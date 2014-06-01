Сегодняшняя цена NEO

Текущая цена NEO (NEO) сегодня составляет ₽ 1,829 с изменением 1,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NEO на RUB составляет ₽ 1,829 за NEO.

На данный момент NEO занимает #147 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 129,02M, при оборотном предложении 70,54M NEO. В течение последних 24 часов, NEO торговался в диапазоне от ₽ 1,825 (минимум) до ₽ 1,861 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16 263,9945977783207256, тогда как исторический минимум составил ₽ 5,9723353788256647252.

В краткосрочной перспективе NEO изменился на 0,00% за последний час и на -0,11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,83K.

Рыночная информация NEO (NEO)

Место No.147 Рыночная капитализация ₽ 129,02M₽ 129,02M ₽ 129,02M Объем (24Ч) ₽ 63,83K₽ 63,83K ₽ 63,83K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 182,90M₽ 182,90M ₽ 182,90M Оборотное предложение 70,54M 70,54M 70,54M Общее предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Доля рынка 0,01% Дата выпуска 2014-06-01 00:00:00 Цена выпуска ₽ 13,13658₽ 13,13658 ₽ 13,13658 Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация NEO составляет ₽ 129,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,83K. Циркулируещее обращение NEO составляет 70,54M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 182,90M.