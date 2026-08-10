Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Metis, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке METIS: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

METIS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,576, находясь выше центральной зоны 2,5116. Цена пробила уровень сопротивления R2 — 2,5336, что свидетельствует о формировании бычьей структуры. Краткосрочные скользящие средние и EMA-индикаторы сигнализируют о покупке, при этом направление индикаторов остаётся согласованным. Текущая цена значительно отклонилась от диапазона колебаний центральной зоны, рынок находится в фазе продолжения тренда. MACD образовал «золотой перекрёсток», разница между линиями быстрого и медленного осцилляторов увеличивается, а импульс демонстрирует активное расширение. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных уровней перекупленности, сохраняя пространство для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI соответствуют текущему движению цены, при этом явных дивергенций вверх не наблюдается. Боллинджеры продолжают расширяться, волатильность остаётся высокой, а цена движется ближе к верхней границе полосы. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является точка R2 — 2,5336, что составляет примерно 1,6% от текущей цены и формирует первую защитную линию. Ниже, на уровне центральной зоны 2,5116, расположено важное опорное значение, удалённое от текущей цены всего на 2,5%, являющееся ключевой точкой поддержки. Дальние уровни сопротивления S1 — 2,5003 и S2 — 2,4896 предоставляют дополнительные ориентиры для анализа ликвидности на более глубоких уровнях. Сверху прямых уровней сопротивления пока не видно; для подтверждения эффективности пробоя необходимо внимательно следить за объёмами торгов и динамикой последующего движения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.