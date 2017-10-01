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Текущая цена Orchid сегодня составляет 0,009807 RUB. Рыночная капитализация OXT составляет 9 779 683,91983529979333 RUB. Отслеживайте обновления цен OXT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Orchid сегодня составляет 0,009807 RUB. Рыночная капитализация OXT составляет 9 779 683,91983529979333 RUB. Отслеживайте обновления цен OXT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Orchid Курс (OXT)

Текущая цена 1 OXT в RUB:

₽0,81108054
₽0,81108054₽0,81108054
-3,44%1D
RUB
График цены Orchid (OXT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:06:05 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Orchid

Текущая цена Orchid (OXT) сегодня составляет ₽ 0,009807 с изменением 3,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OXT на RUB составляет ₽ 0,009807 за OXT.

На данный момент Orchid занимает #1086 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 9,78M, при оборотном предложении 997,21M OXT. В течение последних 24 часов, OXT торговался в диапазоне от ₽ 0,00977 (минимум) до ₽ 0,010363 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 83,9584787004, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,51233102780339709.

В краткосрочной перспективе OXT изменился на -1,85% за последний час и на -15,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,29K.

Рыночная информация Orchid (OXT)

No.1086

₽ 9,78M
₽ 9,78M₽ 9,78M

₽ 59,29K
₽ 59,29K₽ 59,29K

₽ 9,81M
₽ 9,81M₽ 9,81M

997,21M
997,21M 997,21M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

2017-10-01 00:00:00

ETH

Текущая рыночная капитализация Orchid составляет ₽ 9,78M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,29K. Циркулируещее обращение OXT составляет 997,21M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 9,81M.

История цен Orchid в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00977
₽ 0,00977₽ 0,00977
Мин 24Ч
₽ 0,010363
₽ 0,010363₽ 0,010363
Макс 24Ч

₽ 0,00977
₽ 0,00977₽ 0,00977

₽ 0,010363
₽ 0,010363₽ 0,010363

₽ 83,9584787004
₽ 83,9584787004₽ 83,9584787004

₽ 0,51233102780339709
₽ 0,51233102780339709₽ 0,51233102780339709

-1,85%

-3,44%

-15,15%

-15,15%

История цен Orchid (OXT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Orchid за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,02889516-3,44%
30 дней₽ +0,006012+158,41%
60 дней₽ +0,002834+40,64%
90 дней₽ -0,000105-1,06%
Изменение цены Orchid сегодня

Сегодня для OXT зафиксировано изменение ₽ -0,02889516 (-3,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Orchid за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,006012 (+158,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Orchid за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OXT изменился на ₽ +0,002834 (+40,64%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Orchid за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,000105 (-1,06%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Orchid (OXT)?

Просмотеть страницу истории цен Orchid.

Анализ по Orchid

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Orchid, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Orchid: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке OXT: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

**Рыночная структура** OXT_USDT на 4-часовом таймфрейме: текущая цена 0,010368 находится выше центрального уровня 0,00985 на 5,3%; цена уже пробила сопротивление R2 на уровне 0,01002. Группа скользящих средних (MA) демонстрирует нейтральную купеческую конфигурацию, а группа экспоненциальных скользящих средних (EMA) фиксирует покупательные сигналы в диапазоне 1–2. Система скользящих средних находится в зоне доминирования бычьего тренда. **Состояние динамики** Индикатор MACD сохраняет положительный перекресток, при этом линии быстрой и медленной скользящей средней расположены в одном направлении. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне; данные по индикаторам KDJ и StochRSI отсутствуют, поэтому невозможно однозначно оценить структуру краткосрочной динамики. Показатели волатильности BOLL не предоставлены, что создает информационный пробел в оценке концентрации рыночной энергии. **Ключевые уровни цен** Выше текущей цены уровень R2 на отметке 0,01002 находится на расстоянии -3,5% и уже превратился в ближайшую точку для тестирования обратного движения. Центральный уровень 0,00985, находящийся на расстоянии -5,3%, выступает первым уровнем наблюдения за возможным откатом. Ниже текущей цены уровень S1 на отметке 0,00978 отстоит на -5,7%, а уровень S2 на отметке 0,00968 — на -6,7%, являясь дальним опорным уровнем структуры.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Orchid?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Orchid (OXT):

1. Уровень внедрения сети и использование VPN-услуг Orchid.
2. Общие настроения на рынке криптовалют и динамика цен биткоина.
3. Показатели сектора приватных монет, а также изменения в регуляторной сфере.
4. Динамика предложения токенов и механизмы стейкинга.
5. Анонсы партнерств и технические разработки.
6. Объём торгов и ликвидность на биржах.
7. Конкуренция со стороны других проектов, ориентированных на конфиденциальность.
8. Общий спрос на децентрализованные решения для обеспечения конфиденциальности.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Orchid?

Люди хотят знать текущую цену монеты Orchid (OXT) по нескольким причинам: для принятия торговых решений, управления портфелем, анализа рынка и определения оптимального времени для инвестирования. OXT используется в децентрализованной VPN-службе Orchid, поэтому её цена напрямую влияет на стоимость использования сервиса. Трейдеры отслеживают ежедневные колебания цены, чтобы выявить возможности для получения прибыли.

Прогноз цены Orchid

Прогноз цены Orchid (OXT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена OXT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Orchid (OXT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Orchid потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Orchid достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены OXT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Orchid».

Как купить и инвестировать Orchid в Россия

Готовы приступить к работе с Orchid? Покупка OXT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Orchid. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Orchid (OXT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Orchid будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Orchid (OXT)

Что вы можете сделать с Orchid

Владение Orchid позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Orchid (OXT)

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Источники Orchid

Для более глубокого понимания Orchid рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Orchid
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:06:05 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Orchid (OXT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Orchid

OXT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по OXT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами OXT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Orchid (OXT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Orchid в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OXT/USDT
₽0,8266131
₽0,8266131₽0,8266131
-1,52%
5.88M (USDT)
OXT/ETH
₽0,00043268094
₽0,00043268094₽0,00043268094
-0,22%
509.50K (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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