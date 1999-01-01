CFG

Centrifuge – ведущий протокол Web3, ориентированный на соединение реальных активов (RWA) с децентрализованными финансами (DeFi). Наша миссия – открыть доступ к следующему триллиону долларов в виде реальных активов с помощью блокчейн-технологий, токенизируя активы, обеспечивая прозрачность финансовых систем и способствуя эффективному распределению капитала.

Название криптовалютыCFG

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение675,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

ВведениеCentrifuge – ведущий протокол Web3, ориентированный на соединение реальных активов (RWA) с децентрализованными финансами (DeFi). Наша миссия – открыть доступ к следующему триллиону долларов в виде реальных активов с помощью блокчейн-технологий, токенизируя активы, обеспечивая прозрачность финансовых систем и способствуя эффективному распределению капитала.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.