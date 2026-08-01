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Текущая цена Zama Protocol сегодня составляет 0,0458 RUB. Рыночная капитализация ZAMA составляет 100 760 000 RUB. Отслеживайте обновления цен ZAMA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Zama Protocol сегодня составляет 0,0458 RUB. Рыночная капитализация ZAMA составляет 100 760 000 RUB. Отслеживайте обновления цен ZAMA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Zama Protocol Курс (ZAMA)

Текущая цена 1 ZAMA в RUB:

₽3,7752
₽3,7752₽3,7752
-0,47%1D
RUB
График цены Zama Protocol (ZAMA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:32:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Zama Protocol

Текущая цена Zama Protocol (ZAMA) сегодня составляет ₽ 0,0458 с изменением 0,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZAMA на RUB составляет ₽ 0,0458 за ZAMA.

На данный момент Zama Protocol занимает #314 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 100,76M, при оборотном предложении 2,20B ZAMA. В течение последних 24 часов, ZAMA торговался в диапазоне от ₽ 0,04455 (минимум) до ₽ 0,04656 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,44348981956807575, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,37783460355946130.

В краткосрочной перспективе ZAMA изменился на +0,39% за последний час и на -10,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 137,99K.

Рыночная информация Zama Protocol (ZAMA)

No.314

₽ 100,76M
₽ 100,76M₽ 100,76M

₽ 137,99K
₽ 137,99K₽ 137,99K

₽ 503,80M
₽ 503,80M₽ 503,80M

2,20B
2,20B 2,20B

--
----

11 000 000 000
11 000 000 000 11 000 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация Zama Protocol составляет ₽ 100,76M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 137,99K. Циркулируещее обращение ZAMA составляет 2,20B, а общее предложение – 11000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 503,80M.

История цен Zama Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,04455
₽ 0,04455₽ 0,04455
Мин 24Ч
₽ 0,04656
₽ 0,04656₽ 0,04656
Макс 24Ч

₽ 0,04455
₽ 0,04455₽ 0,04455

₽ 0,04656
₽ 0,04656₽ 0,04656

₽ 3,44348981956807575
₽ 3,44348981956807575₽ 3,44348981956807575

₽ 1,37783460355946130
₽ 1,37783460355946130₽ 1,37783460355946130

+0,39%

-0,47%

-10,64%

-10,64%

История цен Zama Protocol (ZAMA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Zama Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0178272-0,47%
30 дней₽ +0,01147+33,41%
60 дней₽ +0,01317+40,36%
90 дней₽ +0,01728+60,58%
Изменение цены Zama Protocol сегодня

Сегодня для ZAMA зафиксировано изменение ₽ -0,0178272 (-0,47%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Zama Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,01147 (+33,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Zama Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ZAMA изменился на ₽ +0,01317 (+40,36%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Zama Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,01728 (+60,58%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Zama Protocol (ZAMA)?

Просмотеть страницу истории цен Zama Protocol.

Анализ по Zama Protocol

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Zama Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Zama Protocol: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ZAMA: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

ZAMA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,04768. Цена находится выше центральной зоны — уровня 0,04718 — и пробила сопротивление R1 на отметке 0,04743. В настоящее время котировки находятся в диапазоне между уровнями R1 и R2. Система ключевых уровней указывает на отклонение цены от зоны центрального притяжения. На уровне R1 участники рынка обменяли свои позиции, что свидетельствует о балансировании сил между быками и медведями. Структура графика демонстрирует характер высокочастотных колебаний. Краткосрочные скользящие средние сохраняют восходящую направленность, формируя сигналы на покупку. Индикатор MACD находится в состоянии «глухого пересечения», при этом наблюдается расхождение между быстрыми и медленными линиями. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Значения индикаторов KDJ и StochRSI пока не формируют однозначного тренда. Уровень волатильности остаётся стабильным, а распределение импульсов характеризуется разрозненностью. Направления быстрых и медленных индикаторов расходятся, что подчёркивает отсутствие чёткой направляющей силы на рынке. Ближайшая поддержка расположена на уровне R1 — 0,04743, что всего на 0,00025 выше текущего курса. Центральная зона — уровень 0,04718 — выступает вторичной опорой, находясь на расстоянии 0,00050 от текущей цены. Дальняя поддержка S1 — 0,04677 — обеспечивает дополнительный запас прочности. Высокое сопротивление R2 — 0,04784 — находится на расстоянии 0,00016 от текущего курса. Экстремальная нижняя точка S2 — 0,04652 — служит ориентиром для возможного дальнейшего снижения. Ключевые уровни сосредоточены в пределах ±0,00030 вокруг текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Zama Protocol?

Несколько ключевых факторов влияют на цены протокола ZAMA:

1. Принятие технологии — растущее использование решений Zama с полностью гомоморфным шифрованием (FHE) для смарт-контрактов, обеспечивающих конфиденциальность, стимулирует спрос.

2. Настроения рынка — общие тенденции крипторынка и уровень доверия инвесторов существенно влияют на цену ZAMA.

3. Анонсы партнерств — стратегические сотрудничества с блокчейн-проектами и корпоративными клиентами повышают стоимость токена.

4. Активность разработчиков — активная разработка, обновления и рост экосистемы привлекают инвесторов.

5. Регуляторная среда — нормативные требования, ориентированные на защиту конфиденциальности, а также обязательства по соблюдению соответствующих стандартов, влияют на спрос на технологию FHE.

6. Конкуренция — относительная производительность по сравнению с другими протоколами конфиденциальности определяет рыночную позицию.

7. Полезность токена — реальные практические сценарии использования и механизмы стейкинга создают давление на покупку.

8. Объем торгов — уровень ликвидности и наличие торговых площадок на биржах влияют на стабильность цен и доступность токена.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Zama Protocol?

Люди хотят знать текущую цену протокола Zama (ZAMA) по нескольким ключевым причинам:

1. Инвестиционные решения — трейдерам необходимы актуальные цены для покупки, продажи или удержания позиций.
2. Отслеживание портфеля — инвесторы следят за стоимостью и эффективностью своих активов.
3. Анализ рынка — понимание ценовых движений помогает предсказывать будущие тенденции.
4. Торговые возможности — реальные цены в режиме реального времени позволяют выявлять выгодные точки входа и выхода.

Прогноз цены Zama Protocol

Прогноз цены Zama Protocol (ZAMA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ZAMA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Zama Protocol (ZAMA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Zama Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Zama Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ZAMA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Zama Protocol».

Как купить и инвестировать Zama Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с Zama Protocol? Покупка ZAMA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Zama Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Zama Protocol (ZAMA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Zama Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Zama Protocol (ZAMA)

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Что такое Zama Protocol (ZAMA)

Zama Protocol – это кроссчейн уровень конфиденциальности, который обеспечивает конфиденциальность смарт-контрактов в любой сети: L1 или L2, такой как Ethereum, BNB, Base или Solana, с помощью полностью гомоморфного шифрования (FHE).

Источники Zama Protocol

Для более глубокого понимания Zama Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Zama Protocol
Обозреватель блоков

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BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOCoinList Launchpad

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:32:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Zama Protocol (ZAMA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Zama Protocol

ZAMA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ZAMA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ZAMA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Zama Protocol (ZAMA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Zama Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZAMA/USDT
₽3,7785
₽3,7785₽3,7785
-0,36%
3.03M (USDT)
ZAMA/USDC
₽3,776025
₽3,776025₽3,776025
-0,30%
1.25M (USDT)

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