Что такое New XAI gork (GORK)

@gork – это пародийный аккаунт @grok, впервые упомянутый Алексом Ченом (@chentropic), сотрудником xAI.

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GORK на местную валюту

1 GORK к VND ₫ 410,256 1 GORK к AUD A$ 0,02464 1 GORK к GBP ￡ 0,01168 1 GORK к EUR € 0,01408 1 GORK к USD $ 0,016 1 GORK к MYR RM 0,06768 1 GORK к TRY ₺ 0,62336 1 GORK к JPY ¥ 2,29744 1 GORK к RUB ₽ 1,28192 1 GORK к INR ₹ 1,36592 1 GORK к IDR Rp 262,29504 1 GORK к PHP ₱ 0,888 1 GORK к EGP ￡E. 0,79648 1 GORK к BRL R$ 0,09056 1 GORK к CAD C$ 0,02192 1 GORK к BDT ৳ 1,94928 1 GORK к NGN ₦ 25,31632 1 GORK к UAH ₴ 0,66528 1 GORK к VES Bs 1,504 1 GORK к PKR Rs 4,50576 1 GORK к KZT ₸ 8,14656 1 GORK к THB ฿ 0,52336 1 GORK к TWD NT$ 0,47968 1 GORK к AED د.إ 0,05872 1 GORK к CHF Fr 0,01312 1 GORK к HKD HK$ 0,12528 1 GORK к MAD .د.م 0,14672 1 GORK к MXN $ 0,308

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