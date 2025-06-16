Что такое Storepay Fintech (SPCFIN)

SPCFIN — это утилитарный токен финтех-экосистемы Storepay. Основной продукт Storepay — услуга BNPL (Покупай сейчас, плати позже), которая доминирует на рынке Монголии и быстро расширяется в Индонезии и Вьетнаме. Миссия Storepay — сделать финансы доступными для всех жителей Юго-Восточной Азии, используя SPCFIN для открытия расширенных функций и создания реальной пользы в повседневной жизни пользователей.

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Storepay Fintech Прогноз Цены

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Токеномика Storepay Fintech (SPCFIN)

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SPCFIN на местную валюту

1 SPCFIN к VND ₫ 2,963069 1 SPCFIN к AUD A$ 0,000171152 1 SPCFIN к GBP ￡ 0,000082198 1 SPCFIN к EUR € 0,000096836 1 SPCFIN к USD $ 0,0001126 1 SPCFIN к MYR RM 0,000477424 1 SPCFIN к TRY ₺ 0,004431936 1 SPCFIN к JPY ¥ 0,016179494 1 SPCFIN к RUB ₽ 0,008852612 1 SPCFIN к INR ₹ 0,009659954 1 SPCFIN к IDR Rp 1,845901344 1 SPCFIN к KRW ₩ 0,152574126 1 SPCFIN к PHP ₱ 0,00632812 1 SPCFIN к EGP ￡E. 0,005659276 1 SPCFIN к BRL R$ 0,0006193 1 SPCFIN к CAD C$ 0,00015201 1 SPCFIN к BDT ৳ 0,013764224 1 SPCFIN к NGN ₦ 0,174033434 1 SPCFIN к UAH ₴ 0,00467853 1 SPCFIN к VES Bs 0,01126 1 SPCFIN к PKR Rs 0,031861296 1 SPCFIN к KZT ₸ 0,05771313 1 SPCFIN к THB ฿ 0,003651618 1 SPCFIN к TWD NT$ 0,003311566 1 SPCFIN к AED د.إ 0,000413242 1 SPCFIN к CHF Fr 0,00009008 1 SPCFIN к HKD HK$ 0,000882784 1 SPCFIN к MAD .د.م 0,00102466 1 SPCFIN к MXN $ 0,002120258

Источники Storepay Fintech

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Storepay Fintech Какова цена Storepay Fintech (SPCFIN) сегодня? Текущая цена Storepay Fintech (SPCFIN) составляет 0,0001126 USD . Какова рыночная капитализация Storepay Fintech (SPCFIN)? Текущая рыночная капитализация Storepay Fintech составляет $ 7,96M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения SPCFIN на его рыночную цену в реальном времени 0,0001126 USD . Каково оборотное предложение Storepay Fintech (SPCFIN)? Текущее оборотное предложение Storepay Fintech (SPCFIN) составляет 70,66B USD . Какова была самая высокая цена Storepay Fintech (SPCFIN)? По состоянию на 2025-06-16 самая высокая цена Storepay Fintech (SPCFIN) составляет 0,001 USD . Каков 24-часовой объем торгов Storepay Fintech (SPCFIN)? 24-часовой объем торгов Storepay Fintech (SPCFIN) составляет $ 60,17K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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