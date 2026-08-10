FTX Token Курс (FTT)
Текущая цена FTX Token (FTT) сегодня составляет ₽ 0.1984 с изменением 0.70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FTT на RUB составляет ₽ 0.1984 за FTT.
На данный момент FTX Token занимает #193 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 65,25M, при оборотном предложении 328,90M FTT. В течение последних 24 часов, FTT торговался в диапазоне от ₽ 0.1955 (минимум) до ₽ 0.2037 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7,028.343187908, тогда как исторический минимум составил ₽ 17.703051973918514931.
В краткосрочной перспективе FTT изменился на -0.80% за последний час и на +0.71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,74K.
No.193
93.39%
0.01%
ETH
Текущая рыночная капитализация FTX Token составляет ₽ 65,25M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,74K. Циркулируещее обращение FTT составляет 328,90M, а общее предложение – 328895103.81320699. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 69.87M.
-0.80%
-0.70%
+0.71%
+0.71%
Отслеживайте изменения цены FTX Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.115621
|-0.70%
|30 дней
|₽ -0.0237
|-10.68%
|60 дней
|₽ -0.0911
|-31.47%
|90 дней
|₽ -0.1431
|-41.91%
Сегодня для FTT зафиксировано изменение ₽ -0.115621 (-0.70%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0237 (-10.68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то FTT изменился на ₽ -0.0911 (-31.47%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.1431 (-41.91%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены FTX Token (FTT)?
Просмотеть страницу истории цен FTX Token.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний FTX Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке FTT: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Нейтрально
|K ≈ D (±1%)
|Нет четкого краткосрочного направления, ожидайте.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
**Структура рынка** Цена FTT_USDT на 4-часовом графике составляет 0,3238, что находится на уровне ниже центральной зоны (0,3316) на 2,34%. Курс торгуется между уровнями S2 (0,3154) и S1 (0,3241), находясь в нижней части ключевой зоны. Средние скользящие MA и EMA за периоды 5–6 недель демонстрируют преобладание бычьих сигналов, при этом цена близка к кластеру краткосрочных скользящих средних. **Состояние динамики** MACD сформировал сигнал «глухого пересечения», при этом быстрая и медленная линии образуют нисходящую перекрестную структуру. Индекс RSI остаётся в нейтральном диапазоне, тогда как данные KDJ и StochRSI отсутствуют, что не позволяет однозначно оценить распределение быстрой динамики. Краткосрочные скользящие средние и MACD демонстрируют разнонаправленное движение, что свидетельствует об отсутствии согласованности в динамике. **Ключевые уровни цен** Вверху уровень S1 (0,3241) отстоит от текущей цены всего на 0,09%, а центральная зона (0,3316) — на 2,41%, формируя ближайшую зону сопротивления. Внизу уровень S2 (0,3154) находится на расстоянии 2,59% от текущей цены и служит ориентиром для краткосрочной поддержки. Уровень R1 (0,3403) расположен на расстоянии 5,10% от текущей цены и представляет собой дальнюю зону наблюдения.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена FTX Token потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.
Для более глубокого понимания FTX Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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