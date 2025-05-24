MIH

MIH стремится стать платежной платформой следующего поколения, объединив сильные стороны традиционных платежных систем с преимуществами технологии блокчейн. Основная цель проекта – интегрировать модель DeFi (децентрализованные финансы) в традиционную систему PG (платежный шлюз), чтобы обеспечить эффективную и основанную на вознаграждении платежную среду как для пользователей, так и для мерчантов.

Название криптовалютыMIH

МестоNo.4593

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение2,000,000,000

Общее предложение2,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.2556823269040955,2025-06-05

Наименьшая цена0.004984983031285195,2025-05-24

Публичный блокчейнBSC

ВведениеMIH стремится стать платежной платформой следующего поколения, объединив сильные стороны традиционных платежных систем с преимуществами технологии блокчейн. Основная цель проекта – интегрировать модель DeFi (децентрализованные финансы) в традиционную систему PG (платежный шлюз), чтобы обеспечить эффективную и основанную на вознаграждении платежную среду как для пользователей, так и для мерчантов.

Сектор

Соцсети

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