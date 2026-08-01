Текущее общее настроение на рынке WAVES: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Нейтрально K ≈ D (±1%) Нет четкого краткосрочного направления, ожидайте. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Цена < S2 Ниже S2 Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена < Нижняя полоса Касание или прорыв нижней полосы Входит в «дешевую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

WAVES_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,2056, находясь ниже ключевой точки S2 — 0,2073. Текущая цена находится ниже центральной линии 0,2091 и уровня сопротивления S1 — 0,208, что свидетельствует о формировании структуры низкого уровня консолидации. Система скользящих средних MA и EMA одновременно подают сигналы к покупке, а индикаторы демонстрируют согласованное направление. Цена пока не смогла пробить краткосрочную систему ключевых уровней, поэтому в структурном плане она по-прежнему ограничена плотно расположенными зонами сопротивления выше. MACD формирует «золотое пересечение», что указывает на восстановительный рост краткосрочной динамики. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, что говорит об относительном балансе между быками и медведями. Показатели KDJ и StochRSI отражают колебательный характер рынка, без явных признаков чрезмерной перекупленности или перепроданности. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность остаётся на низком уровне, что свидетельствует об отсутствии выраженной односторонней динамики. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют слабую синхронность, а распределение импульса довольно разрозненное, что пока не позволяет цене уверенно выйти из текущего диапазона. Ближайшие ключевые уровни сопротивления расположены на отметках 0,2073 (S2) и 0,208 (S1), что примерно соответствует 0,8–1,2% от текущей цены. Дальние уровни сопротивления находятся у центральной линии 0,2091 и уровня R1 — 0,2098. В качестве поддержки следует обратить внимание на предыдущий минимум; если цена пробьёт нижнюю границу текущего бокового тренда, это откроет путь для дальнейшего снижения. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за ситуацией вокруг уровня 0,2073, так как именно здесь может произойти ключевое изменение краткосрочной структуры.

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