Сегодняшняя цена Manchester City Fan

Текущая цена Manchester City Fan (CITY) сегодня составляет ₽ 0,3713 с изменением 0,88% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CITY на RUB составляет ₽ 0,3713 за CITY.

На данный момент Manchester City Fan занимает #1191 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,02M, при оборотном предложении 13,53M CITY. В течение последних 24 часов, CITY торговался в диапазоне от ₽ 0,3682 (минимум) до ₽ 0,3771 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 049,355015812, тогда как исторический минимум составил ₽ 30,156945419197960964.

В краткосрочной перспективе CITY изменился на -0,09% за последний час и на +2,34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,74K.

Рыночная информация Manchester City Fan (CITY)

Место No.1191 Рыночная капитализация ₽ 5,02M₽ 5,02M ₽ 5,02M Объем (24Ч) ₽ 53,74K₽ 53,74K ₽ 53,74K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 7,33M₽ 7,33M ₽ 7,33M Оборотное предложение 13,53M 13,53M 13,53M Макс. предложение 19 740 000 19 740 000 19 740 000 Общее предложение 19 740 000 19 740 000 19 740 000 Коэффициент обращения 68,55% Публичный блокчейн CHZ

Текущая рыночная капитализация Manchester City Fan составляет ₽ 5,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,74K. Циркулируещее обращение CITY составляет 13,53M, а общее предложение – 19740000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7,33M.