDGE на RUB составляет ₽ 0.3912 за EDGE.

На данный момент edgeX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- EDGE. В течение последних 24 часов, EDGE торговался в диапазоне от ₽ 0.3815 (минимум) до ₽ 0.3941 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе EDGE изменился на +1.11% за последний час и на +12.70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 82,56K.

Рыночная информация edgeX (EDGE)

--
----

₽ 82,56K
₽ 82,56K₽ 82,56K

₽ 391.20M
₽ 391.20M₽ 391.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Текущая рыночная капитализация edgeX составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 82,56K. Циркулируещее обращение EDGE составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 391.20M.

История цен edgeX в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.3815
₽ 0.3815₽ 0.3815
Мин 24Ч
₽ 0.3941
₽ 0.3941₽ 0.3941
Макс 24Ч

₽ 0.3815
₽ 0.3815₽ 0.3815

₽ 0.3941
₽ 0.3941₽ 0.3941

--
----

--
----

+1.11%

+1.26%

+12.70%

+12.70%

История цен edgeX (EDGE) в RUB

Отслеживайте изменения цены edgeX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.40314+1.26%
30 дней₽ +0.0079+2.06%
60 дней₽ -0.0045-1.14%
90 дней₽ -0.8996-69.70%
Изменение цены edgeX сегодня

Сегодня для EDGE зафиксировано изменение ₽ +0.40314 (+1.26%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены edgeX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.0079 (+2.06%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены edgeX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то EDGE изменился на ₽ -0.0045 (-1.14%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены edgeX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.8996 (-69.70%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены edgeX (EDGE)?

Просмотеть страницу истории цен edgeX.

Анализ по edgeX

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний edgeX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке edgeX: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке EDGE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

EDGE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,3893; текущая цена — 0,3919 — находится в непосредственной близости от уровня сопротивления R1 (0,3925). Ценовой уровень расположен в верхней половине ценового диапазона системы центров, а краткосрочная структура демонстрирует признаки высоких колебаний. Группа скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) сохраняют сигналы на покупку, что свидетельствует о том, что восходящий тренд пока не нарушен. Текущая цена находится всего в 0,0079 от нижнего уровня поддержки S1, при этом центр тяжести структуры слегка сместился вверх. Индикатор MACD сформировал «мертвый перекресток», быстрая и медленная линии разошлись вниз, что указывает на ослабление краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит об уравновешенном рыночном настроении. Показатели KDJ и StochRSI сигнализируют о наличии давления для краткосрочной коррекции, при этом волатильность остаётся около средней линии полос Боллинджера. Силы быков и медведей на текущем уровне распределяются равномерно, отсутствует выраженная концентрация энергии для одностороннего прорыва. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,3925, который находится всего в 0,0006 от текущей цены и представляет собой точку немедленного тестирования. Дальний уровень сопротивления R2 расположен на отметке 0,3978, что соответствует расстоянию в 0,0059 от текущей цены. Нижний ближайший уровень поддержки — S1 на уровне 0,3840, находящийся в 0,0079 от текущей цены. Вторичный уровень поддержки S2 установлен на отметке 0,3807, что составляет расстояние в 0,0112 от текущей цены, обеспечивая дополнительный запас для возможного снижения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены edgeX

Прогноз цены edgeX (EDGE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена EDGE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены edgeX (EDGE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена edgeX потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену edgeX достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены EDGE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены edgeX».

Как купить и инвестировать edgeX в Россия

Готовы приступить к работе с edgeX? Покупка EDGE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить edgeX. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке edgeX (EDGE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и edgeX будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке edgeX (EDGE)

Что вы можете сделать с edgeX

Владение edgeX позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка edgeX (EDGE) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое edgeX (EDGE)

edgeX – это децентрализованная торговая платформа, работающая круглосуточно и без выходных, для глобальных активов, предлагающая бессрочные контракты на сырьевые товары, акции и криптовалюту, а также спотовые рынки. Основанная на собственной блокчейн-сети EDGE Chain, платформа edgeX призвана обеспечить пользователям по всему миру возможность вести торговлю с эффективным использованием капитала, самостоятельным хранением активов и круглосуточным доступом.

Источники edgeX

Для более глубокого понимания edgeX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт edgeX
Обозреватель блоков

Категория :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Meme

Люди также спрашивают: Другие вопросы о edgeX

Страница обновлена: 2026-08-10 18:02:02 (UTC+8)

Важные обновления индустрии edgeX (EDGE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о edgeX

EDGE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по EDGE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами EDGE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте edgeX (EDGE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы edgeX в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EDGE/USDC
₽32.381839
₽32.381839₽32.381839
+1.16%
143.13K (USDT)
EDGE/USDT
₽32.365305
₽32.365305₽32.365305
+1.03%
213.32K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽17.559108
₽17.559108₽17.559108

+324.80%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽0.967239
₽0.967239₽0.967239

+22.25%

AurumX

AurumX

UMX

₽15.393154
₽15.393154₽15.393154

-20.69%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽201.499858
₽201.499858₽201.499858

+35.41%

JMDT

JMDT

JMDT

₽108.909458
₽108.909458₽108.909458

+22.11%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽13.14453
₽13.14453₽13.14453

+1,113.74%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0.834967
₽0.834967₽0.834967

+68.33%

Test

Test

TST

₽2.15280947
₽2.15280947₽2.15280947

+60.62%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2.25044274
₽2.25044274₽2.25044274

+47.40%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₽0.20874175
₽0.20874175₽0.20874175

+42.09%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор EDGE в RUB

Сумма

EDGE
EDGE
RUB
RUB

1 EDGE = 32.340504 RUB