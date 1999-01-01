SOEX

Shelters of Exiles (SOEX) - это самая большая вселенная RPG в Telegram, управляемая ИИ-агентами. Она оживляет web3-игры благодаря геймплею, управляемому ИИ, динамичным NFT, которые развиваются в зависимости от стиля игры, и экономике, управляемой игроками. SoE предлагает игрокам развивающийся мир, где персонажи растут, торговля процветает, а ИИ автоматизирует возможности получения дохода.

Название криптовалютыSOEX

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение800,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнTONCOIN

ВведениеShelters of Exiles (SOEX) - это самая большая вселенная RPG в Telegram, управляемая ИИ-агентами. Она оживляет web3-игры благодаря геймплею, управляемому ИИ, динамичным NFT, которые развиваются в зависимости от стиля игры, и экономике, управляемой игроками. SoE предлагает игрокам развивающийся мир, где персонажи растут, торговля процветает, а ИИ автоматизирует возможности получения дохода.

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