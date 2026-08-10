Сегодняшняя цена Pieverse

Текущая цена Pieverse (PIEVERSE) сегодня составляет ₽ 0,7857 с изменением 1,71% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PIEVERSE на RUB составляет ₽ 0,7857 за PIEVERSE.

На данный момент Pieverse занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PIEVERSE. В течение последних 24 часов, PIEVERSE торговался в диапазоне от ₽ 0,7732 (минимум) до ₽ 0,8094 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PIEVERSE изменился на +0,60% за последний час и на +4,21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,26K.

Рыночная информация Pieverse (PIEVERSE)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 63,26K₽ 63,26K ₽ 63,26K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 785,70M₽ 785,70M ₽ 785,70M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Pieverse составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,26K. Циркулируещее обращение PIEVERSE составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 785,70M.