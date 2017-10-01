Orchid Курс (OXT)
Текущая цена Orchid (OXT) сегодня составляет ₽ 0,009807 с изменением 3,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OXT на RUB составляет ₽ 0,009807 за OXT.
На данный момент Orchid занимает #1086 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 9,78M, при оборотном предложении 997,21M OXT. В течение последних 24 часов, OXT торговался в диапазоне от ₽ 0,00977 (минимум) до ₽ 0,010363 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 83,9584787004, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,51233102780339709.
В краткосрочной перспективе OXT изменился на -1,85% за последний час и на -15,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,29K.
No.1086
2017-10-01 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Orchid составляет ₽ 9,78M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,29K. Циркулируещее обращение OXT составляет 997,21M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 9,81M.
-1,85%
-3,44%
-15,15%
-15,15%
Отслеживайте изменения цены Orchid за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,02889516
|-3,44%
|30 дней
|₽ +0,006012
|+158,41%
|60 дней
|₽ +0,002834
|+40,64%
|90 дней
|₽ -0,000105
|-1,06%
Сегодня для OXT зафиксировано изменение ₽ -0,02889516 (-3,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,006012 (+158,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то OXT изменился на ₽ +0,002834 (+40,64%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,000105 (-1,06%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Orchid (OXT)?
Просмотеть страницу истории цен Orchid.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Orchid, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке OXT: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
**Рыночная структура** OXT_USDT на 4-часовом таймфрейме: текущая цена 0,010368 находится выше центрального уровня 0,00985 на 5,3%; цена уже пробила сопротивление R2 на уровне 0,01002. Группа скользящих средних (MA) демонстрирует нейтральную купеческую конфигурацию, а группа экспоненциальных скользящих средних (EMA) фиксирует покупательные сигналы в диапазоне 1–2. Система скользящих средних находится в зоне доминирования бычьего тренда. **Состояние динамики** Индикатор MACD сохраняет положительный перекресток, при этом линии быстрой и медленной скользящей средней расположены в одном направлении. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне; данные по индикаторам KDJ и StochRSI отсутствуют, поэтому невозможно однозначно оценить структуру краткосрочной динамики. Показатели волатильности BOLL не предоставлены, что создает информационный пробел в оценке концентрации рыночной энергии. **Ключевые уровни цен** Выше текущей цены уровень R2 на отметке 0,01002 находится на расстоянии -3,5% и уже превратился в ближайшую точку для тестирования обратного движения. Центральный уровень 0,00985, находящийся на расстоянии -5,3%, выступает первым уровнем наблюдения за возможным откатом. Ниже текущей цены уровень S1 на отметке 0,00978 отстоит на -5,7%, а уровень S2 на отметке 0,00968 — на -6,7%, являясь дальним опорным уровнем структуры.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Orchid потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.
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|Время (UTC+8)
|Тип
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