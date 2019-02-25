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Текущая цена FET сегодня составляет 0.1384 RUB. Рыночная капитализация FET составляет 312,629,143.400012823016 RUB. Отслеживайте обновления цен FET в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена FET сегодня составляет 0.1384 RUB. Рыночная капитализация FET составляет 312,629,143.400012823016 RUB. Отслеживайте обновления цен FET в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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FET Курс (FET)

Текущая цена 1 FET в RUB:

₽11.441528
₽11.441528₽11.441528
+0,43%1D
RUB
График цены FET (FET) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:22:09 (UTC+8)

Сегодняшняя цена FET

Текущая цена FET (FET) сегодня составляет ₽ 0.1384 с изменением 0.43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FET на RUB составляет ₽ 0.1384 за FET.

На данный момент FET занимает #85 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 312,63M, при оборотном предложении 2,26B FET. В течение последних 24 часов, FET торговался в диапазоне от ₽ 0.1349 (минимум) до ₽ 0.1396 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 287.21749419848384655, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.6837093943616132.

В краткосрочной перспективе FET изменился на +0.43% за последний час и на -0.86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 248,61K.

Рыночная информация FET (FET)

No.85

₽ 312,63M
₽ 312,63M₽ 312,63M

₽ 248,61K
₽ 248,61K₽ 248,61K

₽ 376.38M
₽ 376.38M₽ 376.38M

2,26B
2,26B 2,26B

2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897

2,714,384,546.672
2,714,384,546.672 2,714,384,546.672

83.06%

0.02%

2019-02-25 00:00:00

₽ 7.167489
₽ 7.167489₽ 7.167489

ETH

Текущая рыночная капитализация FET составляет ₽ 312,63M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 248,61K. Циркулируещее обращение FET составляет 2,26B, а общее предложение – 2714384546.672. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 376.38M.

История цен FET в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.1349
₽ 0.1349₽ 0.1349
Мин 24Ч
₽ 0.1396
₽ 0.1396₽ 0.1396
Макс 24Ч

₽ 0.1349
₽ 0.1349₽ 0.1349

₽ 0.1396
₽ 0.1396₽ 0.1396

₽ 287.21749419848384655
₽ 287.21749419848384655₽ 287.21749419848384655

₽ 0.6837093943616132
₽ 0.6837093943616132₽ 0.6837093943616132

+0.43%

+0.43%

-0.86%

-0.86%

История цен FET (FET) в RUB

Отслеживайте изменения цены FET за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.048988+0.43%
30 дней₽ -0.0227-14.10%
60 дней₽ -0.052-27.32%
90 дней₽ -0.0901-39.44%
Изменение цены FET сегодня

Сегодня для FET зафиксировано изменение ₽ +0.048988 (+0.43%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены FET за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0227 (-14.10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены FET за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FET изменился на ₽ -0.052 (-27.32%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены FET за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0901 (-39.44%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены FET (FET)?

Просмотеть страницу истории цен FET.

Анализ по FET

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний FET, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке FET: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке FET: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

FET_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,1372. Цена находится выше ключевой точки S2 — 0,1369 — и в пределах плотной зоны торговли ниже центральной линии 0,1381. Краткосрочные скользящие средние и группы EMA демонстрируют «бычью» конфигурацию, при этом цена движется близко к нижней границе диапазона. С точки зрения структуры, между быками и медведями наблюдается временный баланс в диапазоне от 0,1377 до 0,1381, без явных признаков одностороннего прорыва. Индикатор MACD зафиксировал сигнал пересечения «бычьего» типа, что свидетельствует о накоплении краткосрочной покупательской динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на отсутствие сильного эмоционального перекоса рынка. Индикаторы KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящую дивергенцию, а значения быстрых и медленных индикаторов совпадают по направлению. Волатильность остаётся на низком уровне, а сужение полос Боллинджера сигнализирует о приближении потенциального изменения тренда. Распределение импульса довольно концентрировано, при этом заметных расхождений не наблюдается. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,1377 (S1), что всего на 0,0005 выше текущей цены. Следующий уровень сопротивления — 0,1381 (центральный уровень), находящийся на расстоянии 0,0009 от текущей цены. Ближайшая поддержка расположена на уровне 0,1369 (S2), что всего на 0,0003 ниже текущей цены. Дальнейший ориентир для возможного роста — уровень сопротивления 0,1389 (R1).

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены FET?

Цены на токены FET зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень внедрения ИИ на рынке и спрос на децентрализованные ИИ-сервисы.
2. Объявления о партнерствах с крупными технологическими компаниями.
3. Уровень использования сети и объем транзакций на платформе Fetch.ai.
4. Общие настроения на рынке криптовалют и корреляция с биткоином.
5. Технические разработки и достижение ключевых этапов дорожной карты.
6. Регуляторные новости, влияющие на секторы ИИ и блокчейна.
7. Динамика предложения токенов и стейкинг-вознаграждения.
8. Конкуренция со стороны других проектов в сфере ИИ и блокчейна.
9. Настроения инвесторов и объем торгов.
10. Макроэкономические факторы, влияющие на рисковые активы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену FET?

Люди хотят знать текущую цену FET по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Трейдерам необходимы актуальные цены для выполнения прибыльных ордеров на покупку/продажу. Инвесторы отслеживают ежедневные колебания цен, чтобы оценивать результаты своих инвестиций и проводить ребалансировку портфеля.

Прогноз цены FET

Прогноз цены FET (FET) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FET в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены FET (FET) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена FET потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену FET достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FET, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены FET».

Как купить и инвестировать FET в Россия

Готовы приступить к работе с FET? Покупка FET на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить FET. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке FET (FET).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и FET будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке FET (FET)

Что вы можете сделать с FET

Владение FET позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое FET (FET)

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

Whitepaper

Источники FET

Для более глубокого понимания FET рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт FET
Обозреватель блоков

Категория :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:22:09 (UTC+8)

Важные обновления индустрии FET (FET)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о FET

FET USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FET с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FET USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте FET (FET) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы FET в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FET/USDT
₽11.416727
₽11.416727₽11.416727
+0.14%
1.82M (USDT)
FET/USDC
₽11.40846
₽11.40846₽11.40846
+0.29%
401.66K (USDT)

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Биткоин

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 FET = 11.441528 RUB