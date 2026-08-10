Сегодняшняя цена Arciel

Текущая цена Arciel (ARCIEL) сегодня составляет ₽ 0,0015 с изменением 31,91% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARCIEL на RUB составляет ₽ 0,0015 за ARCIEL.

На данный момент Arciel занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ARCIEL. В течение последних 24 часов, ARCIEL торговался в диапазоне от ₽ 0,0014 (минимум) до ₽ 0,0037 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ARCIEL изменился на -6,20% за последний час и на -84,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 969,90.

Рыночная информация Arciel (ARCIEL)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 969,90₽ 969,90 ₽ 969,90 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3,15T₽ 3,15T ₽ 3,15T Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 2 100 000 000 000 000 2 100 000 000 000 000 2 100 000 000 000 000 Публичный блокчейн MATIC

Текущая рыночная капитализация Arciel составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 969,90. Циркулируещее обращение ARCIEL составляет --, а общее предложение – 2100000000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,15T.