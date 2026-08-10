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Текущая цена FTX Token сегодня составляет 0.1984 RUB. Рыночная капитализация FTT составляет 65,252,788.596540266816 RUB. Отслеживайте обновления цен FTT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена FTX Token сегодня составляет 0.1984 RUB. Рыночная капитализация FTT составляет 65,252,788.596540266816 RUB. Отслеживайте обновления цен FTT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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FTX Token Курс (FTT)

Текущая цена 1 FTT в RUB:

₽16.401728
₽16.401728₽16.401728
-0,70%1D
RUB
График цены FTX Token (FTT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:33:17 (UTC+8)

Сегодняшняя цена FTX Token

Текущая цена FTX Token (FTT) сегодня составляет ₽ 0.1984 с изменением 0.70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FTT на RUB составляет ₽ 0.1984 за FTT.

На данный момент FTX Token занимает #193 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 65,25M, при оборотном предложении 328,90M FTT. В течение последних 24 часов, FTT торговался в диапазоне от ₽ 0.1955 (минимум) до ₽ 0.2037 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7,028.343187908, тогда как исторический минимум составил ₽ 17.703051973918514931.

В краткосрочной перспективе FTT изменился на -0.80% за последний час и на +0.71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,74K.

Рыночная информация FTX Token (FTT)

No.193

₽ 65,25M
₽ 65,25M₽ 65,25M

₽ 64,74K
₽ 64,74K₽ 64,74K

₽ 69.87M
₽ 69.87M₽ 69.87M

328,90M
328,90M 328,90M

352,170,015
352,170,015 352,170,015

328,895,103.81320699
328,895,103.81320699 328,895,103.81320699

93.39%

0.01%

ETH

Текущая рыночная капитализация FTX Token составляет ₽ 65,25M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,74K. Циркулируещее обращение FTT составляет 328,90M, а общее предложение – 328895103.81320699. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 69.87M.

История цен FTX Token в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.1955
₽ 0.1955₽ 0.1955
Мин 24Ч
₽ 0.2037
₽ 0.2037₽ 0.2037
Макс 24Ч

₽ 0.1955
₽ 0.1955₽ 0.1955

₽ 0.2037
₽ 0.2037₽ 0.2037

₽ 7,028.343187908
₽ 7,028.343187908₽ 7,028.343187908

₽ 17.703051973918514931
₽ 17.703051973918514931₽ 17.703051973918514931

-0.80%

-0.70%

+0.71%

+0.71%

История цен FTX Token (FTT) в RUB

Отслеживайте изменения цены FTX Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.115621-0.70%
30 дней₽ -0.0237-10.68%
60 дней₽ -0.0911-31.47%
90 дней₽ -0.1431-41.91%
Изменение цены FTX Token сегодня

Сегодня для FTT зафиксировано изменение ₽ -0.115621 (-0.70%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены FTX Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0237 (-10.68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены FTX Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FTT изменился на ₽ -0.0911 (-31.47%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены FTX Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.1431 (-41.91%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены FTX Token (FTT)?

Просмотеть страницу истории цен FTX Token.

Анализ по FTX Token

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний FTX Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке FTX Token: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке FTT: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJНейтральноK ≈ D (±1%)Нет четкого краткосрочного направления, ожидайте.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

**Структура рынка** Цена FTT_USDT на 4-часовом графике составляет 0,3238, что находится на уровне ниже центральной зоны (0,3316) на 2,34%. Курс торгуется между уровнями S2 (0,3154) и S1 (0,3241), находясь в нижней части ключевой зоны. Средние скользящие MA и EMA за периоды 5–6 недель демонстрируют преобладание бычьих сигналов, при этом цена близка к кластеру краткосрочных скользящих средних. **Состояние динамики** MACD сформировал сигнал «глухого пересечения», при этом быстрая и медленная линии образуют нисходящую перекрестную структуру. Индекс RSI остаётся в нейтральном диапазоне, тогда как данные KDJ и StochRSI отсутствуют, что не позволяет однозначно оценить распределение быстрой динамики. Краткосрочные скользящие средние и MACD демонстрируют разнонаправленное движение, что свидетельствует об отсутствии согласованности в динамике. **Ключевые уровни цен** Вверху уровень S1 (0,3241) отстоит от текущей цены всего на 0,09%, а центральная зона (0,3316) — на 2,41%, формируя ближайшую зону сопротивления. Внизу уровень S2 (0,3154) находится на расстоянии 2,59% от текущей цены и служит ориентиром для краткосрочной поддержки. Уровень R1 (0,3403) расположен на расстоянии 5,10% от текущей цены и представляет собой дальнюю зону наблюдения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены FTX Token?

Цены на токен FTX (FTT) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Показатели биржи — объем торгов на платформе FTX, рост числа пользователей и уровень выручки напрямую влияют на спрос на FTT.
2. Утилитарность токена — использование FTT для получения скидок на торговые комиссии, залога при маржинальной торговле и участия в процессах управления.
3. Настроения рынка — общая конъюнктура криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов.
4. Регуляторные новости — изменения в криптовалютном законодательстве, затрагивающие работу бирж.
5. Конкуренция — показатели работы конкурентных бирж, таких как Binance и Coinbase.
6. Сжигание токенов — ежеквартальные программы выкупа и сжигания токенов FTX сокращают предложение.
7. Запуск новых продуктов — внедрение новых функций, деривативов или услуг на платформе FTX.
8. Объявления о партнерствах — стратегические альянсы и спонсорские соглашения.
9. Макроэкономические факторы — процентные ставки, уровень инфляции и волатильность традиционных финансовых рынков.
10. Технический анализ — характерные паттерны на графиках и трейдинговые индикаторы.

Все эти факторы взаимодействуют друг с другом, формируя динамику цен на FTT, при этом фундаментальные показатели биржи и утилитарность токена являются основными движущими силами.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену FTX Token?

Люди хотят знать текущую цену токена FTX (FTT) по нескольким причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфелей, анализ инвестиций и оценка рыночного настроения. Несмотря на крах биржи FTX, FTT по-прежнему торгуется на некоторых платформах, привлекая спекулятивный интерес, а также вызывая повышенное внимание в связи с развитием событий, связанных с банкротством.

Прогноз цены FTX Token

Прогноз цены FTX Token (FTT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FTT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены FTX Token (FTT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена FTX Token потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену FTX Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FTT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены FTX Token».

Как купить и инвестировать FTX Token в Россия

Готовы приступить к работе с FTX Token? Покупка FTT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить FTX Token. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке FTX Token (FTT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и FTX Token будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке FTX Token (FTT)

Что вы можете сделать с FTX Token

Владение FTX Token позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

Источники FTX Token

Для более глубокого понимания FTX Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
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Alleged SEC SecuritiesCentralized Exchange (CEX) TokenEnergi Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:33:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии FTX Token (FTT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о FTX Token

FTT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FTT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FTT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте FTX Token (FTT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы FTX Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FTT/USDT
₽16.401728
₽16.401728₽16.401728
-0.65%
327.53K (USDT)
FTT/USDC
₽16.360393
₽16.360393₽16.360393
-0.85%
121.75K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 FTT = 16.401727 RUB