Сегодняшняя цена Bitcoin Bam

Текущая цена Bitcoin Bam (BTCBAM) сегодня составляет ₽ 0.05587 с изменением 0.34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BTCBAM на RUB составляет ₽ 0.05587 за BTCBAM.

На данный момент Bitcoin Bam занимает #2113 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 574,16K, при оборотном предложении 10,28M BTCBAM. В течение последних 24 часов, BTCBAM торговался в диапазоне от ₽ 0.05559 (минимум) до ₽ 0.05596 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1,653.97345903075935, тогда как исторический минимум составил ₽ 1.65491066453924145.

В краткосрочной перспективе BTCBAM изменился на +0.01% за последний час и на +1.85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 27,67K.

Рыночная информация Bitcoin Bam (BTCBAM)

Место No.2113 Рыночная капитализация ₽ 574,16K₽ 574,16K ₽ 574,16K Объем (24Ч) ₽ 27,67K₽ 27,67K ₽ 27,67K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1.17M₽ 1.17M ₽ 1.17M Оборотное предложение 10,28M 10,28M 10,28M Макс. предложение 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Общее предложение 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Коэффициент обращения 48.93% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Bitcoin Bam составляет ₽ 574,16K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 27,67K. Циркулируещее обращение BTCBAM составляет 10,28M, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.17M.