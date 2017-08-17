Текущее общее настроение на рынке ZRX: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

ZRX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,08165, при этом цена находится между уровнями поддержки S2 и сопротивления S1. Центральная ось 0,0823 выступает в качестве прямого верхнего ориентира; текущая цена ниже этого ключевого уровня. Система скользящих средних формирует 3–4 сигнала к покупке, а система уровней консолидации указывает на то, что цена находится в низком диапазоне коррекции. Индикатор MACD зафиксировал пересечение вниз («медвежий» гэп), что свидетельствует о снижении краткосрочной динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что говорит о временной балансировке сил быков и медведей. Значения KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремальных отклонений, а уровень волатильности остаётся в пределах обычного диапазона. Быстрые и медленные индикаторы показывают разнонаправленное движение: сигналы по скользящим средним к покупке противоречат нисходящему тренду осцилляторов, что свидетельствует о рассредоточении рыночной динамики. Ближайшая поддержка расположена на уровне 0,0815, что всего на 0,00015 выше текущего курса. Первое сопротивление — 0,0819, находящееся на расстоянии 0,00025 от текущей цены. Центральное сопротивление на уровне 0,0823 служит дальним ориентиром и отстоит от текущей цены на 0,00065. Более высокие уровни сопротивления сосредоточены в диапазоне от 0,0827 до 0,0831. Для определения дальнейшего направления движения цене необходимо закрепиться в узком диапазоне между 0,0815 и 0,0819.

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