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Текущая цена Based сегодня составляет 0,07405 RUB. Рыночная капитализация BASED составляет 17 401 750 RUB. Отслеживайте обновления цен BASED в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Based сегодня составляет 0,07405 RUB. Рыночная капитализация BASED составляет 17 401 750 RUB. Отслеживайте обновления цен BASED в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Based Курс (BASED)

Текущая цена 1 BASED в RUB:

₽6,109125
₽6,109125₽6,109125
-1,25%1D
RUB
График цены Based (BASED) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:28:55 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Based

Текущая цена Based (BASED) сегодня составляет ₽ 0,07405 с изменением 1,25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BASED на RUB составляет ₽ 0,07405 за BASED.

На данный момент Based занимает #774 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 17,40M, при оборотном предложении 235,00M BASED. В течение последних 24 часов, BASED торговался в диапазоне от ₽ 0,07223 (минимум) до ₽ 0,07601 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 25,9087454249766120, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,14283642568532825.

В краткосрочной перспективе BASED изменился на -0,84% за последний час и на -1,17% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 231,13K.

Рыночная информация Based (BASED)

No.774

₽ 17,40M
₽ 17,40M₽ 17,40M

₽ 231,13K
₽ 231,13K₽ 231,13K

₽ 74,05M
₽ 74,05M₽ 74,05M

235,00M
235,00M 235,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

23,50%

ETH

Текущая рыночная капитализация Based составляет ₽ 17,40M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 231,13K. Циркулируещее обращение BASED составляет 235,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 74,05M.

История цен Based в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,07223
₽ 0,07223₽ 0,07223
Мин 24Ч
₽ 0,07601
₽ 0,07601₽ 0,07601
Макс 24Ч

₽ 0,07223
₽ 0,07223₽ 0,07223

₽ 0,07601
₽ 0,07601₽ 0,07601

₽ 25,9087454249766120
₽ 25,9087454249766120₽ 25,9087454249766120

₽ 4,14283642568532825
₽ 4,14283642568532825₽ 4,14283642568532825

-0,84%

-1,25%

-1,17%

-1,17%

История цен Based (BASED) в RUB

Отслеживайте изменения цены Based за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0773307-1,25%
30 дней₽ -0,02018-21,42%
60 дней₽ +0,00591+8,67%
90 дней₽ -0,03046-29,15%
Изменение цены Based сегодня

Сегодня для BASED зафиксировано изменение ₽ -0,0773307 (-1,25%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Based за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,02018 (-21,42%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Based за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BASED изменился на ₽ +0,00591 (+8,67%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Based за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,03046 (-29,15%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Based (BASED)?

Просмотеть страницу истории цен Based.

Анализ по Based

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Based, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Based: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BASED: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

BASED_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,0755; цена находится выше центральной зоны 0,07469 и прорвала уровень сопротивления R1 — 0,07538. Текущая цена расположена между уровнями R1 и R2, что свидетельствует о высокой волатильности и колебаниях в верхней части диапазона. Система скользящих средних демонстрирует бычье распределение: как MA, так и EMA подают сигналы к покупке, что указывает на восходящий краткосрочный тренд. Структура ключевых уровней показывает, что цена уже вышла из области нижней поддержки и вступила в фазу тестирования восходящего канала. Индикатор MACD сформировал «мертвый перекресток», а линии быстрого и медленного осцилляторов находятся в состоянии дивергенции, что сигнализирует об ослаблении растущего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о стабильных рыночных настроениях. Показатели KDJ и StochRSI свидетельствуют о сужении краткосрочной волатильности и временной балансировке сил быков и медведей. Полосы Боллинджера сужаются, цена движется вдоль средней полосы, что снижает амплитуду колебаний и создает ожидание определения направления дальнейшего движения рынка. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,07575, от текущей цены до него всего 0,00025. Первым уровнем поддержки ниже является преобразованный уровень R1 — 0,07538, который отстоит от текущей цены на 0,00012. Дальше следует базовый уровень поддержки в центральной зоне — 0,07469, до которого пока остаётся 0,00081. Ещё ниже расположен уровень S1 — 0,07432, отстоящий от текущей цены на 0,00118. Трейдерам важно внимательно следить за реакцией цены вблизи уровня R2 и степенью устойчивости ценового уровня в центральной зоне.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Based

Прогноз цены Based (BASED) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BASED в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Based (BASED) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Based потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Based достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BASED, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Based».

Как купить и инвестировать Based в Россия

Готовы приступить к работе с Based? Покупка BASED на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Based. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Based (BASED).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Based будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Based (BASED)

Что вы можете сделать с Based

Владение Based позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Покупка Based (BASED) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

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Что такое Based (BASED)

Based – это финансовое суперприложение, созданное на базе Hyperliquid, которое позволяет пользователям торговать криптовалютами, акциями и сырьевыми товарами через единый интерфейс, пополнять счета напрямую с банковских счетов или кредитных карт, а также расходовать средства у более чем 100 миллионов продавцов по всему миру с помощью карты Visa Platinum, которая конвертирует средства непосредственно в точке продажи без необходимости отдельного вывода средств. Платформа работает в веб-версии, на iOS, Android и настольных компьютерах с использованием одного аккаунта и включает такие функции, как отборные Launchpools для раннего доступа к проектам и кошельки с встроенным ИИ для автономной торговли и мониторинга рисков.

Источники Based

Для более глубокого понимания Based рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Based
Обозреватель блоков

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Based

Страница обновлена: 2026-08-10 16:28:55 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Based (BASED)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Based

BASED USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BASED с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BASED USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Based (BASED) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Based в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BASED/USDT
₽6,11325
₽6,11325₽6,11325
-1,26%
3.09M (USDT)

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₽81,0645₽81,0645

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₽0,7245975
₽0,7245975₽0,7245975

+39,36%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

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₽13,8600₽13,8600

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₽0,76395
₽0,76395₽0,76395

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₽2,221725₽2,221725

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₽32,81025
₽32,81025₽32,81025

+37,42%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 BASED = 6,109125 RUB