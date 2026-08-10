Сегодняшняя цена HOPR Token

Текущая цена HOPR Token (HOPR) сегодня составляет ₽ 0,01182 с изменением 2,69% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HOPR на RUB составляет ₽ 0,01182 за HOPR.

На данный момент HOPR Token занимает #1124 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 4,03M, при оборотном предложении 341,17M HOPR. В течение последних 24 часов, HOPR торговался в диапазоне от ₽ 0,0115 (минимум) до ₽ 0,01194 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 80,3341566699, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,3017283604886641878.

В краткосрочной перспективе HOPR изменился на +1,11% за последний час и на +0,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,55K.

Рыночная информация HOPR Token (HOPR)

Место No.1124 Рыночная капитализация ₽ 4,03M₽ 4,03M ₽ 4,03M Объем (24Ч) ₽ 54,55K₽ 54,55K ₽ 54,55K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 11,82M₽ 11,82M ₽ 11,82M Оборотное предложение 341,17M 341,17M 341,17M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 394 545 361 394 545 361 394 545 361 Коэффициент обращения 34,11% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация HOPR Token составляет ₽ 4,03M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,55K. Циркулируещее обращение HOPR составляет 341,17M, а общее предложение – 394545361. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 11,82M.