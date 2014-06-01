NEO Курс (NEO)
Текущая цена NEO (NEO) сегодня составляет ₽ 1,829 с изменением 1,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NEO на RUB составляет ₽ 1,829 за NEO.
На данный момент NEO занимает #147 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 129,02M, при оборотном предложении 70,54M NEO. В течение последних 24 часов, NEO торговался в диапазоне от ₽ 1,825 (минимум) до ₽ 1,861 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16 263,9945977783207256, тогда как исторический минимум составил ₽ 5,9723353788256647252.
В краткосрочной перспективе NEO изменился на 0,00% за последний час и на -0,11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,83K.
No.147
0,01%
2014-06-01 00:00:00
NONE
Текущая рыночная капитализация NEO составляет ₽ 129,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,83K. Циркулируещее обращение NEO составляет 70,54M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 182,90M.
0,00%
-1,34%
-0,11%
-0,11%
Отслеживайте изменения цены NEO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -2,05128
|-1,34%
|30 дней
|₽ -0,158
|-7,96%
|60 дней
|₽ -0,342
|-15,76%
|90 дней
|₽ -1,323
|-41,98%
Сегодня для NEO зафиксировано изменение ₽ -2,05128 (-1,34%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,158 (-7,96%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то NEO изменился на ₽ -0,342 (-15,76%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -1,323 (-41,98%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен NEO.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний NEO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке NEO: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
NEO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,857. Цена находится выше центральной зоны — уровня 1,8516. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке. Группа EMA подтверждает восходящую последовательность. Рыночная структура располагается в зоне с преимущественно сильной динамикой. На уровне 1,8516 участники рынка завершили обмен позициями между быками и медведями. Текущий уровень цены превышает уровни поддержки S1 и S2. Стоимость приближается к уровню сопротивления R1. Центр тяжести структуры остаётся выше центральной зоны. Индикатор MACD образовал «золотое пересечение», что указывает на усиление бычьей динамики. Значение индикатора импульса направлено в сторону быков. Показатели RSI находятся в нейтральном диапазоне. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют явное разделение. Значения KDJ и StochRSI не свидетельствуют о чрезмерной перекупленности. Волатильность сохраняется на обычном уровне. Открытие полос Боллинджера остаётся стабильным. Никаких признаков резкого всплеска импульса не наблюдается. Распределение силы покупки и продажи остаётся относительно сбалансированным. Краткосрочный тренд соответствует направлению скользящих средних. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 1,8623; расстояние до текущей цены составляет 0,0053. Далёкое сопротивление ориентировано на отметку 1,8746, отстоящую от текущего уровня на 0,0176. Ближайшая поддержка установлена на уровне 1,8393, что соответствует расстоянию 0,0177 от текущей цены. Ключевая нижняя поддержка находится на уровне 1,8286, отстоящем от текущего значения на 0,0284. Трейдерам следует внимательно следить за временем пребывания цены в ключевых точках структуры.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена NEO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.
Для более глубокого понимания NEO рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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