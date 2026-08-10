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Текущая цена MWX AI сегодня составляет 0,05554 RUB. Рыночная капитализация MWXT составляет 9 322 216,1646815721328 RUB. Отслеживайте обновления цен MWXT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена MWX AI сегодня составляет 0,05554 RUB. Рыночная капитализация MWXT составляет 9 322 216,1646815721328 RUB. Отслеживайте обновления цен MWXT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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MWX AI Курс (MWXT)

Текущая цена 1 MWXT в RUB:

₽4,5887148
₽4,5887148₽4,5887148
-1,15%1D
RUB
График цены MWX AI (MWXT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:27:50 (UTC+8)

Сегодняшняя цена MWX AI

Текущая цена MWX AI (MWXT) сегодня составляет ₽ 0,05554 с изменением 1,15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MWXT на RUB составляет ₽ 0,05554 за MWXT.

На данный момент MWX AI занимает #965 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 9,32M, при оборотном предложении 167,85M MWXT. В течение последних 24 часов, MWXT торговался в диапазоне от ₽ 0,05506 (минимум) до ₽ 0,05629 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 25,112640205082761254, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,6097347547464065442.

В краткосрочной перспективе MWXT изменился на 0,00% за последний час и на -1,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 98,34K.

Рыночная информация MWX AI (MWXT)

No.965

₽ 9,32M
₽ 9,32M₽ 9,32M

₽ 98,34K
₽ 98,34K₽ 98,34K

₽ 55,54M
₽ 55,54M₽ 55,54M

167,85M
167,85M 167,85M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

16,78%

BASE

Текущая рыночная капитализация MWX AI составляет ₽ 9,32M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 98,34K. Циркулируещее обращение MWXT составляет 167,85M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 55,54M.

История цен MWX AI в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,05506
₽ 0,05506₽ 0,05506
Мин 24Ч
₽ 0,05629
₽ 0,05629₽ 0,05629
Макс 24Ч

₽ 0,05506
₽ 0,05506₽ 0,05506

₽ 0,05629
₽ 0,05629₽ 0,05629

₽ 25,112640205082761254
₽ 25,112640205082761254₽ 25,112640205082761254

₽ 3,6097347547464065442
₽ 3,6097347547464065442₽ 3,6097347547464065442

0,00%

-1,15%

-1,67%

-1,67%

История цен MWX AI (MWXT) в RUB

Отслеживайте изменения цены MWX AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0533841-1,15%
30 дней₽ -0,00705-11,27%
60 дней₽ -0,00589-9,59%
90 дней₽ -0,02293-29,23%
Изменение цены MWX AI сегодня

Сегодня для MWXT зафиксировано изменение ₽ -0,0533841 (-1,15%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены MWX AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00705 (-11,27%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены MWX AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MWXT изменился на ₽ -0,00589 (-9,59%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены MWX AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02293 (-29,23%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены MWX AI (MWXT)?

Просмотеть страницу истории цен MWX AI.

Анализ по MWX AI

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний MWX AI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены MWX AI?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов MWX AI (MWXT):

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Результаты работы и уровень внедрения технологий в сфере ИИ
3. Полезность платформы и реальные сценарии использования
4. Динамика спроса и предложения токенов
5. Объявления о партнерствах и интеграциях
6. Регуляторные изменения, затрагивающие токены ИИ
7. Объем торгов и уровень ликвидности
8. Рост сообщества и активность разработчиков
9. Конкурентное позиционирование по сравнению с другими проектами в области ИИ
10. Технические достижения и прогресс в реализации дорожной карты

Все эти факторы взаимодействуют друг с другом, формируя ценовую волатильность, характерную для развивающихся криптовалютных проектов в сфере искусственного интеллекта.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену MWX AI?

Люди хотят знать текущую цену MWX AI (MWXT) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание стоимости портфеля, определение оптимальных моментов входа/выхода на рынок, анализ ценовых тенденций и волатильности, оценка эффективности инвестиций, а также поддержание актуальности информации о рыночном настроении.

Прогноз цены MWX AI

Прогноз цены MWX AI (MWXT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MWXT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены MWX AI (MWXT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена MWX AI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену MWX AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MWXT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены MWX AI».

Как купить и инвестировать MWX AI в Россия

Готовы приступить к работе с MWX AI? Покупка MWXT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить MWX AI. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке MWX AI (MWXT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и MWX AI будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке MWX AI (MWXT)

Что вы можете сделать с MWX AI

Владение MWX AI позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое MWX AI (MWXT)

Мы – технологическая компания, создающая рынок искусственного интеллекта. Наша экосистема состоит из продавцов, которые предоставляют готовые к использованию решения в области искусственного интеллекта.

Источники MWX AI

Для более глубокого понимания MWX AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт MWX AI
Обозреватель блоков

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Base NativeInfrastructure

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:27:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии MWX AI (MWXT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о MWX AI

MWXT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по MWXT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами MWXT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте MWX AI (MWXT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы MWX AI в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MWXT/USDT
₽4,5944982
₽4,5944982₽4,5944982
-0,99%
1.75M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 MWXT = 4,5887148 RUB