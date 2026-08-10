SuperRare Курс (RARE)
Текущая цена SuperRare (RARE) сегодня составляет ₽ 0,0135 с изменением 0,37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RARE на RUB составляет ₽ 0,0135 за RARE.
На данный момент SuperRare занимает #950 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,14M, при оборотном предложении 825,48M RARE. В течение последних 24 часов, RARE торговался в диапазоне от ₽ 0,01323 (минимум) до ₽ 0,01446 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 313,0980150480550356472, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,8178629016764759111.
В краткосрочной перспективе RARE изменился на -0,30% за последний час и на +11,94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,08K.
No.950
82,54%
ETH
Текущая рыночная капитализация SuperRare составляет ₽ 11,14M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,08K. Циркулируещее обращение RARE составляет 825,48M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 13,50M.
-0,30%
+0,37%
+11,94%
+11,94%
Отслеживайте изменения цены SuperRare за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,0041091
|+0,37%
|30 дней
|₽ +0,00061
|+4,73%
|60 дней
|₽ +0,00089
|+7,05%
|90 дней
|₽ -0,00496
|-26,87%
Сегодня для RARE зафиксировано изменение ₽ +0,0041091 (+0,37%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00061 (+4,73%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то RARE изменился на ₽ +0,00089 (+7,05%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00496 (-26,87%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен SuperRare.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SuperRare, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке RARE: Медвежье, бычье 40% | медвежье 60%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перекупленность
|> 70
|Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
RARE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше ключевой точки 0,01325; текущая цена — 0,01377, что превысило уровень сопротивления R2 — 0,01358. Ценовой график находится в верхней зоне расширения центральной системы, а краткосрочная структура демонстрирует восходящую дивергенцию. Скользящие средние и EMA не формируют однозначных сигналов для покупки, при этом после выхода из плотной зоны торговли отсутствует поддержка со стороны базового уровня. Индикатор MACD образовал «золотой перекресток», что свидетельствует о постепенном росте бычьего импульса. Показатель RSI достиг зоны перекупленности, указывая на чрезмерную концентрацию краткосрочных покупательских сил. Значения KDJ и StochRSI находятся на высоких уровнях, проявляя признаки затухания, а быстрые и медленные индикаторы демонстрируют признаки расслоения. Диапазон полос Боллинджера расширяется, волатильность заметно возрастает, а цена движется вдоль верхней границы. Распределение импульсов характеризуется крайними краткосрочными значениями, при этом наблюдается расхождение между сигналами высокой и низкой частоты. Ближайшая опорная точка — уровень сопротивления R2 на отметке 0,01358, что соответствует отклонению -1,4% от текущей цены. Первый уровень поддержки расположен в центральной зоне — 0,01325, что составляет -3,8% от текущей стоимости. Дальний защитный уровень — поддержка S1 на отметке 0,01308, что эквивалентно -5,0% от текущей цены. В случае дальнейшего роста необходимо следить за пробитием предыдущего максимума, тогда как риск снижения сосредоточен вокруг тестирования центральной зоны.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена SuperRare потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.
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