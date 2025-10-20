Текущая цена StablR USD сегодня составляет 0.999 USD. Следите за обновлениями цены USDR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены USDR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена StablR USD сегодня составляет 0.999 USD. Следите за обновлениями цены USDR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены USDR прямо сейчас на MEXC.

StablR USD Курс (USDR)

Текущая цена 1 USDR в USD:

$0,999
$0,999$0,999
0,00%1D
USD
График цены StablR USD (USDR) в реальном времени
Информация о ценах StablR USD (USDR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,999
$ 0,999$ 0,999
Мин 24Ч
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
Макс 24Ч

$ 0,999
$ 0,999$ 0,999

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,02146361646693
$ 1,02146361646693$ 1,02146361646693

$ 0,980782166260219
$ 0,980782166260219$ 0,980782166260219

0,00%

0,00%

+0,10%

+0,10%

Текущая цена StablR USD (USDR) составляет $ 0,999. За последние 24 часа USDR торговался в диапазоне от $ 0,999 до $ 1,001, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена USDR за все время составляет $ 1,02146361646693, а минимальная – $ 0,980782166260219.

Что касается краткосрочной динамики, USDR изменился на 0,00% за последний час, на 0,00% за 24 часа и на +0,10% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация StablR USD (USDR)

No.1194

$ 8,70M
$ 8,70M$ 8,70M

$ 13,48
$ 13,48$ 13,48

$ 8,70M
$ 8,70M$ 8,70M

8,70M
8,70M 8,70M

--
----

8 704 451,68
8 704 451,68 8 704 451,68

ETH

Текущая рыночная капитализация StablR USD составляет $ 8,70M, при 24-часовом объеме торгов $ 13,48. Циркулируещее обращение USDR составляет 8,70M, а общее предложение – 8704451.68. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,70M.

История цен StablR USD (USDR) в USD

Отслеживайте изменения цены StablR USD за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 00,00%
30 дней$ +0,001+0,10%
60 дней$ +0,002+0,20%
90 дней$ -0,002-0,20%
Изменение цены StablR USD сегодня

Сегодня для USDR зафиксировано изменение $ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены StablR USD за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,001 (+0,10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены StablR USD за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то USDR изменился на $ +0,002 (+0,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены StablR USD за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,002 (-0,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены StablR USD (USDR)?

Что такое StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) – это стейблкоин, соответствующий требованиям MiCAR, обеспеченный и привязанный к курсу доллара США и подлежащий обмену в соотношении 1:1. Этот стейблкоин обеспечен фиатными средствами и краткосрочными государственными облигациями. Основная цель StablR USD (USDR) – предоставить цифровую альтернативу традиционным формам денег, которая будет более эффективной, безопасной и доступной. StablR USD (USDR) можно использовать как средство обмена, средство сбережения и единицу учета. Основные варианты использования StablR USD (USDR) включают ускорение и удешевление платежей, облегчение международной (валютной) торговли и инвестиций, а также создание более гибких и устойчивых финансовых систем.

StablR USD доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в StablR USD. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Прогноз цены StablR USD (USD)

Сколько будет стоить StablR USD (USDR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов StablR USD (USDR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для StablR USD.

Токеномика StablR USD (USDR)

Понимание токеномики StablR USD (USDR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена USDR прямо сейчас!

Как купить StablR USD (USDR)

Ищете как купить StablR USD? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести StablR USD на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

USDR на местную валюту

Люди также спрашивают: Другие вопросы о StablR USD

Сколько стоит StablR USD (USDR) на сегодня?
Актуальная цена USDR в USD – 0,999 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена USDR в USD?
Текущая цена USDR в USD составляет $ 0,999. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация StablR USD?
Рыночная капитализация USDR составляет $ 8,70M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение USDR?
Циркулирующее предложение USDR составляет 8,70M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) USDR?
USDR достиг максимальной цены (ATH) в 1,02146361646693 USD.
Какова была минимальная цена USDR за все время (ATL)?
USDR достиг минимальной цены (ATL) в 0,980782166260219 USD.
Каков объем торгов USDR?
Объем торгов за последние 24 часа для USDR составляет $ 13,48 USD.
Вырастет ли USDR в цене в этом году?
USDR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USDR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:56:59 (UTC+8)

