OGPU

OpenGPU Network стремится создать по-настоящему децентрализованную физическую инфраструктурную сеть (DePIN) и экосистему на ее основе для эффективного распределения ресурсоемких вычислительных задач, таких как обучение и анализ ИИ, между участниками сети по всему миру.

Название криптовалютыOGPU

МестоNo.1221

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)2.39%

Оборотное предложение19,639,104.8193

Макс. предложение21,000,000

Общее предложение21,000,000

Коэффициент обращения0.9351%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум3.6146305528459806,2024-11-27

Наименьшая цена0.05277848051269474,2024-04-22

Публичный блокчейнOGPU

ВведениеOpenGPU Network стремится создать по-настоящему децентрализованную физическую инфраструктурную сеть (DePIN) и экосистему на ее основе для эффективного распределения ресурсоемких вычислительных задач, таких как обучение и анализ ИИ, между участниками сети по всему миру.

Сектор

Соцсети

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