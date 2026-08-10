Сегодняшняя цена MWX AI

Текущая цена MWX AI (MWXT) сегодня составляет ₽ 0,05554 с изменением 1,15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MWXT на RUB составляет ₽ 0,05554 за MWXT.

На данный момент MWX AI занимает #965 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 9,32M, при оборотном предложении 167,85M MWXT. В течение последних 24 часов, MWXT торговался в диапазоне от ₽ 0,05506 (минимум) до ₽ 0,05629 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 25,112640205082761254, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,6097347547464065442.

В краткосрочной перспективе MWXT изменился на 0,00% за последний час и на -1,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 98,34K.

Рыночная информация MWX AI (MWXT)

Место No.965 Рыночная капитализация ₽ 9,32M₽ 9,32M ₽ 9,32M Объем (24Ч) ₽ 98,34K₽ 98,34K ₽ 98,34K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 55,54M₽ 55,54M ₽ 55,54M Оборотное предложение 167,85M 167,85M 167,85M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 16,78% Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация MWX AI составляет ₽ 9,32M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 98,34K. Циркулируещее обращение MWXT составляет 167,85M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 55,54M.