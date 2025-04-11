Что такое GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem – это экосистема Web3-игр от GRAMPUS, глобального разработчика казуальных игр. Она была создана для создания захватывающего и увлекательного игрового опыта, который находит отклик как у игроков, так и у игровых студий благодаря технологиям блокчейна и искусственного интеллекта. Одним из ключевых проектов является Norma in Metaland – перезапуск в формате Web3 популярной игры Cooking Adventure, которой наслаждаются более 33 миллионов игроков по всему миру. Эта версия привносит в жанр кулинарных симуляторов механику владения внутриигровыми активами на блокчейне и модель play-to-own. Другой флагманский проект – Juicy Adventure, казуальный шутер, действие которого разворачивается в причудливом мире, где гигантский блендер падает на деревню животных, создавая уникальный игровой процесс и новый взгляд на многопользовательские казуальные игры. GRAM Ecosystem стремится выйти за рамки традиционного игрового издательства, создавая устойчивую игровую среду, основанную на технологиях Web3.

GRAM Ecosystem доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в GRAM Ecosystem. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга GRAMPUS, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о GRAM Ecosystem в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки GRAM Ecosystem простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

GRAM Ecosystem Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как GRAM Ecosystem, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена GRAMPUS в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены GRAM Ecosystem.

История цен GRAM Ecosystem

Отслеживание траектории движения цены GRAMPUS дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории GRAMPUS в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен GRAM Ecosystem.

Как купить GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Ищете как купить GRAM Ecosystem? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести GRAM Ecosystem на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

GRAMPUS на местную валюту

1 GRAMPUS к VND ₫ 28.2051 1 GRAMPUS к AUD A$ 0.001749 1 GRAMPUS к GBP ￡ 0.000836 1 GRAMPUS к EUR € 0.000968 1 GRAMPUS к USD $ 0.0011 1 GRAMPUS к MYR RM 0.004862 1 GRAMPUS к TRY ₺ 0.041866 1 GRAMPUS к JPY ¥ 0.157883 1 GRAMPUS к RUB ₽ 0.091542 1 GRAMPUS к INR ₹ 0.094688 1 GRAMPUS к IDR Rp 18.333326 1 GRAMPUS к KRW ₩ 1.562495 1 GRAMPUS к PHP ₱ 0.062898 1 GRAMPUS к EGP ￡E. 0.05643 1 GRAMPUS к BRL R$ 0.006446 1 GRAMPUS к CAD C$ 0.001518 1 GRAMPUS к BDT ৳ 0.133683 1 GRAMPUS к NGN ₦ 1.757184 1 GRAMPUS к UAH ₴ 0.04554 1 GRAMPUS к VES Bs 0.0781 1 GRAMPUS к PKR Rs 0.308462 1 GRAMPUS к KZT ₸ 0.568469 1 GRAMPUS к THB ฿ 0.036817 1 GRAMPUS к TWD NT$ 0.035607 1 GRAMPUS к AED د.إ 0.004037 1 GRAMPUS к CHF Fr 0.000891 1 GRAMPUS к HKD HK$ 0.008525 1 GRAMPUS к MAD .د.م 0.01023 1 GRAMPUS к MXN $ 0.022363

Источники GRAM Ecosystem

Для более глубокого понимания GRAM Ecosystem рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GRAM Ecosystem Какова цена GRAM Ecosystem (GRAMPUS) сегодня? Текущая цена GRAM Ecosystem (GRAMPUS) составляет 0.0011 USD . Какова рыночная капитализация GRAM Ecosystem (GRAMPUS)? Текущая рыночная капитализация GRAM Ecosystem составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения GRAMPUS на его рыночную цену в реальном времени 0.0011 USD . Каково оборотное предложение GRAM Ecosystem (GRAMPUS)? Текущее оборотное предложение GRAM Ecosystem (GRAMPUS) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена GRAM Ecosystem (GRAMPUS)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена GRAM Ecosystem (GRAMPUS) составляет 0.03283 USD . Каков 24-часовой объем торгов GRAM Ecosystem (GRAMPUS)? 24-часовой объем торгов GRAM Ecosystem (GRAMPUS) составляет $ 48.48K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

Главные новости

Что такое Mind Network (FHE)? Полное руководство по криптотокену с полной гомоморфной криптографией Представляем Mind Network, pioneering проект, использующий полную гомоморфную криптографию (FHE) для создания цифровой экосистемы с нулевым уровнем доверия, где данные остаются зашифрованными не только во время передачи, но и на протяжении всего вычисления. Родной токен Mind Network, $FHE, управляет этим революционным протоколом, который переопределяет наш подход к безопасности в эпоху ИИ и блокчейна.

Что такое Unite (UNITE)? Полное руководство по первой L3 блокчейн для мобильных игр В этой статье представлено всестороннее исследование Unite, от его базовой технологии до рыночного потенциала и всего, что между ними.