Cronos Курс (CRO)
Текущая цена Cronos (CRO) сегодня составляет ₽ 0,0475 с изменением 2,04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CRO на RUB составляет ₽ 0,0475 за CRO.
На данный момент Cronos занимает #31 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,13B, при оборотном предложении 44,85B CRO. В течение последних 24 часов, CRO торговался в диапазоне от ₽ 0,04747 (минимум) до ₽ 0,04909 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 80,2126856749968470682, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,950063428734246.
В краткосрочной перспективе CRO изменился на -0,57% за последний час и на -12,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 122,65K.
No.31
44,84%
0,12%
ETH
Текущая рыночная капитализация Cronos составляет ₽ 2,13B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 122,65K. Циркулируещее обращение CRO составляет 44,85B, а общее предложение – 98713203223.73352. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,75B.
-0,57%
-2,04%
-12,32%
-12,32%
Отслеживайте изменения цены Cronos за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,081815
|-2,04%
|30 дней
|₽ -0,00865
|-15,41%
|60 дней
|₽ -0,01258
|-20,94%
|90 дней
|₽ -0,03242
|-40,57%
Сегодня для CRO зафиксировано изменение ₽ -0,081815 (-2,04%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00865 (-15,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CRO изменился на ₽ -0,01258 (-20,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,03242 (-40,57%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Cronos.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Cronos, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CRO: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
CRO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,04796. Цена находится между ключевым уровнем S2 — 0,0478 и сопротивлением S1 — 0,04809. Основным ориентиром для формирования верхней структуры выступает центральная ось на уровне 0,04853. Скользящие средние расположены в бычьем порядке, при этом как SMA, так и EMA дают сигналы к покупке. Текущая цена находится у нижней границы диапазона. Краткосрочная структура ограничена ближайшим сопротивлением S1. Силы быков и медведей находятся в состоянии борьбы в узком ценовом диапазоне. Рынок не демонстрирует явных признаков одностороннего прорыва. Индикатор MACD находится в состоянии «медвежьего пересечения», что указывает на наличие давления коррекции в краткосрочной перспективе. Показатели RSI находятся в нейтральной зоне, а линии быстрого и медленного индикаторов демонстрируют разнонаправленное движение. Одновременно наблюдается расхождение между бычьим поддержанием скользящих средних и динамикой индикаторов импульса. Волатильность остаётся на низком уровне. Значения KDJ и StochRSI свидетельствуют о характере колебаний. Боллинджеры сужаются, ограничивая пространство для ценового движения. Покупательский импульс пока не смог концентрироваться эффективно, тогда как продажи также не проявляют значительной силы. Рынок находится в периоде наблюдения за переходом импульсов. Ключевые уровни: ближайшее сопротивление S1 — 0,04809, что составляет примерно 0,27% от текущей цены; нижняя поддержка S2 — 0,0478, что соответствует около 0,33% от текущего уровня. Далёкий ориентир — центральный уровень 0,04853. Верхний предел восходящего движения задаётся сопротивлением R1 — 0,04882, а более высокий уровень R2 — 0,04926. Прорыв выше S1 может стать тестом центральной оси, тогда как пробитие ниже S2 откроет путь к снижению. Текущая цена располагается вблизи плотной зоны торговли.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Cronos потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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