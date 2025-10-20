Текущая цена VFY сегодня составляет 0.07142 USD. Следите за обновлениями цены VFY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VFY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена VFY сегодня составляет 0.07142 USD. Следите за обновлениями цены VFY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VFY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о VFY

Информация о цене VFY

Whitepaper VFY

Официальный сайт VFY

Токеномика VFY

Прогноз цен VFY

История VFY

Руководство по покупке VFY

Конвертер валют VFY в фиат

VFY на споте

Фьючерсы VFY USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип VFY

VFY Курс (VFY)

Текущая цена 1 VFY в USD:

$0,07133
$0,07133$0,07133
+0,42%1D
USD
График цены VFY (VFY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:21:06 (UTC+8)

Информация о ценах VFY (VFY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,06489
$ 0,06489$ 0,06489
Мин 24Ч
$ 0,07245
$ 0,07245$ 0,07245
Макс 24Ч

$ 0,06489
$ 0,06489$ 0,06489

$ 0,07245
$ 0,07245$ 0,07245

--
----

--
----

+3,31%

+0,42%

-18,25%

-18,25%

Текущая цена VFY (VFY) составляет $ 0,07142. За последние 24 часа VFY торговался в диапазоне от $ 0,06489 до $ 0,07245, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VFY за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, VFY изменился на +3,31% за последний час, на +0,42% за 24 часа и на -18,25% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация VFY (VFY)

--
----

$ 208,85K
$ 208,85K$ 208,85K

$ 71,42M
$ 71,42M$ 71,42M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ZKVERIFY

Текущая рыночная капитализация VFY составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 208,85K. Циркулируещее обращение VFY составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 71,42M.

История цен VFY (VFY) в USD

Отслеживайте изменения цены VFY за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0002983+0,42%
30 дней$ +0,02142+42,84%
60 дней$ +0,02142+42,84%
90 дней$ +0,02142+42,84%
Изменение цены VFY сегодня

Сегодня для VFY зафиксировано изменение $ +0,0002983 (+0,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены VFY за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,02142 (+42,84%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены VFY за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то VFY изменился на $ +0,02142 (+42,84%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены VFY за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,02142 (+42,84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены VFY (VFY)?

Просмотеть страницу истории цен VFY.

Что такое VFY (VFY)

zkVerify – это универсальный и сверхэффективный уровень проверки доказательств для реальных практических приложений в Интернете. Значительно снижая барьеры для доступа к проверкам доказательств с нулевым разглашением, zkVerify открывает возможности для масштабирования и огромный потенциал роста в таких секторах, как DeFi, ИИ и повседневные цифровые взаимодействия.

VFY доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в VFY. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга VFY, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о VFY в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки VFY простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены VFY (USD)

Сколько будет стоить VFY (VFY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VFY (VFY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VFY.

Проверьте прогноз цены VFY!

Токеномика VFY (VFY)

Понимание токеномики VFY (VFY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VFY прямо сейчас!

Как купить VFY (VFY)

Ищете как купить VFY? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести VFY на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

VFY на местную валюту

1 VFY (VFY) в VND
1 879,4173
1 VFY (VFY) в AUD
A$0,1092726
1 VFY (VFY) в GBP
0,053565
1 VFY (VFY) в EUR
0,0614212
1 VFY (VFY) в USD
$0,07142
1 VFY (VFY) в MYR
RM0,3013924
1 VFY (VFY) в TRY
2,9982116
1 VFY (VFY) в JPY
¥10,85584
1 VFY (VFY) в ARS
ARS$96,3827184
1 VFY (VFY) в RUB
5,8150164
1 VFY (VFY) в INR
6,2699618
1 VFY (VFY) в IDR
Rp1 190,3328572
1 VFY (VFY) в PHP
4,1837836
1 VFY (VFY) в EGP
￡E.3,3945926
1 VFY (VFY) в BRL
R$0,3842396
1 VFY (VFY) в CAD
C$0,0992738
1 VFY (VFY) в BDT
8,7189536
1 VFY (VFY) в NGN
104,4146116
1 VFY (VFY) в COP
$278,984375
1 VFY (VFY) в ZAR
R.1,235566
1 VFY (VFY) в UAH
2,992498
1 VFY (VFY) в TZS
T.Sh.177,2201596
1 VFY (VFY) в VES
Bs14,9982
1 VFY (VFY) в CLP
$67,56332
1 VFY (VFY) в PKR
Rs20,2147168
1 VFY (VFY) в KZT
38,4389582
1 VFY (VFY) в THB
฿2,3375766
1 VFY (VFY) в TWD
NT$2,1975934
1 VFY (VFY) в AED
د.إ0,2621114
1 VFY (VFY) в CHF
Fr0,0564218
1 VFY (VFY) в HKD
HK$0,5549334
1 VFY (VFY) в AMD
֏27,321721
1 VFY (VFY) в MAD
.د.م0,6613492
1 VFY (VFY) в MXN
$1,314128
1 VFY (VFY) в SAR
ريال0,267825
1 VFY (VFY) в ETB
Br10,8144164
1 VFY (VFY) в KES
KSh9,2231788
1 VFY (VFY) в JOD
د.أ0,05063678
1 VFY (VFY) в PLN
0,2599688
1 VFY (VFY) в RON
лв0,3121054
1 VFY (VFY) в SEK
kr0,6699196
1 VFY (VFY) в BGN
лв0,1199856
1 VFY (VFY) в HUF
Ft23,9742656
1 VFY (VFY) в CZK
1,4955348
1 VFY (VFY) в KWD
د.ك0,02185452
1 VFY (VFY) в ILS
0,2349718
1 VFY (VFY) в BOB
Bs0,4935122
1 VFY (VFY) в AZN
0,121414
1 VFY (VFY) в TJS
SM0,6613492
1 VFY (VFY) в GEL
0,192834
1 VFY (VFY) в AOA
Kz65,1043294
1 VFY (VFY) в BHD
.د.ب0,02685392
1 VFY (VFY) в BMD
$0,07142
1 VFY (VFY) в DKK
kr0,4592306
1 VFY (VFY) в HNL
L1,8754892
1 VFY (VFY) в MUR
3,2510384
1 VFY (VFY) в NAD
$1,2398512
1 VFY (VFY) в NOK
kr0,7127716
1 VFY (VFY) в NZD
$0,1235566
1 VFY (VFY) в PAB
B/.0,07142
1 VFY (VFY) в PGK
K0,299964
1 VFY (VFY) в QAR
ر.ق0,2599688
1 VFY (VFY) в RSD
дин.7,2084206
1 VFY (VFY) в UZS
soʻm860,4817298
1 VFY (VFY) в ALL
L5,9557138
1 VFY (VFY) в ANG
ƒ0,1278418
1 VFY (VFY) в AWG
ƒ0,128556
1 VFY (VFY) в BBD
$0,14284
1 VFY (VFY) в BAM
KM0,1199856
1 VFY (VFY) в BIF
Fr210,61758
1 VFY (VFY) в BND
$0,092846
1 VFY (VFY) в BSD
$0,07142
1 VFY (VFY) в JMD
$11,4614816
1 VFY (VFY) в KHR
287,983295
1 VFY (VFY) в KMF
Fr30,28208
1 VFY (VFY) в LAK
1 552,6086646
1 VFY (VFY) в LKR
රු21,6752558
1 VFY (VFY) в MDL
L1,2119974
1 VFY (VFY) в MGA
Ar320,268706
1 VFY (VFY) в MOP
P0,57136
1 VFY (VFY) в MVR
1,092726
1 VFY (VFY) в MWK
MK123,778002
1 VFY (VFY) в MZN
MT4,563738
1 VFY (VFY) в NPR
रु10,0373668
1 VFY (VFY) в PYG
506,51064
1 VFY (VFY) в RWF
Fr103,63042
1 VFY (VFY) в SBD
$0,5877866
1 VFY (VFY) в SCR
0,9763114
1 VFY (VFY) в SRD
$2,8346598
1 VFY (VFY) в SVC
$0,624925
1 VFY (VFY) в SZL
L1,2398512
1 VFY (VFY) в TMT
m0,2506842
1 VFY (VFY) в TND
د.ت0,20983196
1 VFY (VFY) в TTD
$0,4842276
1 VFY (VFY) в UGX
Sh248,82728
1 VFY (VFY) в XAF
Fr40,28088
1 VFY (VFY) в XCD
$0,192834
1 VFY (VFY) в XOF
Fr40,28088
1 VFY (VFY) в XPF
Fr7,28484
1 VFY (VFY) в BWP
P0,957028
1 VFY (VFY) в BZD
$0,1435542
1 VFY (VFY) в CVE
$6,7963272
1 VFY (VFY) в DJF
Fr12,71276
1 VFY (VFY) в DOP
$4,531599
1 VFY (VFY) в DZD
د.ج9,3160248
1 VFY (VFY) в FJD
$0,164266
1 VFY (VFY) в GNF
Fr620,9969
1 VFY (VFY) в GTQ
Q0,5470772
1 VFY (VFY) в GYD
$14,941064
1 VFY (VFY) в ISK
kr8,71324

Источники VFY

Для более глубокого понимания VFY рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт VFY
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VFY

Сколько стоит VFY (VFY) на сегодня?
Актуальная цена VFY в USD – 0,07142 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VFY в USD?
Текущая цена VFY в USD составляет $ 0,07142. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация VFY?
Рыночная капитализация VFY составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VFY?
Циркулирующее предложение VFY составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VFY?
VFY достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена VFY за все время (ATL)?
VFY достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов VFY?
Объем торгов за последние 24 часа для VFY составляет $ 208,85K USD.
Вырастет ли VFY в цене в этом году?
VFY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VFY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:21:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии VFY (VFY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор VFY в USD

Сумма

VFY
VFY
USD
USD

1 VFY = 0,07142 USD

Торговля VFY

VFY/USDT
$0,07133
$0,07133$0,07133
+0,19%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах