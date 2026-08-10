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Текущая цена PUNKVISM сегодня составляет 0,0001402 RUB. Рыночная капитализация PVT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PVT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена PUNKVISM сегодня составляет 0,0001402 RUB. Рыночная капитализация PVT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PVT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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PUNKVISM Курс (PVT)

Текущая цена 1 PVT в RUB:

₽0,011575062
₽0,011575062₽0,011575062
-0,42%1D
RUB
График цены PUNKVISM (PVT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:39:04 (UTC+8)

Сегодняшняя цена PUNKVISM

Текущая цена PUNKVISM (PVT) сегодня составляет ₽ 0,0001402 с изменением 0,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PVT на RUB составляет ₽ 0,0001402 за PVT.

На данный момент PUNKVISM занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PVT. В течение последних 24 часов, PVT торговался в диапазоне от ₽ 0,0001181 (минимум) до ₽ 0,0001421 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PVT изменился на -0,15% за последний час и на -1,76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 66,35K.

Рыночная информация PUNKVISM (PVT)

--
----

₽ 66,35K
₽ 66,35K₽ 66,35K

₽ 1,40M
₽ 1,40M₽ 1,40M

--
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10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

SOL

Текущая рыночная капитализация PUNKVISM составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 66,35K. Циркулируещее обращение PVT составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,40M.

История цен PUNKVISM в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0001181
₽ 0,0001181₽ 0,0001181
Мин 24Ч
₽ 0,0001421
₽ 0,0001421₽ 0,0001421
Макс 24Ч

₽ 0,0001181
₽ 0,0001181₽ 0,0001181

₽ 0,0001421
₽ 0,0001421₽ 0,0001421

--
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--
----

-0,15%

-0,42%

-1,76%

-1,76%

История цен PUNKVISM (PVT) в RUB

Отслеживайте изменения цены PUNKVISM за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00004882-0,42%
30 дней₽ -0,0001245-47,04%
60 дней₽ -0,0000891-38,86%
90 дней₽ -0,0003079-68,72%
Изменение цены PUNKVISM сегодня

Сегодня для PVT зафиксировано изменение ₽ -0,00004882 (-0,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены PUNKVISM за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0001245 (-47,04%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены PUNKVISM за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PVT изменился на ₽ -0,0000891 (-38,86%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены PUNKVISM за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0003079 (-68,72%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены PUNKVISM (PVT)?

Просмотеть страницу истории цен PUNKVISM.

Анализ по PUNKVISM

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний PUNKVISM, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены PUNKVISM?

Цены PUNKVISM (PVT) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения на рынке и уровень принятия проекта сообществом
2. Объём торгов и ликвидность на биржах
3. Общие тенденции на рынке криптовалют
4. Полезность токена и его применение в экосистеме
5. Динамика спроса и предложения
6. Объявления о партнёрских соглашениях и обновления в разработке
7. Регуляторные новости, влияющие на криптовалютный рынок
8. Популярность в социальных сетях и поддержка влиятельных лиц
9. Паттерны технического анализа
10. Более широкие экономические условия

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену PUNKVISM?

Люди хотят знать текущую цену PUNKVISM (PVT) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем и определение оптимального момента входа/выхода с рынка. Трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы совершать покупки и продажи в наиболее выгодные моменты. Инвесторы отслеживают ежедневную динамику цен, чтобы оценить стоимость своих активов и потенциальную прибыль или убыток. Мониторинг цен помогает выявлять тренды, характерные для волатильности и определять точки входа и выхода для стратегических действий.

Прогноз цены PUNKVISM

Прогноз цены PUNKVISM (PVT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PVT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены PUNKVISM (PVT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена PUNKVISM потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену PUNKVISM достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PVT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены PUNKVISM».

Как купить и инвестировать PUNKVISM в Россия

Готовы приступить к работе с PUNKVISM? Покупка PVT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить PUNKVISM. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке PUNKVISM (PVT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и PUNKVISM будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке PUNKVISM (PVT)

Что вы можете сделать с PUNKVISM

Владение PUNKVISM позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое PUNKVISM (PVT)

The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.

Источники PUNKVISM

Для более глубокого понимания PUNKVISM рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт PUNKVISM
Обозреватель блоков

Категория :

Real World Assets (RWA)Solana Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:39:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PUNKVISM (PVT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о PUNKVISM

PVT USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PVT/USDT
₽0,011575062
₽0,011575062₽0,011575062
-0,35%
477.52M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 PVT = 0,011583324 RUB