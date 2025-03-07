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Newton Курс (AB)
Текущая цена Newton (AB) сегодня составляет 0.01191223 USD с текущей рыночной капитализацией $ 567.91M USD. Курс AB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели Newton:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 11.32M USD
- Изменение цены Newton в течение дня составляет -3.99%
- Оборотное предложение составляет 47.67B USD
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Отслеживайте изменения цены Newton за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0004950704
|-3.98%
|30 дней
|$ +0.00274957
|+30.00%
|60 дней
|$ +0.01157004
|+3,381.17%
|90 дней
|$ +0.01184254
|+16,993.16%
Ознакомьтесь с последней информацией о ценах Newton: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:
-0.06%
-3.98%
-11.68%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:
Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.
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Исследуйте ELX токен вместе с блогом MEXC: инновационная платформа, которая предоставляет высокую ликвидность для площадок DeFi
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Сумма
1 AB = 0.01191223 USD