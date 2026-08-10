Сегодняшняя цена SuperRare

Текущая цена SuperRare (RARE) сегодня составляет ₽ 0,0135 с изменением 0,37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RARE на RUB составляет ₽ 0,0135 за RARE.

На данный момент SuperRare занимает #950 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,14M, при оборотном предложении 825,48M RARE. В течение последних 24 часов, RARE торговался в диапазоне от ₽ 0,01323 (минимум) до ₽ 0,01446 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 313,0980150480550356472, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,8178629016764759111.

В краткосрочной перспективе RARE изменился на -0,30% за последний час и на +11,94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,08K.

Рыночная информация SuperRare (RARE)

Место No.950 Рыночная капитализация ₽ 11,14M₽ 11,14M ₽ 11,14M Объем (24Ч) ₽ 60,08K₽ 60,08K ₽ 60,08K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 13,50M₽ 13,50M ₽ 13,50M Оборотное предложение 825,48M 825,48M 825,48M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 82,54% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация SuperRare составляет ₽ 11,14M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,08K. Циркулируещее обращение RARE составляет 825,48M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 13,50M.