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Текущая цена Ontology Gas сегодня составляет 0.04296 RUB. Рыночная капитализация ONG составляет 20,299,076.72712 RUB. Отслеживайте обновления цен ONG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Ontology Gas сегодня составляет 0.04296 RUB. Рыночная капитализация ONG составляет 20,299,076.72712 RUB. Отслеживайте обновления цен ONG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Ontology Gas Курс (ONG)

Текущая цена 1 ONG в RUB:

₽3.548529
₽3.548529₽3.548529
-0,99%1D
RUB
График цены Ontology Gas (ONG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:58:26 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Ontology Gas

Текущая цена Ontology Gas (ONG) сегодня составляет ₽ 0.04296 с изменением 0.99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ONG на RUB составляет ₽ 0.04296 за ONG.

На данный момент Ontology Gas занимает #672 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 20,30M, при оборотном предложении 472,51M ONG. В течение последних 24 часов, ONG торговался в диапазоне от ₽ 0.04265 (минимум) до ₽ 0.04366 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 379.4356548, тогда как исторический минимум составил ₽ 3.250117258735878.

В краткосрочной перспективе ONG изменился на -0.28% за последний час и на +3.17% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,88K.

Рыночная информация Ontology Gas (ONG)

No.672

₽ 20,30M
₽ 20,30M₽ 20,30M

₽ 55,88K
₽ 55,88K₽ 55,88K

₽ 42.96M
₽ 42.96M₽ 42.96M

472,51M
472,51M 472,51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

47.25%

2019-08-23

₽ 118.1466
₽ 118.1466₽ 118.1466

ONT

Текущая рыночная капитализация Ontology Gas составляет ₽ 20,30M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,88K. Циркулируещее обращение ONG составляет 472,51M, а общее предложение – 800000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 42.96M.

История цен Ontology Gas в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.04265
₽ 0.04265₽ 0.04265
Мин 24Ч
₽ 0.04366
₽ 0.04366₽ 0.04366
Макс 24Ч

₽ 0.04265
₽ 0.04265₽ 0.04265

₽ 0.04366
₽ 0.04366₽ 0.04366

₽ 379.4356548
₽ 379.4356548₽ 379.4356548

₽ 3.250117258735878
₽ 3.250117258735878₽ 3.250117258735878

-0.28%

-0.99%

+3.17%

+3.17%

История цен Ontology Gas (ONG) в RUB

Отслеживайте изменения цены Ontology Gas за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.0354817-0.99%
30 дней₽ -0.00639-12.95%
60 дней₽ -0.00424-8.99%
90 дней₽ -0.02902-40.32%
Изменение цены Ontology Gas сегодня

Сегодня для ONG зафиксировано изменение ₽ -0.0354817 (-0.99%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Ontology Gas за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00639 (-12.95%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Ontology Gas за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ONG изменился на ₽ -0.00424 (-8.99%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Ontology Gas за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.02902 (-40.32%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Ontology Gas (ONG)?

Просмотеть страницу истории цен Ontology Gas.

Анализ по Ontology Gas

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Ontology Gas, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Ontology Gas: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ONG: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

ONG_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной оси уровня 0,04311; текущая цена — 0,04314 — находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 (0,0432). Ценовая структура остаётся в узком диапазоне колебаний, при этом между быками и медведями наблюдается временный баланс около центрального уровня. Уровень поддержки S1 (0,04299) расположен крайне близко к текущей цене, что свидетельствует об ограниченной силе продаж ниже указанного уровня. В целом картина характеризуется сжатием ценового диапазона, без явных сигналов прорыва либо пробоя. В краткосрочной перспективе скользящие средние MA и EMA находятся в восходящем положении, а индикатор MACD завершил «золотое пересечение», что указывает на некоторое усиление покупательской активности. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что отражает спокойную рыночную ситуацию. Показатели KDJ и StochRSI также демонстрируют совместное движение вверх, подтверждая продолжительность текущего восстановительного тренда. Полосы Боллинджера остаются стабильными, а уровень волатильности не увеличивается существенно, что говорит о том, что рынок находится в фазе накопления сил перед возможным дальнейшим движением. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 (0,0432), который находится всего в 0,2% от текущей цены. При его пробитии следующая цель — R2 (0,04332). С другой стороны, ближайшая поддержка расположена на уровне S1 (0,04299), практически примыкающем к текущей цене. Более глубокая поддержка видна на уровне S2 (0,0429), которая формирует нижнюю границу торгового диапазона. Трейдерам рекомендуется внимательно отслеживать время пребывания цены вблизи этих ключевых уровней, а также соотношение объёмов торгов с текущим ценовым движением.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Ontology Gas?

Цена ONG зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Использование сети Ontology — повышение объема транзакций увеличивает спрос на ONG из-за роста комиссий за газ.
2. Развитие экосистемы NEO — ONG генерируется при хранении токенов NEO.
3. Настроения рынка в отношении утилитарных токенов и DeFi-проектов.
4. Общие тренды криптовалютного рынка и корреляция с биткоином.
5. Листинг на биржах и объем торгов.
6. Активность разработчиков и обновления сети.
7. Вознаграждения за стейкинг и изменения в токеномике.
8. Новости в сфере регулирования, влияющие на утилитарные токены.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Ontology Gas?

Люди хотят знать текущую цену ONG по нескольким ключевым причинам:

1. Принятие торговых решений — инвесторам необходимы актуальные цены, чтобы эффективно покупать, продавать или удерживать позиции.
2. Отслеживание портфеля — мониторинг результатов инвестиций и расчет прибыли/убытков.
3. Тайминг на рынке — определение оптимальных точек входа и выхода на основе ценовых движений.
4. Управление рисками — оценка уровня риска и принятие обоснованных решений относительно размера позиций.

Прогноз цены Ontology Gas

Прогноз цены Ontology Gas (ONG) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ONG в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Ontology Gas (ONG) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Ontology Gas потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Ontology Gas достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ONG, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Ontology Gas».

Как купить и инвестировать Ontology Gas в Россия

Готовы приступить к работе с Ontology Gas? Покупка ONG на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Ontology Gas. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Ontology Gas (ONG).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Ontology Gas будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Ontology Gas (ONG)

Что вы можете сделать с Ontology Gas

Владение Ontology Gas позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Источники Ontology Gas

Для более глубокого понимания Ontology Gas рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Ontology Gas
Обозреватель блоков

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Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:58:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ontology Gas (ONG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Ontology Gas

ONG USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Ontology Gas (ONG) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Ontology Gas в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ONG/USDT
₽3.5501814
₽3.5501814₽3.5501814
-0.96%
1.30M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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