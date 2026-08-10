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Текущая цена Bitcoin Bam сегодня составляет 0.05587 RUB. Рыночная капитализация BTCBAM составляет 574,161.40793 RUB. Отслеживайте обновления цен BTCBAM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Bitcoin Bam сегодня составляет 0.05587 RUB. Рыночная капитализация BTCBAM составляет 574,161.40793 RUB. Отслеживайте обновления цен BTCBAM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Bitcoin Bam Курс (BTCBAM)

Текущая цена 1 BTCBAM в RUB:

₽4.609275
₽4.609275₽4.609275
+0,34%1D
RUB
График цены Bitcoin Bam (BTCBAM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:50:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Bitcoin Bam

Текущая цена Bitcoin Bam (BTCBAM) сегодня составляет ₽ 0.05587 с изменением 0.34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BTCBAM на RUB составляет ₽ 0.05587 за BTCBAM.

На данный момент Bitcoin Bam занимает #2113 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 574,16K, при оборотном предложении 10,28M BTCBAM. В течение последних 24 часов, BTCBAM торговался в диапазоне от ₽ 0.05559 (минимум) до ₽ 0.05596 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1,653.97345903075935, тогда как исторический минимум составил ₽ 1.65491066453924145.

В краткосрочной перспективе BTCBAM изменился на +0.01% за последний час и на +1.85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 27,67K.

Рыночная информация Bitcoin Bam (BTCBAM)

No.2113

₽ 574,16K
₽ 574,16K₽ 574,16K

₽ 27,67K
₽ 27,67K₽ 27,67K

₽ 1.17M
₽ 1.17M₽ 1.17M

10,28M
10,28M 10,28M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

48.93%

BSC

Текущая рыночная капитализация Bitcoin Bam составляет ₽ 574,16K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 27,67K. Циркулируещее обращение BTCBAM составляет 10,28M, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.17M.

История цен Bitcoin Bam в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.05559
₽ 0.05559₽ 0.05559
Мин 24Ч
₽ 0.05596
₽ 0.05596₽ 0.05596
Макс 24Ч

₽ 0.05559
₽ 0.05559₽ 0.05559

₽ 0.05596
₽ 0.05596₽ 0.05596

₽ 1,653.97345903075935
₽ 1,653.97345903075935₽ 1,653.97345903075935

₽ 1.65491066453924145
₽ 1.65491066453924145₽ 1.65491066453924145

+0.01%

+0.34%

+1.85%

+1.85%

История цен Bitcoin Bam (BTCBAM) в RUB

Отслеживайте изменения цены Bitcoin Bam за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.0156184+0.34%
30 дней₽ -0.00208-3.59%
60 дней₽ -0.00461-7.63%
90 дней₽ +0.00116+2.12%
Изменение цены Bitcoin Bam сегодня

Сегодня для BTCBAM зафиксировано изменение ₽ +0.0156184 (+0.34%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Bitcoin Bam за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00208 (-3.59%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Bitcoin Bam за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BTCBAM изменился на ₽ -0.00461 (-7.63%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Bitcoin Bam за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.00116 (+2.12%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Bitcoin Bam (BTCBAM)?

Просмотеть страницу истории цен Bitcoin Bam.

Анализ по Bitcoin Bam

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Bitcoin Bam, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Bitcoin Bam?

Цены на Bitcoin Bam (BTCBAM) зависят от нескольких ключевых факторов: рыночный настрой и доверие инвесторов, общие тенденции на рынке криптовалют, динамика цен биткоина, поскольку он часто коррелирует с основными криптовалютами, объем торгов и ликвидность, регуляторные новости и государственная политика, уровень принятия и практическая полезность в реальном мире, активность в социальных сетях и вовлеченность сообщества, движения крупных держателей и крупные транзакции, технические разработки и обновления проектов, макроэкономические факторы, такие как инфляция и процентные ставки, а также листинг или делистинг на биржах.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Bitcoin Bam?

Люди хотят знать текущую цену Bitcoin Bam (BTCBAM) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание стоимости портфеля, выявление рыночных тенденций, определение оптимальных моментов для покупки/продажи, управление уровнем риска и получение актуальной информации о динамике своих инвестиций в режиме реального времени.

Прогноз цены Bitcoin Bam

Прогноз цены Bitcoin Bam (BTCBAM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BTCBAM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Bitcoin Bam (BTCBAM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Bitcoin Bam потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Bitcoin Bam достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BTCBAM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Bitcoin Bam».

Как купить и инвестировать Bitcoin Bam в Россия

Готовы приступить к работе с Bitcoin Bam? Покупка BTCBAM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Bitcoin Bam. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Bitcoin Bam (BTCBAM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Bitcoin Bam будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Bitcoin Bam (BTCBAM)

Что вы можете сделать с Bitcoin Bam

Владение Bitcoin Bam позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Bitcoin Bam (BTCBAM)

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Источники Bitcoin Bam

Для более глубокого понимания Bitcoin Bam рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Bitcoin Bam
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemLaunchpad

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bitcoin Bam

Страница обновлена: 2026-08-10 16:50:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bitcoin Bam (BTCBAM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Bitcoin Bam

BTCBAM USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BTCBAM с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BTCBAM USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Bitcoin Bam (BTCBAM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Bitcoin Bam в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BTCBAM/USDT
₽4.6101
₽4.6101₽4.6101
+0.37%
497.57K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 BTCBAM = 4.609275 RUB