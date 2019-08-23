Текущее общее настроение на рынке ONG: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

ONG_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной оси уровня 0,04311; текущая цена — 0,04314 — находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 (0,0432). Ценовая структура остаётся в узком диапазоне колебаний, при этом между быками и медведями наблюдается временный баланс около центрального уровня. Уровень поддержки S1 (0,04299) расположен крайне близко к текущей цене, что свидетельствует об ограниченной силе продаж ниже указанного уровня. В целом картина характеризуется сжатием ценового диапазона, без явных сигналов прорыва либо пробоя. В краткосрочной перспективе скользящие средние MA и EMA находятся в восходящем положении, а индикатор MACD завершил «золотое пересечение», что указывает на некоторое усиление покупательской активности. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что отражает спокойную рыночную ситуацию. Показатели KDJ и StochRSI также демонстрируют совместное движение вверх, подтверждая продолжительность текущего восстановительного тренда. Полосы Боллинджера остаются стабильными, а уровень волатильности не увеличивается существенно, что говорит о том, что рынок находится в фазе накопления сил перед возможным дальнейшим движением. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 (0,0432), который находится всего в 0,2% от текущей цены. При его пробитии следующая цель — R2 (0,04332). С другой стороны, ближайшая поддержка расположена на уровне S1 (0,04299), практически примыкающем к текущей цене. Более глубокая поддержка видна на уровне S2 (0,0429), которая формирует нижнюю границу торгового диапазона. Трейдерам рекомендуется внимательно отслеживать время пребывания цены вблизи этих ключевых уровней, а также соотношение объёмов торгов с текущим ценовым движением.

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