Логотип Intel

Intel Курс (INTCON)

Текущая цена 1 INTCON в USD:

$37,32
+1,93%1D
USD
График цены Intel (INTCON) в реальном времени
2025-10-23 22:41:38 (UTC+8)

Информация о ценах Intel (INTCON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 36,07
Мин 24Ч
$ 37,35
Макс 24Ч

$ 36,07
$ 37,35
$ 39,34979297103186
$ 23,741402264383435
+1,13%

+1,93%

-1,01%

-1,01%

Текущая цена Intel (INTCON) составляет $ 37,32. За последние 24 часа INTCON торговался в диапазоне от $ 36,07 до $ 37,35, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена INTCON за все время составляет $ 39,34979297103186, а минимальная – $ 23,741402264383435.

Что касается краткосрочной динамики, INTCON изменился на +1,13% за последний час, на +1,93% за 24 часа и на -1,01% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Intel (INTCON)

No.1867

$ 1,84M
$ 58,25K
$ 1,84M
49,26K
49 263,94033859
ETH

Текущая рыночная капитализация Intel составляет $ 1,84M, при 24-часовом объеме торгов $ 58,25K. Циркулируещее обращение INTCON составляет 49,26K, а общее предложение – 49263.94033859. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,84M.

История цен Intel (INTCON) в USD

Отслеживайте изменения цены Intel за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,7066+1,93%
30 дней$ +7,36+24,56%
60 дней$ +22,32+148,80%
90 дней$ +22,32+148,80%
Изменение цены Intel сегодня

Сегодня для INTCON зафиксировано изменение $ +0,7066 (+1,93%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Intel за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +7,36 (+24,56%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Intel за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то INTCON изменился на $ +22,32 (+148,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Intel за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +22,32 (+148,80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Intel (INTCON)?

Просмотеть страницу истории цен Intel.

Что такое Intel (INTCON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Intel доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Intel. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга INTCON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Intel в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Intel простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Intel (USD)

Сколько будет стоить Intel (INTCON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Intel (INTCON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Intel.

Проверьте прогноз цены Intel!

Токеномика Intel (INTCON)

Понимание токеномики Intel (INTCON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена INTCON прямо сейчас!

Как купить Intel (INTCON)

Ищете как купить Intel? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Intel на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

INTCON на местную валюту

Источники Intel

Для более глубокого понимания Intel рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Intel
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Intel

Сколько стоит Intel (INTCON) на сегодня?
Актуальная цена INTCON в USD – 37,32 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена INTCON в USD?
Текущая цена INTCON в USD составляет $ 37,32. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Intel?
Рыночная капитализация INTCON составляет $ 1,84M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение INTCON?
Циркулирующее предложение INTCON составляет 49,26K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) INTCON?
INTCON достиг максимальной цены (ATH) в 39,34979297103186 USD.
Какова была минимальная цена INTCON за все время (ATL)?
INTCON достиг минимальной цены (ATL) в 23,741402264383435 USD.
Каков объем торгов INTCON?
Объем торгов за последние 24 часа для INTCON составляет $ 58,25K USD.
Вырастет ли INTCON в цене в этом году?
INTCON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены INTCON для более подробного анализа.
2025-10-23 22:41:38 (UTC+8)

Отказ от ответственности

