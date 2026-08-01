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Текущая цена Waves сегодня составляет 0.2021 RUB. Рыночная капитализация WAVES составляет 26,224,120.094 RUB. Отслеживайте обновления цен WAVES в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Waves сегодня составляет 0.2021 RUB. Рыночная капитализация WAVES составляет 26,224,120.094 RUB. Отслеживайте обновления цен WAVES в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Waves Курс (WAVES)

Текущая цена 1 WAVES в RUB:

₽16.67325
₽16.67325₽16.67325
+0,04%1D
RUB
График цены Waves (WAVES) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:02:27 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Waves

Текущая цена Waves (WAVES) сегодня составляет ₽ 0.2021 с изменением 0.04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WAVES на RUB составляет ₽ 0.2021 за WAVES.

На данный момент Waves занимает #536 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 26,22M, при оборотном предложении 129,76M WAVES. В течение последних 24 часов, WAVES торговался в диапазоне от ₽ 0.2016 (минимум) до ₽ 0.2064 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5,144.344883591851575, тогда как исторический минимум составил ₽ 10.12143015861511215.

В краткосрочной перспективе WAVES изменился на -0.50% за последний час и на -5.79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 75,39K.

Рыночная информация Waves (WAVES)

No.536

₽ 26,22M
₽ 26,22M₽ 26,22M

₽ 75,39K
₽ 75,39K₽ 75,39K

₽ 26.22M
₽ 26.22M₽ 26.22M

129,76M
129,76M 129,76M

--
----

129,758,140
129,758,140 129,758,140

WAVES

Текущая рыночная капитализация Waves составляет ₽ 26,22M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 75,39K. Циркулируещее обращение WAVES составляет 129,76M, а общее предложение – 129758140. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 26.22M.

История цен Waves в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.2016
₽ 0.2016₽ 0.2016
Мин 24Ч
₽ 0.2064
₽ 0.2064₽ 0.2064
Макс 24Ч

₽ 0.2016
₽ 0.2016₽ 0.2016

₽ 0.2064
₽ 0.2064₽ 0.2064

₽ 5,144.344883591851575
₽ 5,144.344883591851575₽ 5,144.344883591851575

₽ 10.12143015861511215
₽ 10.12143015861511215₽ 10.12143015861511215

-0.50%

+0.04%

-5.79%

-5.79%

История цен Waves (WAVES) в RUB

Отслеживайте изменения цены Waves за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.006667+0.04%
30 дней₽ -0.0635-23.91%
60 дней₽ -0.0576-22.18%
90 дней₽ -0.2212-52.26%
Изменение цены Waves сегодня

Сегодня для WAVES зафиксировано изменение ₽ +0.006667 (+0.04%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Waves за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0635 (-23.91%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Waves за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WAVES изменился на ₽ -0.0576 (-22.18%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Waves за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.2212 (-52.26%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Waves (WAVES)?

Просмотеть страницу истории цен Waves.

Анализ по Waves

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Waves, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Waves: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке WAVES: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJНейтральноK ≈ D (±1%)Нет четкого краткосрочного направления, ожидайте.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

WAVES_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,2056, находясь ниже ключевой точки S2 — 0,2073. Текущая цена находится ниже центральной линии 0,2091 и уровня сопротивления S1 — 0,208, что свидетельствует о формировании структуры низкого уровня консолидации. Система скользящих средних MA и EMA одновременно подают сигналы к покупке, а индикаторы демонстрируют согласованное направление. Цена пока не смогла пробить краткосрочную систему ключевых уровней, поэтому в структурном плане она по-прежнему ограничена плотно расположенными зонами сопротивления выше. MACD формирует «золотое пересечение», что указывает на восстановительный рост краткосрочной динамики. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, что говорит об относительном балансе между быками и медведями. Показатели KDJ и StochRSI отражают колебательный характер рынка, без явных признаков чрезмерной перекупленности или перепроданности. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность остаётся на низком уровне, что свидетельствует об отсутствии выраженной односторонней динамики. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют слабую синхронность, а распределение импульса довольно разрозненное, что пока не позволяет цене уверенно выйти из текущего диапазона. Ближайшие ключевые уровни сопротивления расположены на отметках 0,2073 (S2) и 0,208 (S1), что примерно соответствует 0,8–1,2% от текущей цены. Дальние уровни сопротивления находятся у центральной линии 0,2091 и уровня R1 — 0,2098. В качестве поддержки следует обратить внимание на предыдущий минимум; если цена пробьёт нижнюю границу текущего бокового тренда, это откроет путь для дальнейшего снижения. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за ситуацией вокруг уровня 0,2073, так как именно здесь может произойти ключевое изменение краткосрочной структуры.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Waves?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов WAVES:

1. Принятие платформы — рост числа dApp и DeFi-проектов, построенных на блокчейне Waves.
2. Технологические разработки — обновления консенсусного механизма и возможностей смарт-контрактов.
3. Настроения рынка — общие тренды крипторынка и уровень доверия инвесторов.
4. Объём торгов — уровень ликвидности на различных биржах.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Waves?

Люди хотят знать текущую цену WAVES по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Трейдерам необходимы цены в режиме реального времени, чтобы покупать или продавать в оптимальные моменты. Инвесторы отслеживают ежедневную динамику для оценки стоимости своих активов и осуществления стратегических действий.

Прогноз цены Waves

Прогноз цены Waves (WAVES) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WAVES в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Waves (WAVES) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Waves потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Waves достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WAVES, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Waves».

Как купить и инвестировать Waves в Россия

Готовы приступить к работе с Waves? Покупка WAVES на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Waves. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Waves (WAVES).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Waves будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Waves (WAVES)

Что вы можете сделать с Waves

Владение Waves позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Waves (WAVES)

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Источники Waves

Для более глубокого понимания Waves рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Waves
Обозреватель блоков

Категория :

Proof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:02:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Waves (WAVES)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Waves

WAVES USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по WAVES с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами WAVES USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Waves (WAVES) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Waves в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WAVES/USDT
₽16.665
₽16.665₽16.665
-1.46%
370.59K (USDT)
WAVES/USDC
₽16.665
₽16.665₽16.665
-1.27%
123.91K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 WAVES = 16.67325 RUB