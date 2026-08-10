Сегодняшняя цена AixPlay

Текущая цена AixPlay (AIXPLAY) сегодня составляет ₽ 0.0001102 с изменением 0.45% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AIXPLAY на RUB составляет ₽ 0.0001102 за AIXPLAY.

На данный момент AixPlay занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- AIXPLAY. В течение последних 24 часов, AIXPLAY торговался в диапазоне от ₽ 0.0001095 (минимум) до ₽ 0.000118 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе AIXPLAY изменился на -0.55% за последний час и на -5.33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 65,03K.

Рыночная информация AixPlay (AIXPLAY)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 65,03K₽ 65,03K ₽ 65,03K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2.07M₽ 2.07M ₽ 2.07M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 18,827,566,155 18,827,566,155 18,827,566,155 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация AixPlay составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 65,03K. Циркулируещее обращение AIXPLAY составляет --, а общее предложение – 18827566155. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2.07M.