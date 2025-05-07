INIT

Initia (INIT) – это L1 блокчейн, который объединяет аппчейны для раскрытия их полной ценности через взаимосвязанную инфраструктуру и согласованную экономику. Основная философия Initia заключается в принятии определенных решений по основным элементам инфраструктуры, таким как доступность данных, интероперабельность и оракулы.

Название криптовалютыINIT

МестоNo.279

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)109.96%

Оборотное предложение148,750,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.1487%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.441874884763229,2025-05-13

Наименьшая цена0.5475632953060536,2025-05-07

Публичный блокчейнINITIA

ВведениеInitia (INIT) – это L1 блокчейн, который объединяет аппчейны для раскрытия их полной ценности через взаимосвязанную инфраструктуру и согласованную экономику. Основная философия Initia заключается в принятии определенных решений по основным элементам инфраструктуры, таким как доступность данных, интероперабельность и оракулы.

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