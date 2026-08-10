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Текущая цена Cronos сегодня составляет 0,0475 RUB. Рыночная капитализация CRO составляет 2 130 210 456,9351425375 RUB. Отслеживайте обновления цен CRO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Cronos сегодня составляет 0,0475 RUB. Рыночная капитализация CRO составляет 2 130 210 456,9351425375 RUB. Отслеживайте обновления цен CRO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Cronos Курс (CRO)

Текущая цена 1 CRO в RUB:

₽3,928725
₽3,928725₽3,928725
-2,04%1D
RUB
График цены Cronos (CRO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:33:33 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Cronos

Текущая цена Cronos (CRO) сегодня составляет ₽ 0,0475 с изменением 2,04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CRO на RUB составляет ₽ 0,0475 за CRO.

На данный момент Cronos занимает #31 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,13B, при оборотном предложении 44,85B CRO. В течение последних 24 часов, CRO торговался в диапазоне от ₽ 0,04747 (минимум) до ₽ 0,04909 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 80,2126856749968470682, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,950063428734246.

В краткосрочной перспективе CRO изменился на -0,57% за последний час и на -12,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 122,65K.

Рыночная информация Cronos (CRO)

No.31

₽ 2,13B
₽ 2,13B₽ 2,13B

₽ 122,65K
₽ 122,65K₽ 122,65K

₽ 4,75B
₽ 4,75B₽ 4,75B

44,85B
44,85B 44,85B

100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

98 713 203 223,73352
98 713 203 223,73352 98 713 203 223,73352

44,84%

0,12%

ETH

Текущая рыночная капитализация Cronos составляет ₽ 2,13B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 122,65K. Циркулируещее обращение CRO составляет 44,85B, а общее предложение – 98713203223.73352. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,75B.

История цен Cronos в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,04747
₽ 0,04747₽ 0,04747
Мин 24Ч
₽ 0,04909
₽ 0,04909₽ 0,04909
Макс 24Ч

₽ 0,04747
₽ 0,04747₽ 0,04747

₽ 0,04909
₽ 0,04909₽ 0,04909

₽ 80,2126856749968470682
₽ 80,2126856749968470682₽ 80,2126856749968470682

₽ 0,950063428734246
₽ 0,950063428734246₽ 0,950063428734246

-0,57%

-2,04%

-12,32%

-12,32%

История цен Cronos (CRO) в RUB

Отслеживайте изменения цены Cronos за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,081815-2,04%
30 дней₽ -0,00865-15,41%
60 дней₽ -0,01258-20,94%
90 дней₽ -0,03242-40,57%
Изменение цены Cronos сегодня

Сегодня для CRO зафиксировано изменение ₽ -0,081815 (-2,04%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Cronos за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00865 (-15,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Cronos за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CRO изменился на ₽ -0,01258 (-20,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Cronos за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,03242 (-40,57%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Cronos (CRO)?

Просмотеть страницу истории цен Cronos.

Анализ по Cronos

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Cronos, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Cronos: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CRO: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

CRO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,04796. Цена находится между ключевым уровнем S2 — 0,0478 и сопротивлением S1 — 0,04809. Основным ориентиром для формирования верхней структуры выступает центральная ось на уровне 0,04853. Скользящие средние расположены в бычьем порядке, при этом как SMA, так и EMA дают сигналы к покупке. Текущая цена находится у нижней границы диапазона. Краткосрочная структура ограничена ближайшим сопротивлением S1. Силы быков и медведей находятся в состоянии борьбы в узком ценовом диапазоне. Рынок не демонстрирует явных признаков одностороннего прорыва. Индикатор MACD находится в состоянии «медвежьего пересечения», что указывает на наличие давления коррекции в краткосрочной перспективе. Показатели RSI находятся в нейтральной зоне, а линии быстрого и медленного индикаторов демонстрируют разнонаправленное движение. Одновременно наблюдается расхождение между бычьим поддержанием скользящих средних и динамикой индикаторов импульса. Волатильность остаётся на низком уровне. Значения KDJ и StochRSI свидетельствуют о характере колебаний. Боллинджеры сужаются, ограничивая пространство для ценового движения. Покупательский импульс пока не смог концентрироваться эффективно, тогда как продажи также не проявляют значительной силы. Рынок находится в периоде наблюдения за переходом импульсов. Ключевые уровни: ближайшее сопротивление S1 — 0,04809, что составляет примерно 0,27% от текущей цены; нижняя поддержка S2 — 0,0478, что соответствует около 0,33% от текущего уровня. Далёкий ориентир — центральный уровень 0,04853. Верхний предел восходящего движения задаётся сопротивлением R1 — 0,04882, а более высокий уровень R2 — 0,04926. Прорыв выше S1 может стать тестом центральной оси, тогда как пробитие ниже S2 откроет путь к снижению. Текущая цена располагается вблизи плотной зоны торговли.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Cronos?

Цены CRO зависят от следующих факторов: внедрение платформы Crypto.com и рост числа пользователей, объем торгов на биржах, спрос на стейкинг карт, развитие DeFi-экосистемы на сети Cronos, регуляторные новости, влияющие на биржи, настроения рынка в отношении биткоина и общего криптовалютного рынка, а также объявления о партнерствах, расширение функциональности токена и циклы развития всего криптовалютного рынка.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Cronos?

Люди хотят знать текущую цену Cronos (CRO) по нескольким ключевым причинам:

1. Инвестиционные решения — трейдерам необходимы актуальные цены для покупки, продажи или хранения токенов CRO.
2. Отслеживание портфелей — инвесторы следят за стоимостью и эффективностью своих активов.
3. Торговый тактический анализ — выявление оптимальных точек входа и выхода при совершении сделок.
4. Управление рисками — оценка возможных убытков или прибылей.
5. Децентрализованные финансовые операции — использование CRO в протоколах децентрализованных финансов требует актуальной рыночной стоимости.
6. Экосистема Crypto.com — владельцы CRO используют токены для получения преимуществ на платформе и получения вознаграждений за стейкинг.

Данные о ценах в реальном времени помогают принимать обоснованные финансовые решения.

Прогноз цены Cronos

Прогноз цены Cronos (CRO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CRO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Cronos (CRO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Cronos потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Cronos достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CRO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Cronos».

Как купить и инвестировать Cronos в Россия

Готовы приступить к работе с Cronos? Покупка CRO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Cronos. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Cronos (CRO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Cronos будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Cronos (CRO)

Что вы можете сделать с Cronos

Владение Cronos позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Cronos (CRO)

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Whitepaper

Источники Cronos

Для более глубокого понимания Cronos рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Cronos
Обозреватель блоков

Категория :

Bridged-TokensCentralized Exchange (CEX) TokenCronos zkEVM Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:33:33 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Cronos (CRO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Cronos

CRO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CRO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CRO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Cronos (CRO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Cronos в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CRO/USDT
₽3,928725
₽3,928725₽3,928725
-2,00%
2.55M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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