Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена HOPR Token сегодня составляет 0,01182 RUB. Рыночная капитализация HOPR составляет 4 032 674,46966 RUB. Отслеживайте обновления цен HOPR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена HOPR Token сегодня составляет 0,01182 RUB. Рыночная капитализация HOPR составляет 4 032 674,46966 RUB. Отслеживайте обновления цен HOPR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о HOPR

Информация о цене HOPR

Что такое HOPR

Whitepaper HOPR

Официальный сайт HOPR

Токеномика HOPR

Прогноз цен HOPR

История HOPR

Руководство по покупке HOPR

Конвертер валют HOPR в фиат

HOPR на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип HOPR Token

HOPR Token Курс (HOPR)

Текущая цена 1 HOPR в RUB:

₽0,9771594
₽0,9771594₽0,9771594
+2,69%1D
RUB
График цены HOPR Token (HOPR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:06:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена HOPR Token

Текущая цена HOPR Token (HOPR) сегодня составляет ₽ 0,01182 с изменением 2,69% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HOPR на RUB составляет ₽ 0,01182 за HOPR.

На данный момент HOPR Token занимает #1124 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 4,03M, при оборотном предложении 341,17M HOPR. В течение последних 24 часов, HOPR торговался в диапазоне от ₽ 0,0115 (минимум) до ₽ 0,01194 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 80,3341566699, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,3017283604886641878.

В краткосрочной перспективе HOPR изменился на +1,11% за последний час и на +0,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,55K.

Рыночная информация HOPR Token (HOPR)

No.1124

₽ 4,03M
₽ 4,03M₽ 4,03M

₽ 54,55K
₽ 54,55K₽ 54,55K

₽ 11,82M
₽ 11,82M₽ 11,82M

341,17M
341,17M 341,17M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

394 545 361
394 545 361 394 545 361

34,11%

ETH

Текущая рыночная капитализация HOPR Token составляет ₽ 4,03M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,55K. Циркулируещее обращение HOPR составляет 341,17M, а общее предложение – 394545361. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 11,82M.

История цен HOPR Token в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0115
₽ 0,0115₽ 0,0115
Мин 24Ч
₽ 0,01194
₽ 0,01194₽ 0,01194
Макс 24Ч

₽ 0,0115
₽ 0,0115₽ 0,0115

₽ 0,01194
₽ 0,01194₽ 0,01194

₽ 80,3341566699
₽ 80,3341566699₽ 80,3341566699

₽ 1,3017283604886641878
₽ 1,3017283604886641878₽ 1,3017283604886641878

+1,11%

+2,69%

+0,08%

+0,08%

История цен HOPR Token (HOPR) в RUB

Отслеживайте изменения цены HOPR Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,025597+2,69%
30 дней₽ -0,0044-27,13%
60 дней₽ -0,01341-53,16%
90 дней₽ -0,01102-48,25%
Изменение цены HOPR Token сегодня

Сегодня для HOPR зафиксировано изменение ₽ +0,025597 (+2,69%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены HOPR Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0044 (-27,13%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены HOPR Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то HOPR изменился на ₽ -0,01341 (-53,16%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены HOPR Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01102 (-48,25%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены HOPR Token (HOPR)?

Просмотеть страницу истории цен HOPR Token.

Анализ по HOPR Token

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний HOPR Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены HOPR Token?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов HOPR:

1. Принятие и использование сети — повышение спроса на услуги конфиденциальности увеличивает полезность токенов.
2. Развитие технологий и обновления протокола.
3. Объявления о партнерствах с крупными проектами.
4. Общая рыночная настроение в сфере криптовалют и корреляция с биткоином.
5. Механика предложения токенов и стейкинг-вознаграждения.
6. Тренды в сфере конфиденциальности и регуляторная среда.
7. Объем торгов и ликвидность на биржах.
8. Достижения команды и прогресс в реализации дорожной карты.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену HOPR Token?

Люди хотят знать текущую цену токена HOPR по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание стоимости портфеля, определение оптимальных моментов входа и выхода с рынка, оценка эффективности инвестиций, а также поддержание актуальности в отношении рыночных тенденций. Приватная блокчейн-технология HOPR привлекает инвесторов, которые следят за её внедрением и волатильностью цены в поисках потенциальной прибыли.

Прогноз цены HOPR Token

Прогноз цены HOPR Token (HOPR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HOPR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены HOPR Token (HOPR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена HOPR Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену HOPR Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HOPR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены HOPR Token».

Как купить и инвестировать HOPR Token в Россия

Готовы приступить к работе с HOPR Token? Покупка HOPR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить HOPR Token. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке HOPR Token (HOPR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и HOPR Token будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке HOPR Token (HOPR)

Что вы можете сделать с HOPR Token

Владение HOPR Token позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка HOPR Token (HOPR) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

Источники HOPR Token

Для более глубокого понимания HOPR Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт HOPR Token
Обозреватель блоков

Категория :

DePINEthereum EcosystemGovernance

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HOPR Token

Страница обновлена: 2026-08-10 19:06:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии HOPR Token (HOPR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о HOPR Token

HOPR USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по HOPR с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами HOPR USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте HOPR Token (HOPR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы HOPR Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HOPR/USDT
₽0,9713725
₽0,9713725₽0,9713725
+1,81%
4.65M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽23,7295968
₽23,7295968₽23,7295968

+474,08%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽0,9961735
₽0,9961735₽0,9961735

+25,91%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,393154
₽15,393154₽15,393154

-20,69%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽204,723988
₽204,723988₽204,723988

+37,57%

JMDT

JMDT

JMDT

₽93,954455
₽93,954455₽93,954455

+5,34%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽5,390084
₽5,390084₽5,390084

+397,70%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,52093898
₽2,52093898₽2,52093898

+65,11%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,6812008
₽0,6812008₽0,6812008

+37,33%

Test

Test

TST

₽1,8981032
₽1,8981032₽1,8981032

+41,62%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₽0,18923163
₽0,18923163₽0,18923163

+28,81%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор HOPR в RUB

Сумма

HOPR
HOPR
RUB
RUB

1 HOPR = 0,9771594 RUB