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Текущая цена Request сегодня составляет 0,05242 RUB. Рыночная капитализация REQ составляет 41 762 743,0221007434408 RUB. Отслеживайте обновления цен REQ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Request сегодня составляет 0,05242 RUB. Рыночная капитализация REQ составляет 41 762 743,0221007434408 RUB. Отслеживайте обновления цен REQ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Request Курс (REQ)

Текущая цена 1 REQ в RUB:

₽4,3314646
₽4,3314646₽4,3314646
+0,30%1D
RUB
График цены Request (REQ) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:58:07 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Request

Текущая цена Request (REQ) сегодня составляет ₽ 0,05242 с изменением 0,30% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации REQ на RUB составляет ₽ 0,05242 за REQ.

На данный момент Request занимает #442 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 41,76M, при оборотном предложении 796,69M REQ. В течение последних 24 часов, REQ торговался в диапазоне от ₽ 0,05163 (минимум) до ₽ 0,05358 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 97,836403527259830017, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3843177408141481.

В краткосрочной перспективе REQ изменился на +0,05% за последний час и на +3,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,19K.

Рыночная информация Request (REQ)

No.442

₽ 41,76M
₽ 41,76M₽ 41,76M

₽ 57,19K
₽ 57,19K₽ 57,19K

₽ 52,39M
₽ 52,39M₽ 52,39M

796,69M
796,69M 796,69M

999 416 740,93470852
999 416 740,93470852 999 416 740,93470852

ETH

Текущая рыночная капитализация Request составляет ₽ 41,76M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,19K. Циркулируещее обращение REQ составляет 796,69M, а общее предложение – 999416740.93470852. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 52,39M.

История цен Request в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,05163
₽ 0,05163₽ 0,05163
Мин 24Ч
₽ 0,05358
₽ 0,05358₽ 0,05358
Макс 24Ч

₽ 0,05163
₽ 0,05163₽ 0,05163

₽ 0,05358
₽ 0,05358₽ 0,05358

₽ 97,836403527259830017
₽ 97,836403527259830017₽ 97,836403527259830017

₽ 0,3843177408141481
₽ 0,3843177408141481₽ 0,3843177408141481

+0,05%

+0,30%

+3,80%

+3,80%

История цен Request (REQ) в RUB

Отслеживайте изменения цены Request за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0129555+0,30%
30 дней₽ -0,0025-4,56%
60 дней₽ -0,00323-5,81%
90 дней₽ +0,03242+162,10%
Изменение цены Request сегодня

Сегодня для REQ зафиксировано изменение ₽ +0,0129555 (+0,30%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Request за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0025 (-4,56%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Request за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то REQ изменился на ₽ -0,00323 (-5,81%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Request за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,03242 (+162,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Request (REQ)?

Просмотеть страницу истории цен Request.

Анализ по Request

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Request, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Request: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке REQ: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

**Рыночная структура** Текущая цена REQ_USDT на 4-часовом графике составляет 0,06379, что находится ниже центрального уровня 0,06557 на 2,78%, находясь во второй половине ключевой зоны. Средние скользящие MA и EMA по всем периодам расположены в восходящем порядке, а цена торгуется выше системы скользящих средних. MACD сформировал сигнал пересечения «бычий крест», что указывает на доминирование бычьих тенденций на уровне структуры. **Состояние динамики** Краткосрочные индикаторы динамики демонстрируют концентрированное распределение длинных позиций; быстрые и медленные скользящие средние движутся в одном направлении. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, при этом динамика пока не достигла зоны перекупленности. Показатель волатильности BOLL свидетельствует о том, что цена колеблется внутри полосы, и дальнейшая устойчивость текущего импульса требует наблюдения. **Ключевые уровни цен** Вышестоящие уровни сопротивления: R1 — 0,0667, отстоящий от текущей цены на 4,56%; R2 — 0,06761, отстоящий на 5,99%. Нижестоящие уровни поддержки: S1 — 0,06466, отстоящий от текущей цены на -1,36%; S2 — 0,06353, отстоящий на 0,41%. Ближайшие ключевые ценовые зоны сосредоточены в диапазоне 0,0635–0,0667.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Request

Прогноз цены Request (REQ) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена REQ в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Request (REQ) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Request потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Request достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены REQ, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Request».

Как купить и инвестировать Request в Россия

Готовы приступить к работе с Request? Покупка REQ на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Request. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Request (REQ).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Request будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Request (REQ)

Что вы можете сделать с Request

Владение Request позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Request (REQ)

Request is a decentralized network built on the Ethereum network, which allows anyone to initiate a payment request anywhere and provides a secure payment method to the recipient. All data is stored in a decentralized real ledger, creating a financial platform for asset invoices, accounting, auditing and payment standards. That is, a financial platform for enterprise level payment financial audit based on cryptocurrency and blockchain network.

Источники Request

Для более глубокого понимания Request рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Request
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum EcosystemPayment SolutionsPolygon Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:58:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Request (REQ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Request

REQ USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по REQ с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами REQ USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Request (REQ) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Request в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
REQ/USDT
₽4,3248542
₽4,3248542₽4,3248542
+0,01%
1.09M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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