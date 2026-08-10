Bitcoin Bam Курс (BTCBAM)
Текущая цена Bitcoin Bam (BTCBAM) сегодня составляет ₽ 0.05587 с изменением 0.34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BTCBAM на RUB составляет ₽ 0.05587 за BTCBAM.
На данный момент Bitcoin Bam занимает #2113 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 574,16K, при оборотном предложении 10,28M BTCBAM. В течение последних 24 часов, BTCBAM торговался в диапазоне от ₽ 0.05559 (минимум) до ₽ 0.05596 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1,653.97345903075935, тогда как исторический минимум составил ₽ 1.65491066453924145.
В краткосрочной перспективе BTCBAM изменился на +0.01% за последний час и на +1.85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 27,67K.
No.2113
48.93%
BSC
Текущая рыночная капитализация Bitcoin Bam составляет ₽ 574,16K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 27,67K. Циркулируещее обращение BTCBAM составляет 10,28M, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.17M.
+0.01%
+0.34%
+1.85%
+1.85%
Отслеживайте изменения цены Bitcoin Bam за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0.0156184
|+0.34%
|30 дней
|₽ -0.00208
|-3.59%
|60 дней
|₽ -0.00461
|-7.63%
|90 дней
|₽ +0.00116
|+2.12%
Сегодня для BTCBAM зафиксировано изменение ₽ +0.0156184 (+0.34%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00208 (-3.59%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то BTCBAM изменился на ₽ -0.00461 (-7.63%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.00116 (+2.12%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Bitcoin Bam, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
В 2040 году цена Bitcoin Bam потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.
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|Время (UTC+8)
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