Naoris Protocol Курс (NAORIS)
+4,46%
+13,42%
-4,48%
-4,48%
Текущая цена Naoris Protocol (NAORIS) составляет $ 0,0517. За последние 24 часа NAORIS торговался в диапазоне от $ 0,04057 до $ 0,055, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NAORIS за все время составляет --, а минимальная – --.
Что касается краткосрочной динамики, NAORIS изменился на +4,46% за последний час, на +13,42% за 24 часа и на -4,48% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
ETH
Текущая рыночная капитализация Naoris Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 187,49K. Циркулируещее обращение NAORIS составляет --, а общее предложение – 4000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 206,80M.
Отслеживайте изменения цены Naoris Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,0061492
|+13,42%
|30 дней
|$ -0,01133
|-17,98%
|60 дней
|$ +0,02607
|+101,71%
|90 дней
|$ +0,0217
|+72,33%
Сегодня для NAORIS зафиксировано изменение $ +0,0061492 (+13,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,01133 (-17,98%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то NAORIS изменился на $ +0,02607 (+101,71%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0217 (+72,33%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Naoris Protocol (NAORIS)?
Просмотеть страницу истории цен Naoris Protocol.
Naoris Protocol использует устойчивость к постквантовым угрозам, проверку систем в реальном времени и децентрализованную сеть доверия, разработанную для масштабирования вместе с интернетом и обеспечения безопасности цифрового мира.
