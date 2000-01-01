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Гала TradFi с 1 000 000$
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Криптокатегории

Изучайте криптокатегории и секторы на MEXC – сгруппированы по экосистемам, кейсам использования и технологиям. Категории ранжируются по изменению цены за 24 часа. Выберите категорию, чтобы посмотреть входящие токены и их недавнюю рыночную динамику.

#КатегорияЛидеры роста
1Платформа смарт-контрактов
TRMP
EVR
PAW
+0.06%+0.05%+1.54%$ 1.87T$ 23.66B7082Уровень 1 (L1)
BDAG
PAW
EVR
+0.07%+0.06%+1.55%$ 1.85T$ 22.34B3533Доказательство работы (PoW)
AION
TRMP
EVR
+0.10%+0.09%+1.64%$ 1.34T$ 14.28B1234Финансовый портфель World Liberty
A
LINK
B
-0.03%-0.03%+1.21%$ 536.51B$ 33.14B165Доказательство владения (PoS)
IRIS
AION
TOMI
0.00%-0.01%+2.18%$ 426.99B$ 7.25B1196Стейблкоины
WCOP
WUSD
SILK
+0.02%+0.03%-4.81%$ 287.16B$ 28.81B2737Стейблкоин USD
USDL
WUSD
PXDC
+0.02%+0.03%-4.27%$ 284.47B$ 28.76B1258Стейблкоин, обеспеченный фиатными валютами
WCOP
WUSD
SILK
+0.01%+0.02%-4.32%$ 274.21B$ 28.13B1129Сделано в США
BANGCHAIN
GRANDMA
MEWC
+0.01%-0.02%-8.85%$ 247.62B$ 9.08B24710Токены на основе биржи
CSIX
SHDX
VOLT
-0.05%-0.04%+1.00%$ 127.91B$ 1.60B25611Сделано в Китае
SUN
HT
PANDA
+0.14%+0.14%+1.46%$ 122.66B$ 1.05B2812Предполагаемые ценные бумаги SEC
KROM
DRGN
RLY
+0.05%+0.05%+1.06%$ 122.30B$ 1.05B3313Токен централизованной биржи (CEX)
BMEX
IXFI
ZND
0.00%+0.00%+0.87%$ 106.18B$ 690.12M5514Base Native
HOGE
HYBUX
PAW
-0.06%-0.05%-3.07%$ 103.71B$ 6.54B45215Стейблкоин, соответствующий MiCA
USDQ
EURE
EURQ
+0.04%+0.04%-0.04%$ 72.89B$ 4.97B1016GENIUS Act Compliant Stablecoin
USAT
USDP
USDC
+0.03%+0.04%-3.65%$ 72.39B$ 4.98B417Децентрализованные финансы (DeFi)
IRS
KAON
VOLT
-0.42%-0.43%-6.09%$ 56.72B$ 2.52B106418Launchpad CoinList
KDA
PIPE
RLY
+0.99%+0.94%+3.84%$ 52.44B$ 1.88B6919Активы реального мира (RWA)
CRMX
RWAI
BD/SOL
-0.47%-0.51%-37.64%$ 40.50B$ 1.06B62720Приватность
VERTEX
SHH
ZERA
+0.82%+0.78%+2.81%$ 30.88B$ 835.00M11621Управление
VEMP
COLD
VOLT
-0.70%-0.70%+1.02%$ 28.98B$ 1.22B19322Мемы
WUKONG
3EYES
DARK
+0.51%+0.48%+0.24%$ 25.33B$ 2.27B331223Децентрализованная биржа (DEX)
CSIX
SHDX
VOLT
-0.09%-0.08%+1.37%$ 22.59B$ 958.32M24624Токенизированные частные займы
FIGR_HELOC
0.00%0.00%+0.65%$ 21.10B$ 3.82M125Искусственный интеллект (ИИ)
$NODE
TUA
INSP
-0.86%-0.91%+2.91%$ 20.65B$ 1.24B105126Токенизированные активы
GLDT
KAU
CRMX
-0.41%-0.43%-55.24%$ 19.49B$ 409.30M41427Инфраструктура
UTCC
COLD
COA
-1.06%-1.09%+3.54%$ 19.13B$ 1.23B25628Binance Alpha Spotlight
ELDE
CORL
COA
-0.62%-0.62%+7.14%$ 16.68B$ 1.48B37329Бессрочные
KROM
ALT
K9
-1.13%-1.11%+0.35%$ 16.48B$ 459.38M8030Приватные монеты
∅
DERO
ZCL
+2.42%+2.39%+4.81%$ 16.38B$ 294.98M3931Собачья тематика
CASHDOG
ABE
DOW
-0.40%-0.44%-1.32%$ 14.88B$ 499.51M36832Деривативы
CTX
K9
KROM
-1.70%-1.68%+0.08%$ 13.97B$ 334.81M9233Тематика 4chan
OGSM
FSJAL
OGGIE
-0.60%-0.63%+0.09%$ 12.95B$ 475.46M5734Нулевое разглашение (ZK)
VEIL
ZERA
BOS
+0.22%+0.16%+2.62%$ 11.80B$ 497.89M8335Вдохновленное Илоном Маском
ELONONE
DOE
DOGECOIN
-0.93%-0.95%-0.22%$ 10.88B$ 307.19M5936Инфраструктура приватности
VERTEX
SHH
ZERA
-0.73%-0.80%+0.54%$ 10.07B$ 367.06M6337Квантово-устойчивые
STRK
QST
QTC
-0.03%-0.10%+0.05%$ 9.71B$ 211.40M1838Азартные игры (GambleFi)
DG
BALL
PUB
-0.77%-0.77%+4.13%$ 9.68B$ 40.17M6939Портфолио YZi Labs (ранее Binance Labs)
MF
UNFI
WNCG
-1.04%-1.06%+2.14%$ 9.43B$ 1.36B14540Опционы
ODDZ
ITHACA
DERI
-1.01%-1.01%+3.84%$ 9.11B$ 30.75M1741Рынки прогнозов
FRIES
PUB
PUB
-0.87%-0.87%+3.96%$ 9.08B$ 37.34M3942Протокол RWA
CRYSTAL STONES
TRU
BD/SOL
-0.98%-1.08%+0.09%$ 8.76B$ 322.37M7343Tokenized Treasuries
MTBILL
USTB
BUIDL
+0.04%-0.02%-25.87%$ 8.42B$ 1.18M1044Абстракция сети
RIVER
CYC
CLEAR
-1.22%-1.30%-1.05%$ 8.39B$ 254.39M1445DePIN
GMRX
$NODE
RIZ
-1.00%-1.01%+6.45%$ 7.39B$ 382.80M19146Кроссчейн-коммуникации
CLEAR
JM
GRAV
-1.16%-1.22%+1.38%$ 7.38B$ 276.96M5147Доходное фермерство
RLY
UFO
KAON
+0.61%+0.65%+10.31%$ 7.16B$ 481.82M12248Уровень 2 (L2)
TORA
MODE
OZK
-0.88%-0.82%+5.25%$ 6.97B$ 347.39M10849Оракул
SWTCH
RIZ
UMB
-0.85%-0.93%+1.92%$ 6.91B$ 223.91M4250Экосистема x402
JOBS
LKI
DOBI
-0.99%-1.06%+1.53%$ 6.89B$ 183.19M105

Часто задаваемые вопросы

Что такое криптокатегории и сектора?
Криптокатегории объединяют цифровые активы по общим признакам – технологии, кейсам использования или экосистемам. Такая классификация помогает быстрее ориентироваться на рынке и отслеживать отдельные ниши, например DeFi, мемкоины или блокчейны 1 уровня.
Может ли одна криптовалюта относиться к нескольким категориям?
Да. Поскольку цифровые активы часто имеют несколько функций, один токен может относиться сразу к нескольким секторам. Например, Ethereum относится к блокчейнам 1 уровня, но также является ключевой частью категорий смарт-контрактов и Web3-инфраструктуры.
Появляются ли новые криптокатегории со временем?
Да. Индустрия Web3 постоянно развивается. С появлением новых технологий, протоколов и рыночных трендов мы регулярно обновляем индекс и добавляем новые секторы, чтобы точно отражать текущую структуру крипторынка.
Как отслеживание криптокатегорий помогает находить торговые возможности?
Отслеживая сектора, вы видите поток капитала и зарождающиеся тренды. Когда определенный нарратив набирает обороты, категория позволяет быстро сравнить динамику связанных токенов и зайти в секторную ротацию.

Отказ от ответственности

Все криптокатегории, правила классификации и рыночные данные на этой странице предоставлены независимыми сторонними источниками. MEXC не гарантирует точность и актуальность этой информации. Включение в сектор не является рекомендацией или инвестиционным советом. Весь контент носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией. Торговля криптовалютами связана с высоким риском – проводите собственное исследование (DYOR).