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Текущая цена NEO сегодня составляет 1,829 RUB. Рыночная капитализация NEO составляет 129 015 521,899 RUB. Отслеживайте обновления цен NEO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена NEO сегодня составляет 1,829 RUB. Рыночная капитализация NEO составляет 129 015 521,899 RUB. Отслеживайте обновления цен NEO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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NEO Курс (NEO)

Текущая цена 1 NEO в RUB:

₽151,02936
₽151,02936₽151,02936
-1,34%1D
RUB
График цены NEO (NEO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:35:13 (UTC+8)

Сегодняшняя цена NEO

Текущая цена NEO (NEO) сегодня составляет ₽ 1,829 с изменением 1,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NEO на RUB составляет ₽ 1,829 за NEO.

На данный момент NEO занимает #147 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 129,02M, при оборотном предложении 70,54M NEO. В течение последних 24 часов, NEO торговался в диапазоне от ₽ 1,825 (минимум) до ₽ 1,861 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16 263,9945977783207256, тогда как исторический минимум составил ₽ 5,9723353788256647252.

В краткосрочной перспективе NEO изменился на 0,00% за последний час и на -0,11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,83K.

Рыночная информация NEO (NEO)

No.147

₽ 129,02M
₽ 129,02M₽ 129,02M

₽ 63,83K
₽ 63,83K₽ 63,83K

₽ 182,90M
₽ 182,90M₽ 182,90M

70,54M
70,54M 70,54M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

0,01%

2014-06-01 00:00:00

₽ 13,13658
₽ 13,13658₽ 13,13658

NONE

Текущая рыночная капитализация NEO составляет ₽ 129,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,83K. Циркулируещее обращение NEO составляет 70,54M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 182,90M.

История цен NEO в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 1,825
₽ 1,825₽ 1,825
Мин 24Ч
₽ 1,861
₽ 1,861₽ 1,861
Макс 24Ч

₽ 1,825
₽ 1,825₽ 1,825

₽ 1,861
₽ 1,861₽ 1,861

₽ 16 263,9945977783207256
₽ 16 263,9945977783207256₽ 16 263,9945977783207256

₽ 5,9723353788256647252
₽ 5,9723353788256647252₽ 5,9723353788256647252

0,00%

-1,34%

-0,11%

-0,11%

История цен NEO (NEO) в RUB

Отслеживайте изменения цены NEO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -2,05128-1,34%
30 дней₽ -0,158-7,96%
60 дней₽ -0,342-15,76%
90 дней₽ -1,323-41,98%
Изменение цены NEO сегодня

Сегодня для NEO зафиксировано изменение ₽ -2,05128 (-1,34%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены NEO за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,158 (-7,96%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены NEO за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NEO изменился на ₽ -0,342 (-15,76%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены NEO за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -1,323 (-41,98%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены NEO (NEO)?

Просмотеть страницу истории цен NEO.

Анализ по NEO

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний NEO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке NEO: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке NEO: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

NEO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,857. Цена находится выше центральной зоны — уровня 1,8516. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке. Группа EMA подтверждает восходящую последовательность. Рыночная структура располагается в зоне с преимущественно сильной динамикой. На уровне 1,8516 участники рынка завершили обмен позициями между быками и медведями. Текущий уровень цены превышает уровни поддержки S1 и S2. Стоимость приближается к уровню сопротивления R1. Центр тяжести структуры остаётся выше центральной зоны. Индикатор MACD образовал «золотое пересечение», что указывает на усиление бычьей динамики. Значение индикатора импульса направлено в сторону быков. Показатели RSI находятся в нейтральном диапазоне. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют явное разделение. Значения KDJ и StochRSI не свидетельствуют о чрезмерной перекупленности. Волатильность сохраняется на обычном уровне. Открытие полос Боллинджера остаётся стабильным. Никаких признаков резкого всплеска импульса не наблюдается. Распределение силы покупки и продажи остаётся относительно сбалансированным. Краткосрочный тренд соответствует направлению скользящих средних. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 1,8623; расстояние до текущей цены составляет 0,0053. Далёкое сопротивление ориентировано на отметку 1,8746, отстоящую от текущего уровня на 0,0176. Ближайшая поддержка установлена на уровне 1,8393, что соответствует расстоянию 0,0177 от текущей цены. Ключевая нижняя поддержка находится на уровне 1,8286, отстоящем от текущего значения на 0,0284. Трейдерам следует внимательно следить за временем пребывания цены в ключевых точках структуры.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены NEO?

Цены на NEO зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие и партнерские отношения — внедрение в корпоративном секторе и стратегические партнерства стимулируют спрос.
2. Активность разработчиков — активная разработка на блокчейне NEO повышает его полезность.
3. Регуляторная среда — политика Китая в отношении криптовалют существенно влияет на NEO.
4. Настроения рынка — общие тенденции на рынке криптовалют оказывают влияние на цену NEO.
5. Конкуренция — сравнительные показатели по производительности с другими платформами смарт-контрактов, такими как Ethereum.
6. Технические достижения — обновления сети и внедрение новых функций.
7. Объем торгов — уровень ликвидности влияет на стабильность цен.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену NEO?

Люди хотят знать текущую цену NEO по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций и постоянное информирование о рыночных тенденциях. Волатильность цены NEO создаёт возможности для получения прибыли, но требует постоянного мониторинга для управления рисками.

Прогноз цены NEO

Прогноз цены NEO (NEO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NEO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены NEO (NEO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена NEO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену NEO достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены NEO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены NEO».

Как купить и инвестировать NEO в Россия

Готовы приступить к работе с NEO? Покупка NEO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить NEO. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке NEO (NEO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и NEO будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке NEO (NEO)

Что вы можете сделать с NEO

Владение NEO позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое NEO (NEO)

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

Whitepaper

Источники NEO

Для более глубокого понимания NEO рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт NEO
Обозреватель блоков

Категория :

Made in ChinaProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:35:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии NEO (NEO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о NEO

NEO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по NEO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами NEO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте NEO (NEO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы NEO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NEO/USDT
₽151,1946
₽151,1946₽151,1946
-1,18%
34.54K (USDT)
NEO/USDC
₽151,1946
₽151,1946₽151,1946
-1,13%
30.03K (USDT)
NEO/BTC
₽0,0023265792
₽0,0023265792₽0,0023265792
-0,80%
4.69K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 NEO = 151,11197 RUB