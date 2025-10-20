Текущая цена GOAT Network сегодня составляет 0.07869 USD. Следите за обновлениями цены GOATED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GOATED прямо сейчас на MEXC.Текущая цена GOAT Network сегодня составляет 0.07869 USD. Следите за обновлениями цены GOATED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GOATED прямо сейчас на MEXC.

Логотип GOAT Network

GOAT Network Курс (GOATED)

Текущая цена 1 GOATED в USD:

$0,07882
$0,07882$0,07882
+7,29%1D
USD
График цены GOAT Network (GOATED) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:45:57 (UTC+8)

Информация о ценах GOAT Network (GOATED) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,07187
$ 0,07187$ 0,07187
Мин 24Ч
$ 0,0857
$ 0,0857$ 0,0857
Макс 24Ч

$ 0,07187
$ 0,07187$ 0,07187

$ 0,0857
$ 0,0857$ 0,0857

$ 0,19772632791076053
$ 0,19772632791076053$ 0,19772632791076053

$ 0,052417385027545234
$ 0,052417385027545234$ 0,052417385027545234

-4,75%

+7,29%

-2,17%

-2,17%

Текущая цена GOAT Network (GOATED) составляет $ 0,07869. За последние 24 часа GOATED торговался в диапазоне от $ 0,07187 до $ 0,0857, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GOATED за все время составляет $ 0,19772632791076053, а минимальная – $ 0,052417385027545234.

Что касается краткосрочной динамики, GOATED изменился на -4,75% за последний час, на +7,29% за 24 часа и на -2,17% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация GOAT Network (GOATED)

No.1228

$ 8,21M
$ 8,21M$ 8,21M

$ 53,66K
$ 53,66K$ 53,66K

$ 78,69M
$ 78,69M$ 78,69M

104,35M
104,35M 104,35M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

10,43%

BSC

Текущая рыночная капитализация GOAT Network составляет $ 8,21M, при 24-часовом объеме торгов $ 53,66K. Циркулируещее обращение GOATED составляет 104,35M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 78,69M.

История цен GOAT Network (GOATED) в USD

Отслеживайте изменения цены GOAT Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0053556+7,29%
30 дней$ +0,02869+57,38%
60 дней$ +0,02869+57,38%
90 дней$ +0,02869+57,38%
Изменение цены GOAT Network сегодня

Сегодня для GOATED зафиксировано изменение $ +0,0053556 (+7,29%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены GOAT Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,02869 (+57,38%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены GOAT Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GOATED изменился на $ +0,02869 (+57,38%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены GOAT Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,02869 (+57,38%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены GOAT Network (GOATED)?

Просмотеть страницу истории цен GOAT Network.

Что такое GOAT Network (GOATED)

GOAT Network – это нативный ZK-роллап Bitcoin, разработанный для обеспечения устойчивой доходности в BTC благодаря революционному сочетанию собственной технологии zkMIPS (самой быстрой готовой к производству zkVM), практичной модели челленджей BitVM2 (сокращающей период проверки с 14 дней до менее 1 дня) и первой в Bitcoin сети децентрализованного секвенсора.

GOAT Network доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в GOAT Network. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга GOATED, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о GOAT Network в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки GOAT Network простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены GOAT Network (USD)

Сколько будет стоить GOAT Network (GOATED) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов GOAT Network (GOATED) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для GOAT Network.

Проверьте прогноз цены GOAT Network!

Токеномика GOAT Network (GOATED)

Понимание токеномики GOAT Network (GOATED) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GOATED прямо сейчас!

Как купить GOAT Network (GOATED)

Ищете как купить GOAT Network? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести GOAT Network на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

GOATED на местную валюту

1 GOAT Network (GOATED) в VND
2 070,72735
1 GOAT Network (GOATED) в AUD
A$0,1203957
1 GOAT Network (GOATED) в GBP
0,0582306
1 GOAT Network (GOATED) в EUR
0,0676734
1 GOAT Network (GOATED) в USD
$0,07869
1 GOAT Network (GOATED) в MYR
RM0,3320718
1 GOAT Network (GOATED) в TRY
3,3034062
1 GOAT Network (GOATED) в JPY
¥11,96088
1 GOAT Network (GOATED) в ARS
ARS$114,7079868
1 GOAT Network (GOATED) в RUB
6,389628
1 GOAT Network (GOATED) в INR
6,9152772
1 GOAT Network (GOATED) в IDR
Rp1 311,4994754
1 GOAT Network (GOATED) в PHP
4,611234
1 GOAT Network (GOATED) в EGP
￡E.3,7409226
1 GOAT Network (GOATED) в BRL
R$0,424926
1 GOAT Network (GOATED) в CAD
C$0,1093791
1 GOAT Network (GOATED) в BDT
9,6064752
1 GOAT Network (GOATED) в NGN
115,0432062
1 GOAT Network (GOATED) в COP
$306,1867245
1 GOAT Network (GOATED) в ZAR
R.1,3668453
1 GOAT Network (GOATED) в UAH
3,281373
1 GOAT Network (GOATED) в TZS
T.Sh.195,2597922
1 GOAT Network (GOATED) в VES
Bs16,5249
1 GOAT Network (GOATED) в CLP
$74,7555
1 GOAT Network (GOATED) в PKR
Rs22,253532
1 GOAT Network (GOATED) в KZT
42,3289248
1 GOAT Network (GOATED) в THB
฿2,5770975
1 GOAT Network (GOATED) в TWD
NT$2,4228651
1 GOAT Network (GOATED) в AED
د.إ0,2887923
1 GOAT Network (GOATED) в CHF
Fr0,0621651
1 GOAT Network (GOATED) в HKD
HK$0,6114213
1 GOAT Network (GOATED) в AMD
֏30,0454158
1 GOAT Network (GOATED) в MAD
.د.م0,7263087
1 GOAT Network (GOATED) в MXN
$1,4486829
1 GOAT Network (GOATED) в SAR
ريال0,2950875
1 GOAT Network (GOATED) в ETB
Br11,7987786
1 GOAT Network (GOATED) в KES
KSh10,1659611
1 GOAT Network (GOATED) в JOD
د.أ0,05579121
1 GOAT Network (GOATED) в PLN
0,2864316
1 GOAT Network (GOATED) в RON
лв0,3446622
1 GOAT Network (GOATED) в SEK
kr0,739686
1 GOAT Network (GOATED) в BGN
лв0,1321992
1 GOAT Network (GOATED) в HUF
Ft26,4414138
1 GOAT Network (GOATED) в CZK
1,6493424
1 GOAT Network (GOATED) в KWD
د.ك0,02407914
1 GOAT Network (GOATED) в ILS
0,259677
1 GOAT Network (GOATED) в BOB
Bs0,5421741
1 GOAT Network (GOATED) в AZN
0,133773
1 GOAT Network (GOATED) в TJS
SM0,723948
1 GOAT Network (GOATED) в GEL
0,212463
1 GOAT Network (GOATED) в AOA
Kz71,7314433
1 GOAT Network (GOATED) в BHD
.د.ب0,02966613
1 GOAT Network (GOATED) в BMD
$0,07869
1 GOAT Network (GOATED) в DKK
kr0,5059767
1 GOAT Network (GOATED) в HNL
L2,0640387
1 GOAT Network (GOATED) в MUR
3,5827557
1 GOAT Network (GOATED) в NAD
$1,3731405
1 GOAT Network (GOATED) в NOK
kr0,7853262
1 GOAT Network (GOATED) в NZD
$0,1361337
1 GOAT Network (GOATED) в PAB
B/.0,07869
1 GOAT Network (GOATED) в PGK
K0,330498
1 GOAT Network (GOATED) в QAR
ر.ق0,2856447
1 GOAT Network (GOATED) в RSD
дин.7,9453293
1 GOAT Network (GOATED) в UZS
soʻm948,0720711
1 GOAT Network (GOATED) в ALL
L6,5462211
1 GOAT Network (GOATED) в ANG
ƒ0,1408551
1 GOAT Network (GOATED) в AWG
ƒ0,141642
1 GOAT Network (GOATED) в BBD
$0,15738
1 GOAT Network (GOATED) в BAM
KM0,1321992
1 GOAT Network (GOATED) в BIF
Fr231,42729
1 GOAT Network (GOATED) в BND
$0,1015101
1 GOAT Network (GOATED) в BSD
$0,07869
1 GOAT Network (GOATED) в JMD
$12,6321057
1 GOAT Network (GOATED) в KHR
317,2977525
1 GOAT Network (GOATED) в KMF
Fr33,36456
1 GOAT Network (GOATED) в LAK
1 710,6521397
1 GOAT Network (GOATED) в LKR
රු23,8304796
1 GOAT Network (GOATED) в MDL
L1,3393038
1 GOAT Network (GOATED) в MGA
Ar351,2941932
1 GOAT Network (GOATED) в MOP
P0,6287331
1 GOAT Network (GOATED) в MVR
1,203957
1 GOAT Network (GOATED) в MWK
MK136,141569
1 GOAT Network (GOATED) в MZN
MT5,028291
1 GOAT Network (GOATED) в NPR
रु11,0315511
1 GOAT Network (GOATED) в PYG
558,06948
1 GOAT Network (GOATED) в RWF
Fr114,02181
1 GOAT Network (GOATED) в SBD
$0,6476187
1 GOAT Network (GOATED) в SCR
1,0756923
1 GOAT Network (GOATED) в SRD
$3,1192716
1 GOAT Network (GOATED) в SVC
$0,6869637
1 GOAT Network (GOATED) в SZL
L1,3731405
1 GOAT Network (GOATED) в TMT
m0,2762019
1 GOAT Network (GOATED) в TND
د.ت0,23103384
1 GOAT Network (GOATED) в TTD
$0,5327313
1 GOAT Network (GOATED) в UGX
Sh274,15596
1 GOAT Network (GOATED) в XAF
Fr44,45985
1 GOAT Network (GOATED) в XCD
$0,212463
1 GOAT Network (GOATED) в XOF
Fr44,45985
1 GOAT Network (GOATED) в XPF
Fr8,02638
1 GOAT Network (GOATED) в BWP
P1,1284146
1 GOAT Network (GOATED) в BZD
$0,15738
1 GOAT Network (GOATED) в CVE
$7,4763369
1 GOAT Network (GOATED) в DJF
Fr13,92813
1 GOAT Network (GOATED) в DOP
$4,9928805
1 GOAT Network (GOATED) в DZD
د.ج10,2674712
1 GOAT Network (GOATED) в FJD
$0,180987
1 GOAT Network (GOATED) в GNF
Fr684,20955
1 GOAT Network (GOATED) в GTQ
Q0,6011916
1 GOAT Network (GOATED) в GYD
$16,4344065
1 GOAT Network (GOATED) в ISK
kr9,60018

Источники GOAT Network

Для более глубокого понимания GOAT Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт GOAT Network
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GOAT Network

Сколько стоит GOAT Network (GOATED) на сегодня?
Актуальная цена GOATED в USD – 0,07869 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GOATED в USD?
Текущая цена GOATED в USD составляет $ 0,07869. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация GOAT Network?
Рыночная капитализация GOATED составляет $ 8,21M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GOATED?
Циркулирующее предложение GOATED составляет 104,35M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GOATED?
GOATED достиг максимальной цены (ATH) в 0,19772632791076053 USD.
Какова была минимальная цена GOATED за все время (ATL)?
GOATED достиг минимальной цены (ATL) в 0,052417385027545234 USD.
Каков объем торгов GOATED?
Объем торгов за последние 24 часа для GOATED составляет $ 53,66K USD.
Вырастет ли GOATED в цене в этом году?
GOATED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GOATED для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:45:57 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор GOATED в USD

Сумма

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0,07869 USD

Торговля GOATED

GOATED/USDT
$0,07882
$0,07882$0,07882
+7,26%

