Сегодняшняя цена Request

Текущая цена Request (REQ) сегодня составляет ₽ 0,05242 с изменением 0,30% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации REQ на RUB составляет ₽ 0,05242 за REQ.

На данный момент Request занимает #442 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 41,76M, при оборотном предложении 796,69M REQ. В течение последних 24 часов, REQ торговался в диапазоне от ₽ 0,05163 (минимум) до ₽ 0,05358 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 97,836403527259830017, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3843177408141481.

В краткосрочной перспективе REQ изменился на +0,05% за последний час и на +3,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,19K.

Рыночная информация Request (REQ)

Место No.442 Рыночная капитализация ₽ 41,76M₽ 41,76M ₽ 41,76M Объем (24Ч) ₽ 57,19K₽ 57,19K ₽ 57,19K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 52,39M₽ 52,39M ₽ 52,39M Оборотное предложение 796,69M 796,69M 796,69M Общее предложение 999 416 740,93470852 999 416 740,93470852 999 416 740,93470852 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Request составляет ₽ 41,76M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,19K. Циркулируещее обращение REQ составляет 796,69M, а общее предложение – 999416740.93470852. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 52,39M.