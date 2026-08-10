Сегодняшняя цена PUNKVISM

Текущая цена PUNKVISM (PVT) сегодня составляет ₽ 0,0001402 с изменением 0,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PVT на RUB составляет ₽ 0,0001402 за PVT.

На данный момент PUNKVISM занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PVT. В течение последних 24 часов, PVT торговался в диапазоне от ₽ 0,0001181 (минимум) до ₽ 0,0001421 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PVT изменился на -0,15% за последний час и на -1,76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 66,35K.

Рыночная информация PUNKVISM (PVT)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 66,35K₽ 66,35K ₽ 66,35K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,40M₽ 1,40M ₽ 1,40M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация PUNKVISM составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 66,35K. Циркулируещее обращение PVT составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,40M.