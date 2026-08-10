Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена SuperRare сегодня составляет 0,0135 RUB. Рыночная капитализация RARE составляет 11 143 970,124341930235 RUB. Отслеживайте обновления цен RARE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена SuperRare сегодня составляет 0,0135 RUB. Рыночная капитализация RARE составляет 11 143 970,124341930235 RUB. Отслеживайте обновления цен RARE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о RARE

Информация о цене RARE

Что такое RARE

Whitepaper RARE

Официальный сайт RARE

Токеномика RARE

Прогноз цен RARE

История RARE

Руководство по покупке RARE

Конвертер валют RARE в фиат

RARE на споте

Фьючерсы RARE USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип SuperRare

SuperRare Курс (RARE)

Текущая цена 1 RARE в RUB:

₽1,1146787
₽1,1146787₽1,1146787
+0,37%1D
RUB
График цены SuperRare (RARE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:51:04 (UTC+8)

Сегодняшняя цена SuperRare

Текущая цена SuperRare (RARE) сегодня составляет ₽ 0,0135 с изменением 0,37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RARE на RUB составляет ₽ 0,0135 за RARE.

На данный момент SuperRare занимает #950 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,14M, при оборотном предложении 825,48M RARE. В течение последних 24 часов, RARE торговался в диапазоне от ₽ 0,01323 (минимум) до ₽ 0,01446 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 313,0980150480550356472, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,8178629016764759111.

В краткосрочной перспективе RARE изменился на -0,30% за последний час и на +11,94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,08K.

Рыночная информация SuperRare (RARE)

No.950

₽ 11,14M
₽ 11,14M₽ 11,14M

₽ 60,08K
₽ 60,08K₽ 60,08K

₽ 13,50M
₽ 13,50M₽ 13,50M

825,48M
825,48M 825,48M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

82,54%

ETH

Текущая рыночная капитализация SuperRare составляет ₽ 11,14M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,08K. Циркулируещее обращение RARE составляет 825,48M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 13,50M.

История цен SuperRare в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01323
₽ 0,01323₽ 0,01323
Мин 24Ч
₽ 0,01446
₽ 0,01446₽ 0,01446
Макс 24Ч

₽ 0,01323
₽ 0,01323₽ 0,01323

₽ 0,01446
₽ 0,01446₽ 0,01446

₽ 313,0980150480550356472
₽ 313,0980150480550356472₽ 313,0980150480550356472

₽ 0,8178629016764759111
₽ 0,8178629016764759111₽ 0,8178629016764759111

-0,30%

+0,37%

+11,94%

+11,94%

История цен SuperRare (RARE) в RUB

Отслеживайте изменения цены SuperRare за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0041091+0,37%
30 дней₽ +0,00061+4,73%
60 дней₽ +0,00089+7,05%
90 дней₽ -0,00496-26,87%
Изменение цены SuperRare сегодня

Сегодня для RARE зафиксировано изменение ₽ +0,0041091 (+0,37%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SuperRare за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00061 (+4,73%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SuperRare за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RARE изменился на ₽ +0,00089 (+7,05%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SuperRare за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00496 (-26,87%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SuperRare (RARE)?

Просмотеть страницу истории цен SuperRare.

Анализ по SuperRare

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SuperRare, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке SuperRare: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке RARE: Медвежье, бычье 40% | медвежье 60%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

RARE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше ключевой точки 0,01325; текущая цена — 0,01377, что превысило уровень сопротивления R2 — 0,01358. Ценовой график находится в верхней зоне расширения центральной системы, а краткосрочная структура демонстрирует восходящую дивергенцию. Скользящие средние и EMA не формируют однозначных сигналов для покупки, при этом после выхода из плотной зоны торговли отсутствует поддержка со стороны базового уровня. Индикатор MACD образовал «золотой перекресток», что свидетельствует о постепенном росте бычьего импульса. Показатель RSI достиг зоны перекупленности, указывая на чрезмерную концентрацию краткосрочных покупательских сил. Значения KDJ и StochRSI находятся на высоких уровнях, проявляя признаки затухания, а быстрые и медленные индикаторы демонстрируют признаки расслоения. Диапазон полос Боллинджера расширяется, волатильность заметно возрастает, а цена движется вдоль верхней границы. Распределение импульсов характеризуется крайними краткосрочными значениями, при этом наблюдается расхождение между сигналами высокой и низкой частоты. Ближайшая опорная точка — уровень сопротивления R2 на отметке 0,01358, что соответствует отклонению -1,4% от текущей цены. Первый уровень поддержки расположен в центральной зоне — 0,01325, что составляет -3,8% от текущей стоимости. Дальний защитный уровень — поддержка S1 на отметке 0,01308, что эквивалентно -5,0% от текущей цены. В случае дальнейшего роста необходимо следить за пробитием предыдущего максимума, тогда как риск снижения сосредоточен вокруг тестирования центральной зоны.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены SuperRare?

Цены на SuperRare (RARE) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения на рынке NFT и общий спрос на цифровое искусство.
2. Уровень внедрения платформы и рост числа пользователей на маркетплейсе SuperRare.
3. Качество художников и эксклюзивные выпуски на платформе.
4. Полезность токена для голосования по вопросам управления и получения вознаграждений за курирование.
5. Общие тренды на криптовалютном рынке, а также показатели Биткоина и Эфириума.
6. Конкуренция со сторонними платформами NFT, такими как OpenSea.
7. Регуляторные новости, касающиеся NFT и криптовалют.
8. Объём торгов и ликвидность на биржах.
9. Динамика предложения токенов и механизмы стейкинга.
10. Анонсы партнёрских соглашений и обновления платформы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену SuperRare?

Люди хотят знать текущую цену SuperRare (RARE) по нескольким ключевым причинам:

1. Принятие торговых решений — активным трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы покупать и продавать в оптимальные моменты.
2. Отслеживание портфеля — инвесторы следят за стоимостью своих активов и их показателями.
3. Анализ рынка — понимание ценовых тенденций помогает предсказывать будущие движения цен.
4. Определение времени инвестирования — выявление точек входа и выхода из позиций.

Прогноз цены SuperRare

Прогноз цены SuperRare (RARE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RARE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены SuperRare (RARE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена SuperRare потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену SuperRare достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RARE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены SuperRare».

Как купить и инвестировать SuperRare в Россия

Готовы приступить к работе с SuperRare? Покупка RARE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить SuperRare. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке SuperRare (RARE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и SuperRare будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке SuperRare (RARE)

Что вы можете сделать с SuperRare

Владение SuperRare позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка SuperRare (RARE) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое SuperRare (RARE)

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

Источники SuperRare

Для более глубокого понимания SuperRare рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт SuperRare
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum EcosystemMultiversX EcosystemNFT

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SuperRare

Страница обновлена: 2026-08-10 21:51:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SuperRare (RARE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о SuperRare

RARE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по RARE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами RARE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте SuperRare (RARE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SuperRare в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RARE/USDT
₽1,1163313
₽1,1163313₽1,1163313
+0,44%
4.43M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽33,0486948
₽33,0486948₽33,0486948

+699,92%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,0915423
₽1,0915423₽1,0915423

+38,03%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,8492603
₽15,8492603₽15,8492603

-18,30%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽186,942112
₽186,942112₽186,942112

+25,68%

JMDT

JMDT

JMDT

₽95,8508
₽95,8508₽95,8508

+7,52%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽4,321549
₽4,321549₽4,321549

+299,23%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,842826
₽0,842826₽0,842826

+70,00%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,6540756
₽2,6540756₽2,6540756

+73,92%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽4,8305498
₽4,8305498₽4,8305498

+65,65%

Test

Test

TST

₽1,71110204
₽1,71110204₽1,71110204

+27,73%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор RARE в RUB

Сумма

RARE
RARE
RUB
RUB

1 RARE = 1,115505 RUB