Текущее общее настроение на рынке BASED: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

BASED_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,0755; цена находится выше центральной зоны 0,07469 и прорвала уровень сопротивления R1 — 0,07538. Текущая цена расположена между уровнями R1 и R2, что свидетельствует о высокой волатильности и колебаниях в верхней части диапазона. Система скользящих средних демонстрирует бычье распределение: как MA, так и EMA подают сигналы к покупке, что указывает на восходящий краткосрочный тренд. Структура ключевых уровней показывает, что цена уже вышла из области нижней поддержки и вступила в фазу тестирования восходящего канала. Индикатор MACD сформировал «мертвый перекресток», а линии быстрого и медленного осцилляторов находятся в состоянии дивергенции, что сигнализирует об ослаблении растущего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о стабильных рыночных настроениях. Показатели KDJ и StochRSI свидетельствуют о сужении краткосрочной волатильности и временной балансировке сил быков и медведей. Полосы Боллинджера сужаются, цена движется вдоль средней полосы, что снижает амплитуду колебаний и создает ожидание определения направления дальнейшего движения рынка. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,07575, от текущей цены до него всего 0,00025. Первым уровнем поддержки ниже является преобразованный уровень R1 — 0,07538, который отстоит от текущей цены на 0,00012. Дальше следует базовый уровень поддержки в центральной зоне — 0,07469, до которого пока остаётся 0,00081. Ещё ниже расположен уровень S1 — 0,07432, отстоящий от текущей цены на 0,00118. Трейдерам важно внимательно следить за реакцией цены вблизи уровня R2 и степенью устойчивости ценового уровня в центральной зоне.

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