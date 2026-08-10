Текущее общее настроение на рынке CRO: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

CRO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,04796. Цена находится между ключевым уровнем S2 — 0,0478 и сопротивлением S1 — 0,04809. Основным ориентиром для формирования верхней структуры выступает центральная ось на уровне 0,04853. Скользящие средние расположены в бычьем порядке, при этом как SMA, так и EMA дают сигналы к покупке. Текущая цена находится у нижней границы диапазона. Краткосрочная структура ограничена ближайшим сопротивлением S1. Силы быков и медведей находятся в состоянии борьбы в узком ценовом диапазоне. Рынок не демонстрирует явных признаков одностороннего прорыва. Индикатор MACD находится в состоянии «медвежьего пересечения», что указывает на наличие давления коррекции в краткосрочной перспективе. Показатели RSI находятся в нейтральной зоне, а линии быстрого и медленного индикаторов демонстрируют разнонаправленное движение. Одновременно наблюдается расхождение между бычьим поддержанием скользящих средних и динамикой индикаторов импульса. Волатильность остаётся на низком уровне. Значения KDJ и StochRSI свидетельствуют о характере колебаний. Боллинджеры сужаются, ограничивая пространство для ценового движения. Покупательский импульс пока не смог концентрироваться эффективно, тогда как продажи также не проявляют значительной силы. Рынок находится в периоде наблюдения за переходом импульсов. Ключевые уровни: ближайшее сопротивление S1 — 0,04809, что составляет примерно 0,27% от текущей цены; нижняя поддержка S2 — 0,0478, что соответствует около 0,33% от текущего уровня. Далёкий ориентир — центральный уровень 0,04853. Верхний предел восходящего движения задаётся сопротивлением R1 — 0,04882, а более высокий уровень R2 — 0,04926. Прорыв выше S1 может стать тестом центральной оси, тогда как пробитие ниже S2 откроет путь к снижению. Текущая цена располагается вблизи плотной зоны торговли.

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