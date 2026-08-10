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Текущая цена Pieverse сегодня составляет 0,7857 RUB. Рыночная капитализация PIEVERSE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PIEVERSE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Pieverse сегодня составляет 0,7857 RUB. Рыночная капитализация PIEVERSE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PIEVERSE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Pieverse Курс (PIEVERSE)

Текущая цена 1 PIEVERSE в RUB:

₽64,922391
₽64,922391₽64,922391
-1,71%1D
RUB
График цены Pieverse (PIEVERSE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:19:52 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Pieverse

Текущая цена Pieverse (PIEVERSE) сегодня составляет ₽ 0,7857 с изменением 1,71% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PIEVERSE на RUB составляет ₽ 0,7857 за PIEVERSE.

На данный момент Pieverse занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PIEVERSE. В течение последних 24 часов, PIEVERSE торговался в диапазоне от ₽ 0,7732 (минимум) до ₽ 0,8094 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PIEVERSE изменился на +0,60% за последний час и на +4,21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,26K.

Рыночная информация Pieverse (PIEVERSE)

--
----

₽ 63,26K
₽ 63,26K₽ 63,26K

₽ 785,70M
₽ 785,70M₽ 785,70M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BSC

Текущая рыночная капитализация Pieverse составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,26K. Циркулируещее обращение PIEVERSE составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 785,70M.

История цен Pieverse в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,7732
₽ 0,7732₽ 0,7732
Мин 24Ч
₽ 0,8094
₽ 0,8094₽ 0,8094
Макс 24Ч

₽ 0,7732
₽ 0,7732₽ 0,7732

₽ 0,8094
₽ 0,8094₽ 0,8094

--
----

--
----

+0,60%

-1,71%

+4,21%

+4,21%

История цен Pieverse (PIEVERSE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Pieverse за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -1,129487-1,71%
30 дней₽ +0,0907+13,05%
60 дней₽ +0,1657+26,72%
90 дней₽ -0,1317-14,36%
Изменение цены Pieverse сегодня

Сегодня для PIEVERSE зафиксировано изменение ₽ -1,129487 (-1,71%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Pieverse за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0907 (+13,05%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Pieverse за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PIEVERSE изменился на ₽ +0,1657 (+26,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Pieverse за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1317 (-14,36%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Pieverse (PIEVERSE)?

Просмотеть страницу истории цен Pieverse.

Анализ по Pieverse

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Pieverse, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Pieverse: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке PIEVERSE: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

PIEVERSE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется между уровнем S1 и центральной зоной; текущая цена 0,7922 ниже центрального уровня 0,7979. Цена находится в нижней части ценового диапазона, при этом быки пытаются восстановить кривую выше срединной линии. Скользящие средние формируют сигнал краткосрочной покупки, а структура рынка сохраняет характер бокового движения с коррекцией внутри диапазона. MACD образовал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии одновременно расходятся вверх. Группа EMA и MA подтверждает концентрацию краткосрочного покупательского импульса. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не демонстрируя экстремальных значений перепроданности или перекупленности. Показатели KDJ и StochRSI движутся параллельно вверх, волатильность остаётся на обычном уровне после сужения полос Боллинджера, а распределение импульсов равномерно без явных дивергенций. Ближайшее сопротивление расположено на уровне центральной зоны — 0,7979, что всего на 0,0057 выше текущей цены. В случае пробоя первая цель — уровень R1 на отметке 0,8149, разница составляет 0,0227. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 0,7801, что на 0,0121 ниже текущей цены. Далёкая опорная точка — уровень S2 на отметке 0,7631, отстоящий на 0,0291. Ключевые уровни чётко очерчивают границы текущего ценового диапазона.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Pieverse?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов PIEVERSE:

1. Настроения рынка и общие тренды в сфере криптовалют.
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах.
3. Прогресс развития проекта и достижение ключевых этапов по дорожной карте.
4. Уровень принятия токена сообществом и степень вовлечённости пользователей.
5. Анонсы партнёрств и сотрудничества.
6. Полезность токена в экосистеме Pieverse.
7. Динамика спроса и предложения.
8. Регуляторные новости, затрагивающие токены для игр и метавселенных.
9. Конкуренция со стороны подобных блокчейн-проектов в сфере игр.
10. Общая динамика развития секторов игр и NFT.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Pieverse?

Люди хотят знать текущую цену Pieverse по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление рыночных тенденций, оптимальное планирование покупок и продаж, оценка инвестиционных возможностей, мониторинг волатильности для управления рисками, а также постоянное информирование о изменениях рыночного настроения.

Прогноз цены Pieverse

Прогноз цены Pieverse (PIEVERSE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PIEVERSE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Pieverse (PIEVERSE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Pieverse потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Pieverse достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PIEVERSE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Pieverse».

Как купить и инвестировать Pieverse в Россия

Готовы приступить к работе с Pieverse? Покупка PIEVERSE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Pieverse. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Pieverse (PIEVERSE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Pieverse будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Pieverse (PIEVERSE)

Что вы можете сделать с Pieverse

Владение Pieverse позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Pieverse (PIEVERSE)

Pieverse – это инфраструктура для обеспечения соответствия платежей Web3, которая преобразует временные метки блокчейна в юридически признанные и готовые к использованию в бизнесе записи. Объединяя ончейн-доказательства, контекст транзакций и информацию о соответствии требованиям конкретной юрисдикции, Pieverse позволяет предприятиям, фрилансерам и DAO осуществлять криптовалютные платежи, которые можно проверить, аудитировать и которые соответствуют требованиям нескольких юрисдикций. Проект эволюционировал от своей основы TimeFi до уровня временных меток для обмена ценностями в соответствии с требованиями, соединяя транзакции блокчейна с реальными финансами.

Источники Pieverse

Для более глубокого понимания Pieverse рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Pieverse
Обозреватель блоков

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AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:19:52 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Pieverse (PIEVERSE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Pieverse

PIEVERSE USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PIEVERSE/USDT
₽64,988495
₽64,988495₽64,988495
-1,53%
82.41K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 PIEVERSE = 64,922391 RUB