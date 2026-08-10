Сегодняшняя цена FTX Token

Текущая цена FTX Token (FTT) сегодня составляет ₽ 0.1984 с изменением 0.70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FTT на RUB составляет ₽ 0.1984 за FTT.

На данный момент FTX Token занимает #193 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 65,25M, при оборотном предложении 328,90M FTT. В течение последних 24 часов, FTT торговался в диапазоне от ₽ 0.1955 (минимум) до ₽ 0.2037 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7,028.343187908, тогда как исторический минимум составил ₽ 17.703051973918514931.

В краткосрочной перспективе FTT изменился на -0.80% за последний час и на +0.71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,74K.

Рыночная информация FTX Token (FTT)

Место No.193 Рыночная капитализация ₽ 65,25M₽ 65,25M ₽ 65,25M Объем (24Ч) ₽ 64,74K₽ 64,74K ₽ 64,74K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 69.87M₽ 69.87M ₽ 69.87M Оборотное предложение 328,90M 328,90M 328,90M Макс. предложение 352,170,015 352,170,015 352,170,015 Общее предложение 328,895,103.81320699 328,895,103.81320699 328,895,103.81320699 Коэффициент обращения 93.39% Доля рынка 0.01% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация FTX Token составляет ₽ 65,25M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,74K. Циркулируещее обращение FTT составляет 328,90M, а общее предложение – 328895103.81320699. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 69.87M.