Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний FET, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке FET: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

FET_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,1372. Цена находится выше ключевой точки S2 — 0,1369 — и в пределах плотной зоны торговли ниже центральной линии 0,1381. Краткосрочные скользящие средние и группы EMA демонстрируют «бычью» конфигурацию, при этом цена движется близко к нижней границе диапазона. С точки зрения структуры, между быками и медведями наблюдается временный баланс в диапазоне от 0,1377 до 0,1381, без явных признаков одностороннего прорыва. Индикатор MACD зафиксировал сигнал пересечения «бычьего» типа, что свидетельствует о накоплении краткосрочной покупательской динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на отсутствие сильного эмоционального перекоса рынка. Индикаторы KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящую дивергенцию, а значения быстрых и медленных индикаторов совпадают по направлению. Волатильность остаётся на низком уровне, а сужение полос Боллинджера сигнализирует о приближении потенциального изменения тренда. Распределение импульса довольно концентрировано, при этом заметных расхождений не наблюдается. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,1377 (S1), что всего на 0,0005 выше текущей цены. Следующий уровень сопротивления — 0,1381 (центральный уровень), находящийся на расстоянии 0,0009 от текущей цены. Ближайшая поддержка расположена на уровне 0,1369 (S2), что всего на 0,0003 ниже текущей цены. Дальнейший ориентир для возможного роста — уровень сопротивления 0,1389 (R1).

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.