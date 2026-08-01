Zama Protocol Курс (ZAMA)
Текущая цена Zama Protocol (ZAMA) сегодня составляет ₽ 0,0458 с изменением 0,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZAMA на RUB составляет ₽ 0,0458 за ZAMA.
На данный момент Zama Protocol занимает #314 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 100,76M, при оборотном предложении 2,20B ZAMA. В течение последних 24 часов, ZAMA торговался в диапазоне от ₽ 0,04455 (минимум) до ₽ 0,04656 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,44348981956807575, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,37783460355946130.
В краткосрочной перспективе ZAMA изменился на +0,39% за последний час и на -10,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 137,99K.
No.314
ETH
Текущая рыночная капитализация Zama Protocol составляет ₽ 100,76M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 137,99K. Циркулируещее обращение ZAMA составляет 2,20B, а общее предложение – 11000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 503,80M.
+0,39%
-0,47%
-10,64%
-10,64%
Отслеживайте изменения цены Zama Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0178272
|-0,47%
|30 дней
|₽ +0,01147
|+33,41%
|60 дней
|₽ +0,01317
|+40,36%
|90 дней
|₽ +0,01728
|+60,58%
Сегодня для ZAMA зафиксировано изменение ₽ -0,0178272 (-0,47%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,01147 (+33,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ZAMA изменился на ₽ +0,01317 (+40,36%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,01728 (+60,58%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Zama Protocol (ZAMA)?
Просмотеть страницу истории цен Zama Protocol.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Zama Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ZAMA: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
ZAMA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,04768. Цена находится выше центральной зоны — уровня 0,04718 — и пробила сопротивление R1 на отметке 0,04743. В настоящее время котировки находятся в диапазоне между уровнями R1 и R2. Система ключевых уровней указывает на отклонение цены от зоны центрального притяжения. На уровне R1 участники рынка обменяли свои позиции, что свидетельствует о балансировании сил между быками и медведями. Структура графика демонстрирует характер высокочастотных колебаний. Краткосрочные скользящие средние сохраняют восходящую направленность, формируя сигналы на покупку. Индикатор MACD находится в состоянии «глухого пересечения», при этом наблюдается расхождение между быстрыми и медленными линиями. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Значения индикаторов KDJ и StochRSI пока не формируют однозначного тренда. Уровень волатильности остаётся стабильным, а распределение импульсов характеризуется разрозненностью. Направления быстрых и медленных индикаторов расходятся, что подчёркивает отсутствие чёткой направляющей силы на рынке. Ближайшая поддержка расположена на уровне R1 — 0,04743, что всего на 0,00025 выше текущего курса. Центральная зона — уровень 0,04718 — выступает вторичной опорой, находясь на расстоянии 0,00050 от текущей цены. Дальняя поддержка S1 — 0,04677 — обеспечивает дополнительный запас прочности. Высокое сопротивление R2 — 0,04784 — находится на расстоянии 0,00016 от текущего курса. Экстремальная нижняя точка S2 — 0,04652 — служит ориентиром для возможного дальнейшего снижения. Ключевые уровни сосредоточены в пределах ±0,00030 вокруг текущей цены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Zama Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Zama Protocol – это кроссчейн уровень конфиденциальности, который обеспечивает конфиденциальность смарт-контрактов в любой сети: L1 или L2, такой как Ethereum, BNB, Base или Solana, с помощью полностью гомоморфного шифрования (FHE).
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|Время (UTC+8)
|Тип
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