Сегодняшняя цена Osmosis

Текущая цена Osmosis (OSMO) сегодня составляет ₽ 0.03007 с изменением 0.19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OSMO на RUB составляет ₽ 0.03007 за OSMO.

На данный момент Osmosis занимает #523 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 23,37M, при оборотном предложении 777,24M OSMO. В течение последних 24 часов, OSMO торговался в диапазоне от ₽ 0.02976 (минимум) до ₽ 0.03115 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 925.81652241286054578, тогда как исторический минимум составил ₽ 2.3940295905809643138.

В краткосрочной перспективе OSMO изменился на -0.57% за последний час и на +11.74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,92K.

Рыночная информация Osmosis (OSMO)

Место No.523 Рыночная капитализация ₽ 23,37M₽ 23,37M ₽ 23,37M Объем (24Ч) ₽ 61,92K₽ 61,92K ₽ 61,92K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 30.07M₽ 30.07M ₽ 30.07M Оборотное предложение 777,24M 777,24M 777,24M Макс. предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общее предложение 977,504,992.990048 977,504,992.990048 977,504,992.990048 Коэффициент обращения 77.72% Публичный блокчейн OSMO

Текущая рыночная капитализация Osmosis составляет ₽ 23,37M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,92K. Циркулируещее обращение OSMO составляет 777,24M, а общее предложение – 977504992.990048. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 30.07M.