Сегодняшняя цена Orchid

Текущая цена Orchid (OXT) сегодня составляет ₽ 0,009807 с изменением 3,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OXT на RUB составляет ₽ 0,009807 за OXT.

На данный момент Orchid занимает #1086 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 9,78M, при оборотном предложении 997,21M OXT. В течение последних 24 часов, OXT торговался в диапазоне от ₽ 0,00977 (минимум) до ₽ 0,010363 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 83,9584787004, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,51233102780339709.

В краткосрочной перспективе OXT изменился на -1,85% за последний час и на -15,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,29K.

Рыночная информация Orchid (OXT)

Место No.1086 Рыночная капитализация ₽ 9,78M₽ 9,78M ₽ 9,78M Объем (24Ч) ₽ 59,29K₽ 59,29K ₽ 59,29K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 9,81M₽ 9,81M ₽ 9,81M Оборотное предложение 997,21M 997,21M 997,21M Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Дата выпуска 2017-10-01 00:00:00 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Orchid составляет ₽ 9,78M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,29K. Циркулируещее обращение OXT составляет 997,21M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 9,81M.