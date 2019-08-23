Ontology Gas Курс (ONG)
Текущая цена Ontology Gas (ONG) сегодня составляет ₽ 0.04296 с изменением 0.99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ONG на RUB составляет ₽ 0.04296 за ONG.
На данный момент Ontology Gas занимает #672 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 20,30M, при оборотном предложении 472,51M ONG. В течение последних 24 часов, ONG торговался в диапазоне от ₽ 0.04265 (минимум) до ₽ 0.04366 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 379.4356548, тогда как исторический минимум составил ₽ 3.250117258735878.
В краткосрочной перспективе ONG изменился на -0.28% за последний час и на +3.17% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,88K.
No.672
47.25%
2019-08-23
ONT
Текущая рыночная капитализация Ontology Gas составляет ₽ 20,30M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,88K. Циркулируещее обращение ONG составляет 472,51M, а общее предложение – 800000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 42.96M.
-0.28%
-0.99%
+3.17%
+3.17%
Отслеживайте изменения цены Ontology Gas за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.0354817
|-0.99%
|30 дней
|₽ -0.00639
|-12.95%
|60 дней
|₽ -0.00424
|-8.99%
|90 дней
|₽ -0.02902
|-40.32%
Сегодня для ONG зафиксировано изменение ₽ -0.0354817 (-0.99%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00639 (-12.95%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ONG изменился на ₽ -0.00424 (-8.99%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.02902 (-40.32%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Ontology Gas.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Ontology Gas, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ONG: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
ONG_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной оси уровня 0,04311; текущая цена — 0,04314 — находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 (0,0432). Ценовая структура остаётся в узком диапазоне колебаний, при этом между быками и медведями наблюдается временный баланс около центрального уровня. Уровень поддержки S1 (0,04299) расположен крайне близко к текущей цене, что свидетельствует об ограниченной силе продаж ниже указанного уровня. В целом картина характеризуется сжатием ценового диапазона, без явных сигналов прорыва либо пробоя. В краткосрочной перспективе скользящие средние MA и EMA находятся в восходящем положении, а индикатор MACD завершил «золотое пересечение», что указывает на некоторое усиление покупательской активности. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что отражает спокойную рыночную ситуацию. Показатели KDJ и StochRSI также демонстрируют совместное движение вверх, подтверждая продолжительность текущего восстановительного тренда. Полосы Боллинджера остаются стабильными, а уровень волатильности не увеличивается существенно, что говорит о том, что рынок находится в фазе накопления сил перед возможным дальнейшим движением. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 (0,0432), который находится всего в 0,2% от текущей цены. При его пробитии следующая цель — R2 (0,04332). С другой стороны, ближайшая поддержка расположена на уровне S1 (0,04299), практически примыкающем к текущей цене. Более глубокая поддержка видна на уровне S2 (0,0429), которая формирует нижнюю границу торгового диапазона. Трейдерам рекомендуется внимательно отслеживать время пребывания цены вблизи этих ключевых уровней, а также соотношение объёмов торгов с текущим ценовым движением.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Ontology Gas потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.
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