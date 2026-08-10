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Текущая цена Metis сегодня составляет 2,527 RUB. Рыночная капитализация METIS составляет 18 933 381,582234 RUB. Отслеживайте обновления цен METIS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Metis сегодня составляет 2,527 RUB. Рыночная капитализация METIS составляет 18 933 381,582234 RUB. Отслеживайте обновления цен METIS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Metis Курс (METIS)

Текущая цена 1 METIS в RUB:

₽208,45026
₽208,45026₽208,45026
-1,09%1D
RUB
График цены Metis (METIS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:17:02 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Metis

Текущая цена Metis (METIS) сегодня составляет ₽ 2,527 с изменением 1,09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации METIS на RUB составляет ₽ 2,527 за METIS.

На данный момент Metis занимает #693 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 18,93M, при оборотном предложении 7,49M METIS. В течение последних 24 часов, METIS торговался в диапазоне от ₽ 2,494 (минимум) до ₽ 2,574 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 26 685,912842849090592, тогда как исторический минимум составил ₽ 193,05986262129143289.

В краткосрочной перспективе METIS изменился на +0,07% за последний час и на +2,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,95K.

Рыночная информация Metis (METIS)

No.693

₽ 18,93M
₽ 18,93M₽ 18,93M

₽ 67,95K
₽ 67,95K₽ 67,95K

₽ 25,27M
₽ 25,27M₽ 25,27M

7,49M
7,49M 7,49M

10 000 000
10 000 000 10 000 000

10 000 000
10 000 000 10 000 000

74,92%

ETH

Текущая рыночная капитализация Metis составляет ₽ 18,93M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,95K. Циркулируещее обращение METIS составляет 7,49M, а общее предложение – 10000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 25,27M.

История цен Metis в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 2,494
₽ 2,494₽ 2,494
Мин 24Ч
₽ 2,574
₽ 2,574₽ 2,574
Макс 24Ч

₽ 2,494
₽ 2,494₽ 2,494

₽ 2,574
₽ 2,574₽ 2,574

₽ 26 685,912842849090592
₽ 26 685,912842849090592₽ 26 685,912842849090592

₽ 193,05986262129143289
₽ 193,05986262129143289₽ 193,05986262129143289

+0,07%

-1,09%

+2,80%

+2,80%

История цен Metis (METIS) в RUB

Отслеживайте изменения цены Metis за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -2,29715-1,09%
30 дней₽ -0,368-12,72%
60 дней₽ +0,026+1,03%
90 дней₽ -1,318-34,28%
Изменение цены Metis сегодня

Сегодня для METIS зафиксировано изменение ₽ -2,29715 (-1,09%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Metis за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,368 (-12,72%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Metis за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то METIS изменился на ₽ +0,026 (+1,03%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Metis за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -1,318 (-34,28%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Metis (METIS)?

Просмотеть страницу истории цен Metis.

Анализ по Metis

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Metis, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Metis: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке METIS: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

METIS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,576, находясь выше центральной зоны 2,5116. Цена пробила уровень сопротивления R2 — 2,5336, что свидетельствует о формировании бычьей структуры. Краткосрочные скользящие средние и EMA-индикаторы сигнализируют о покупке, при этом направление индикаторов остаётся согласованным. Текущая цена значительно отклонилась от диапазона колебаний центральной зоны, рынок находится в фазе продолжения тренда. MACD образовал «золотой перекрёсток», разница между линиями быстрого и медленного осцилляторов увеличивается, а импульс демонстрирует активное расширение. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных уровней перекупленности, сохраняя пространство для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI соответствуют текущему движению цены, при этом явных дивергенций вверх не наблюдается. Боллинджеры продолжают расширяться, волатильность остаётся высокой, а цена движется ближе к верхней границе полосы. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является точка R2 — 2,5336, что составляет примерно 1,6% от текущей цены и формирует первую защитную линию. Ниже, на уровне центральной зоны 2,5116, расположено важное опорное значение, удалённое от текущей цены всего на 2,5%, являющееся ключевой точкой поддержки. Дальние уровни сопротивления S1 — 2,5003 и S2 — 2,4896 предоставляют дополнительные ориентиры для анализа ликвидности на более глубоких уровнях. Сверху прямых уровней сопротивления пока не видно; для подтверждения эффективности пробоя необходимо внимательно следить за объёмами торгов и динамикой последующего движения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Metis?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов Metis (METIS):

1. Принятие сети — использование решений масштабирования Layer 2 Metis и децентрализованных приложений, построенных на платформе.
2. Настроение рынка — общие тренды крипторынка и уровень доверия инвесторов.
3. Технические разработки — обновления протокола, партнерские отношения и рост экосистемы.
4. Полезность токена — вознаграждения за стейкинг, участие в управлении и оплата транзакционных комиссий.
5. Конкуренция — сравнительные показатели по производительности с другими решениями Layer 2, такими как Arbitrum и Optimism.
6. Регуляторные новости — влияние криптовалютного законодательства на DeFi и решения для масштабирования.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Metis?

Люди хотят знать текущую цену Metis (METIS) по нескольким ключевым причинам:

1. Инвестиционные решения — трейдерам необходимы актуальные цены для совершения покупок, продаж или удержания позиций.
2. Отслеживание портфеля — инвесторы следят за стоимостью и эффективностью своих активов.
3. Анализ рынка — данные о ценах помогают выявлять тренды и торговые возможности.
4. Управление рисками — текущие цены служат основой для разработки стратегий установления стоп-лоссов и фиксации прибыли.

Прогноз цены Metis

Прогноз цены Metis (METIS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена METIS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Metis (METIS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Metis потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Metis достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены METIS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Metis».

Как купить и инвестировать Metis в Россия

Готовы приступить к работе с Metis? Покупка METIS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Metis. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Metis (METIS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Metis будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Metis (METIS)

Что вы можете сделать с Metis

Владение Metis позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Metis (METIS)

Metis: Многосетевая экосистема, переосмысливающая децентрализованную инфраструктуру. Metis – это больше, чем 2 уровень – это многосетевая экосистема, работающая на основе революционного MetisSDK. Metis строит будущее децентрализованной инфраструктуры с двухсетевой архитектурой: Andromeda для безопасных dApp общего назначения и Hyperion для высокопроизводительного выполнения, оптимизированного для ИИ. Обе сети легко взаимодействуют друг с другом, позволяя разработчикам развертывать масштабируемые, эффективные и интеллектуальные Web3-приложения в таких секторах, как DeFi, игры, DEPIN и ИИ.

Источники Metis

Для более глубокого понимания Metis рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Metis
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum EcosystemLayer 2 (L2)Metis Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:17:02 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Metis (METIS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Metis

METIS USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по METIS с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами METIS USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Metis (METIS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Metis в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
METIS/USDT
₽208,53288
₽208,53288₽208,53288
-1,09%
26.69K (USDT)

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