INIT

Initia (INIT) – это L1 блокчейн, который объединяет аппчейны для раскрытия их полной ценности через взаимосвязанную инфраструктуру и согласованную экономику. Основная философия Initia заключается в принятии определенных решений по основным элементам инфраструктуры, таким как доступность данных, интероперабельность и оракулы.

Название криптовалютыINIT

МестоNo.279

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)109.96%

Оборотное предложение148,750,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.1487%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.441874884763229,2025-05-13

Наименьшая цена0.5475632953060536,2025-05-07

Публичный блокчейнINITIA

ВведениеInitia (INIT) – это L1 блокчейн, который объединяет аппчейны для раскрытия их полной ценности через взаимосвязанную инфраструктуру и согласованную экономику. Основная философия Initia заключается в принятии определенных решений по основным элементам инфраструктуры, таким как доступность данных, интероперабельность и оракулы.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
INIT/USDT
INIT
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (INIT)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
INIT/USDT
INIT
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (INIT)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...