Текущая цена Naoris Protocol сегодня составляет 0.0517 USD. Следите за обновлениями цены NAORIS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NAORIS прямо сейчас на MEXC.

Naoris Protocol Курс (NAORIS)

$0,05197
+13,42%1D
График цены Naoris Protocol (NAORIS) в реальном времени
Информация о ценах Naoris Protocol (NAORIS) (USD)

$ 0,04057
$ 0,055
$ 0,04057
$ 0,055
--
--
+4,46%

+13,42%

-4,48%

-4,48%

Текущая цена Naoris Protocol (NAORIS) составляет $ 0,0517. За последние 24 часа NAORIS торговался в диапазоне от $ 0,04057 до $ 0,055, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NAORIS за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, NAORIS изменился на +4,46% за последний час, на +13,42% за 24 часа и на -4,48% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Naoris Protocol (NAORIS)

--
----

$ 187,49K
$ 187,49K$ 187,49K

$ 206,80M
$ 206,80M$ 206,80M

--
----

4 000 000 000
4 000 000 000 4 000 000 000

4 000 000 000
4 000 000 000 4 000 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация Naoris Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 187,49K. Циркулируещее обращение NAORIS составляет --, а общее предложение – 4000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 206,80M.

История цен Naoris Protocol (NAORIS) в USD

Отслеживайте изменения цены Naoris Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0061492+13,42%
30 дней$ -0,01133-17,98%
60 дней$ +0,02607+101,71%
90 дней$ +0,0217+72,33%
Изменение цены Naoris Protocol сегодня

Сегодня для NAORIS зафиксировано изменение $ +0,0061492 (+13,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Naoris Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,01133 (-17,98%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Naoris Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NAORIS изменился на $ +0,02607 (+101,71%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Naoris Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0217 (+72,33%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Naoris Protocol (NAORIS)?

Просмотеть страницу истории цен Naoris Protocol.

Что такое Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol использует устойчивость к постквантовым угрозам, проверку систем в реальном времени и децентрализованную сеть доверия, разработанную для масштабирования вместе с интернетом и обеспечения безопасности цифрового мира.

Naoris Protocol доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Naoris Protocol. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга NAORIS, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Naoris Protocol в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Naoris Protocol простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Naoris Protocol (USD)

Сколько будет стоить Naoris Protocol (NAORIS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Naoris Protocol (NAORIS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Naoris Protocol.

Проверьте прогноз цены Naoris Protocol!

Токеномика Naoris Protocol (NAORIS)

Понимание токеномики Naoris Protocol (NAORIS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NAORIS прямо сейчас!

Как купить Naoris Protocol (NAORIS)

Ищете как купить Naoris Protocol? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Naoris Protocol на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

NAORIS на местную валюту

1 Naoris Protocol (NAORIS) в VND
1 360,4855
1 Naoris Protocol (NAORIS) в AUD
A$0,079101
1 Naoris Protocol (NAORIS) в GBP
0,038258
1 Naoris Protocol (NAORIS) в EUR
0,044462
1 Naoris Protocol (NAORIS) в USD
$0,0517
1 Naoris Protocol (NAORIS) в MYR
RM0,218174
1 Naoris Protocol (NAORIS) в TRY
2,170366
1 Naoris Protocol (NAORIS) в JPY
¥7,8584
1 Naoris Protocol (NAORIS) в ARS
ARS$75,364124
1 Naoris Protocol (NAORIS) в RUB
4,193904
1 Naoris Protocol (NAORIS) в INR
4,542362
1 Naoris Protocol (NAORIS) в IDR
Rp861,666322
1 Naoris Protocol (NAORIS) в PHP
3,02962
1 Naoris Protocol (NAORIS) в EGP
￡E.2,459886
1 Naoris Protocol (NAORIS) в BRL
R$0,278663
1 Naoris Protocol (NAORIS) в CAD
C$0,071863
1 Naoris Protocol (NAORIS) в BDT
6,311536
1 Naoris Protocol (NAORIS) в NGN
75,584366
1 Naoris Protocol (NAORIS) в COP
$201,167285
1 Naoris Protocol (NAORIS) в ZAR
R.0,898029
1 Naoris Protocol (NAORIS) в UAH
2,15589
1 Naoris Protocol (NAORIS) в TZS
T.Sh.128,287346
1 Naoris Protocol (NAORIS) в VES
Bs10,857
1 Naoris Protocol (NAORIS) в CLP
$49,115
1 Naoris Protocol (NAORIS) в PKR
Rs14,62076
1 Naoris Protocol (NAORIS) в KZT
27,810464
1 Naoris Protocol (NAORIS) в THB
฿1,694726
1 Naoris Protocol (NAORIS) в TWD
NT$1,59236
1 Naoris Protocol (NAORIS) в AED
د.إ0,189739
1 Naoris Protocol (NAORIS) в CHF
Fr0,040843
1 Naoris Protocol (NAORIS) в HKD
HK$0,401709
1 Naoris Protocol (NAORIS) в AMD
֏19,740094
1 Naoris Protocol (NAORIS) в MAD
.د.م0,477191
1 Naoris Protocol (NAORIS) в MXN
$0,951797
1 Naoris Protocol (NAORIS) в SAR
ريال0,193875
1 Naoris Protocol (NAORIS) в ETB
Br7,751898
1 Naoris Protocol (NAORIS) в KES
KSh6,679123
1 Naoris Protocol (NAORIS) в JOD
د.أ0,0366553
1 Naoris Protocol (NAORIS) в PLN
0,188188
1 Naoris Protocol (NAORIS) в RON
лв0,226446
1 Naoris Protocol (NAORIS) в SEK
kr0,48598
1 Naoris Protocol (NAORIS) в BGN
лв0,086856
1 Naoris Protocol (NAORIS) в HUF
Ft17,372234
1 Naoris Protocol (NAORIS) в CZK
1,083632
1 Naoris Protocol (NAORIS) в KWD
د.ك0,0158202
1 Naoris Protocol (NAORIS) в ILS
0,17061
1 Naoris Protocol (NAORIS) в BOB
Bs0,356213
1 Naoris Protocol (NAORIS) в AZN
0,08789
1 Naoris Protocol (NAORIS) в TJS
SM0,47564
1 Naoris Protocol (NAORIS) в GEL
0,13959
1 Naoris Protocol (NAORIS) в AOA
Kz47,128169
1 Naoris Protocol (NAORIS) в BHD
.د.ب0,0194909
1 Naoris Protocol (NAORIS) в BMD
$0,0517
1 Naoris Protocol (NAORIS) в DKK
kr0,332431
1 Naoris Protocol (NAORIS) в HNL
L1,356091
1 Naoris Protocol (NAORIS) в MUR
2,353901
1 Naoris Protocol (NAORIS) в NAD
$0,902165
1 Naoris Protocol (NAORIS) в NOK
kr0,515966
1 Naoris Protocol (NAORIS) в NZD
$0,089441
1 Naoris Protocol (NAORIS) в PAB
B/.0,0517
1 Naoris Protocol (NAORIS) в PGK
K0,21714
1 Naoris Protocol (NAORIS) в QAR
ر.ق0,187671
1 Naoris Protocol (NAORIS) в RSD
дин.5,220149
1 Naoris Protocol (NAORIS) в UZS
soʻm622,891423
1 Naoris Protocol (NAORIS) в ALL
L4,300923
1 Naoris Protocol (NAORIS) в ANG
ƒ0,092543
1 Naoris Protocol (NAORIS) в AWG
ƒ0,09306
1 Naoris Protocol (NAORIS) в BBD
$0,1034
1 Naoris Protocol (NAORIS) в BAM
KM0,086856
1 Naoris Protocol (NAORIS) в BIF
Fr152,0497
1 Naoris Protocol (NAORIS) в BND
$0,066693
1 Naoris Protocol (NAORIS) в BSD
$0,0517
1 Naoris Protocol (NAORIS) в JMD
$8,299401
1 Naoris Protocol (NAORIS) в KHR
208,467325
1 Naoris Protocol (NAORIS) в KMF
Fr21,9208
1 Naoris Protocol (NAORIS) в LAK
1 123,913021
1 Naoris Protocol (NAORIS) в LKR
රු15,656828
1 Naoris Protocol (NAORIS) в MDL
L0,879934
1 Naoris Protocol (NAORIS) в MGA
Ar230,803276
1 Naoris Protocol (NAORIS) в MOP
P0,413083
1 Naoris Protocol (NAORIS) в MVR
0,79101
1 Naoris Protocol (NAORIS) в MWK
MK89,44617
1 Naoris Protocol (NAORIS) в MZN
MT3,30363
1 Naoris Protocol (NAORIS) в NPR
रु7,247823
1 Naoris Protocol (NAORIS) в PYG
366,6564
1 Naoris Protocol (NAORIS) в RWF
Fr74,9133
1 Naoris Protocol (NAORIS) в SBD
$0,425491
1 Naoris Protocol (NAORIS) в SCR
0,706739
1 Naoris Protocol (NAORIS) в SRD
$2,049388
1 Naoris Protocol (NAORIS) в SVC
$0,451341
1 Naoris Protocol (NAORIS) в SZL
L0,902165
1 Naoris Protocol (NAORIS) в TMT
m0,181467
1 Naoris Protocol (NAORIS) в TND
د.ت0,1517912
1 Naoris Protocol (NAORIS) в TTD
$0,350009
1 Naoris Protocol (NAORIS) в UGX
Sh180,1228
1 Naoris Protocol (NAORIS) в XAF
Fr29,2105
1 Naoris Protocol (NAORIS) в XCD
$0,13959
1 Naoris Protocol (NAORIS) в XOF
Fr29,2105
1 Naoris Protocol (NAORIS) в XPF
Fr5,2734
1 Naoris Protocol (NAORIS) в BWP
P0,741378
1 Naoris Protocol (NAORIS) в BZD
$0,1034
1 Naoris Protocol (NAORIS) в CVE
$4,912017
1 Naoris Protocol (NAORIS) в DJF
Fr9,1509
1 Naoris Protocol (NAORIS) в DOP
$3,280365
1 Naoris Protocol (NAORIS) в DZD
د.ج6,745816
1 Naoris Protocol (NAORIS) в FJD
$0,11891
1 Naoris Protocol (NAORIS) в GNF
Fr449,5315
1 Naoris Protocol (NAORIS) в GTQ
Q0,394988
1 Naoris Protocol (NAORIS) в GYD
$10,797545
1 Naoris Protocol (NAORIS) в ISK
kr6,3074

Источники Naoris Protocol

Для более глубокого понимания Naoris Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Naoris Protocol
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Naoris Protocol

Сколько стоит Naoris Protocol (NAORIS) на сегодня?
Актуальная цена NAORIS в USD – 0,0517 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NAORIS в USD?
Текущая цена NAORIS в USD составляет $ 0,0517. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Naoris Protocol?
Рыночная капитализация NAORIS составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NAORIS?
Циркулирующее предложение NAORIS составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NAORIS?
NAORIS достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена NAORIS за все время (ATL)?
NAORIS достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов NAORIS?
Объем торгов за последние 24 часа для NAORIS составляет $ 187,49K USD.
Вырастет ли NAORIS в цене в этом году?
NAORIS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NAORIS для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Naoris Protocol (NAORIS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

