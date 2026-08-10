Текущее общее настроение на рынке EDGE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

EDGE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,3893; текущая цена — 0,3919 — находится в непосредственной близости от уровня сопротивления R1 (0,3925). Ценовой уровень расположен в верхней половине ценового диапазона системы центров, а краткосрочная структура демонстрирует признаки высоких колебаний. Группа скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) сохраняют сигналы на покупку, что свидетельствует о том, что восходящий тренд пока не нарушен. Текущая цена находится всего в 0,0079 от нижнего уровня поддержки S1, при этом центр тяжести структуры слегка сместился вверх. Индикатор MACD сформировал «мертвый перекресток», быстрая и медленная линии разошлись вниз, что указывает на ослабление краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит об уравновешенном рыночном настроении. Показатели KDJ и StochRSI сигнализируют о наличии давления для краткосрочной коррекции, при этом волатильность остаётся около средней линии полос Боллинджера. Силы быков и медведей на текущем уровне распределяются равномерно, отсутствует выраженная концентрация энергии для одностороннего прорыва. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,3925, который находится всего в 0,0006 от текущей цены и представляет собой точку немедленного тестирования. Дальний уровень сопротивления R2 расположен на отметке 0,3978, что соответствует расстоянию в 0,0059 от текущей цены. Нижний ближайший уровень поддержки — S1 на уровне 0,3840, находящийся в 0,0079 от текущей цены. Вторичный уровень поддержки S2 установлен на отметке 0,3807, что составляет расстояние в 0,0112 от текущей цены, обеспечивая дополнительный запас для возможного снижения.

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