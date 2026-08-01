Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Zama Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке ZAMA: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

ZAMA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,04768. Цена находится выше центральной зоны — уровня 0,04718 — и пробила сопротивление R1 на отметке 0,04743. В настоящее время котировки находятся в диапазоне между уровнями R1 и R2. Система ключевых уровней указывает на отклонение цены от зоны центрального притяжения. На уровне R1 участники рынка обменяли свои позиции, что свидетельствует о балансировании сил между быками и медведями. Структура графика демонстрирует характер высокочастотных колебаний. Краткосрочные скользящие средние сохраняют восходящую направленность, формируя сигналы на покупку. Индикатор MACD находится в состоянии «глухого пересечения», при этом наблюдается расхождение между быстрыми и медленными линиями. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Значения индикаторов KDJ и StochRSI пока не формируют однозначного тренда. Уровень волатильности остаётся стабильным, а распределение импульсов характеризуется разрозненностью. Направления быстрых и медленных индикаторов расходятся, что подчёркивает отсутствие чёткой направляющей силы на рынке. Ближайшая поддержка расположена на уровне R1 — 0,04743, что всего на 0,00025 выше текущего курса. Центральная зона — уровень 0,04718 — выступает вторичной опорой, находясь на расстоянии 0,00050 от текущей цены. Дальняя поддержка S1 — 0,04677 — обеспечивает дополнительный запас прочности. Высокое сопротивление R2 — 0,04784 — находится на расстоянии 0,00016 от текущего курса. Экстремальная нижняя точка S2 — 0,04652 — служит ориентиром для возможного дальнейшего снижения. Ключевые уровни сосредоточены в пределах ±0,00030 вокруг текущей цены.

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