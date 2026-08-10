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Текущая цена Manchester City Fan сегодня составляет 0,3713 RUB. Рыночная капитализация CITY составляет 5 024 713,4167 RUB. Отслеживайте обновления цен CITY в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Manchester City Fan сегодня составляет 0,3713 RUB. Рыночная капитализация CITY составляет 5 024 713,4167 RUB. Отслеживайте обновления цен CITY в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Manchester City Fan Курс (CITY)

Текущая цена 1 CITY в RUB:

₽30,684232
₽30,684232₽30,684232
-0,88%1D
RUB
График цены Manchester City Fan (CITY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:15:08 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Manchester City Fan

Текущая цена Manchester City Fan (CITY) сегодня составляет ₽ 0,3713 с изменением 0,88% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CITY на RUB составляет ₽ 0,3713 за CITY.

На данный момент Manchester City Fan занимает #1191 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,02M, при оборотном предложении 13,53M CITY. В течение последних 24 часов, CITY торговался в диапазоне от ₽ 0,3682 (минимум) до ₽ 0,3771 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 049,355015812, тогда как исторический минимум составил ₽ 30,156945419197960964.

В краткосрочной перспективе CITY изменился на -0,09% за последний час и на +2,34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,74K.

Рыночная информация Manchester City Fan (CITY)

No.1191

₽ 5,02M
₽ 5,02M₽ 5,02M

₽ 53,74K
₽ 53,74K₽ 53,74K

₽ 7,33M
₽ 7,33M₽ 7,33M

13,53M
13,53M 13,53M

19 740 000
19 740 000 19 740 000

19 740 000
19 740 000 19 740 000

68,55%

CHZ

Текущая рыночная капитализация Manchester City Fan составляет ₽ 5,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,74K. Циркулируещее обращение CITY составляет 13,53M, а общее предложение – 19740000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7,33M.

История цен Manchester City Fan в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,3682
₽ 0,3682₽ 0,3682
Мин 24Ч
₽ 0,3771
₽ 0,3771₽ 0,3771
Макс 24Ч

₽ 0,3682
₽ 0,3682₽ 0,3682

₽ 0,3771
₽ 0,3771₽ 0,3771

₽ 3 049,355015812
₽ 3 049,355015812₽ 3 049,355015812

₽ 30,156945419197960964
₽ 30,156945419197960964₽ 30,156945419197960964

-0,09%

-0,88%

+2,34%

+2,34%

История цен Manchester City Fan (CITY) в RUB

Отслеживайте изменения цены Manchester City Fan за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,272419-0,88%
30 дней₽ -0,029-7,25%
60 дней₽ -0,0373-9,13%
90 дней₽ -0,2169-36,88%
Изменение цены Manchester City Fan сегодня

Сегодня для CITY зафиксировано изменение ₽ -0,272419 (-0,88%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Manchester City Fan за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,029 (-7,25%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Manchester City Fan за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CITY изменился на ₽ -0,0373 (-9,13%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Manchester City Fan за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,2169 (-36,88%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Manchester City Fan (CITY)?

Просмотеть страницу истории цен Manchester City Fan.

Анализ по Manchester City Fan

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Manchester City Fan, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Manchester City Fan: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CITY: Медвежье, бычье 25% | медвежье 75%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

【Рыночная структура】 На таймфрейме 4 часа цена CITY_USDT составляет 0,5136 и находится ниже центрального уровня 0,517, находясь в конвергенционном диапазоне между поддержкой S1 на уровне 0,508 и центральным уровнем. Система скользящих средних демонстрирует общую покупательную сигнализацию, а цена движется в рамках бычьей технической структуры. Текущая позиция расположена всего в 1,1% от нижней поддержки S1, тогда как верхнее сопротивление R1 находится на уровне 0,529. 【Состояние динамики】 Двойная система MA и EMA показывает согласованную бычью конфигурацию: 7 сигналов «покупка» против 0 сигналов «продажа». Индикаторы краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных трендов сохраняют однонаправленное движение. MACD находится в состоянии «мертвого пересечения», при этом наблюдается расхождение между быстрой и медленной линиями индикатора. RSI остаётся в нейтральном диапазоне, а распределение силы движения не демонстрирует явного предпочтения в ту или иную сторону.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Manchester City Fan?

Цены токенов CITY зависят от выступлений «Манчестер Сити», результатов матчей, трансферов игроков, участия в Лиге чемпионов, уровня вовлеченности болельщиков, общего настроения на криптовалютном рынке, объема торгов, полезности токенов в экосистеме болельщиков, объявлений о партнерских соглашениях, а также сезонных событий футбольного календаря.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Manchester City Fan?

Люди хотят знать текущую стоимость токена Manchester City Fan (CITY) по нескольким причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального времени для инвестирования, расчет прибыли и убытков, а также анализ рыночных настроений. Как фан-токен, его цена отражает результаты выступлений команды, новости и уровень вовлеченности болельщиков.

Прогноз цены Manchester City Fan

Прогноз цены Manchester City Fan (CITY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CITY в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Manchester City Fan (CITY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Manchester City Fan потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Manchester City Fan достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CITY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Manchester City Fan».

Как купить и инвестировать Manchester City Fan в Россия

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Что такое Manchester City Fan (CITY)

$CITY — это название единственного официального футбольного клуба «Манчестер Сити». Токен фаната.

Источники Manchester City Fan

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Whitepaper
Официальный сайт Manchester City Fan
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:15:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Manchester City Fan (CITY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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CITY USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Manchester City Fan (CITY) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CITY/USDT
₽30,684232
₽30,684232₽30,684232
-0,89%
144.32K (USDT)

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