GameStop Курс (GMEON)

Текущая цена 1 GMEON в USD:

$23,19
+1,53%1D
USD
График цены GameStop (GMEON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:37:34 (UTC+8)

Информация о ценах GameStop (GMEON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 22,64
Мин 24Ч
$ 23,5
Макс 24Ч

$ 22,64
$ 23,5
$ 28,314705255572687
$ 22,309828913708834
+1,13%

+1,53%

-2,65%

-2,65%

Текущая цена GameStop (GMEON) составляет $ 23,19. За последние 24 часа GMEON торговался в диапазоне от $ 22,64 до $ 23,5, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GMEON за все время составляет $ 28,314705255572687, а минимальная – $ 22,309828913708834.

Что касается краткосрочной динамики, GMEON изменился на +1,13% за последний час, на +1,53% за 24 часа и на -2,65% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация GameStop (GMEON)

No.2775

$ 264,09K
$ 56,35K
$ 264,09K
11,39K
11 387,96973857
ETH

Текущая рыночная капитализация GameStop составляет $ 264,09K, при 24-часовом объеме торгов $ 56,35K. Циркулируещее обращение GMEON составляет 11,39K, а общее предложение – 11387.96973857. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 264,09K.

История цен GameStop (GMEON) в USD

Отслеживайте изменения цены GameStop за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,3495+1,53%
30 дней$ -3,59-13,41%
60 дней$ +13,19+131,90%
90 дней$ +13,19+131,90%
Изменение цены GameStop сегодня

Сегодня для GMEON зафиксировано изменение $ +0,3495 (+1,53%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены GameStop за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -3,59 (-13,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены GameStop за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GMEON изменился на $ +13,19 (+131,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены GameStop за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +13,19 (+131,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены GameStop (GMEON)?

Просмотеть страницу истории цен GameStop.

Что такое GameStop (GMEON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

GameStop доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в GameStop. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга GMEON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о GameStop в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки GameStop простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены GameStop (USD)

Сколько будет стоить GameStop (GMEON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов GameStop (GMEON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для GameStop.

Проверьте прогноз цены GameStop!

Токеномика GameStop (GMEON)

Понимание токеномики GameStop (GMEON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GMEON прямо сейчас!

Как купить GameStop (GMEON)

Ищете как купить GameStop? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести GameStop на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

GMEON на местную валюту

Источники GameStop

Для более глубокого понимания GameStop рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт GameStop
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GameStop

Сколько стоит GameStop (GMEON) на сегодня?
Актуальная цена GMEON в USD – 23,19 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GMEON в USD?
Текущая цена GMEON в USD составляет $ 23,19. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация GameStop?
Рыночная капитализация GMEON составляет $ 264,09K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GMEON?
Циркулирующее предложение GMEON составляет 11,39K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GMEON?
GMEON достиг максимальной цены (ATH) в 28,314705255572687 USD.
Какова была минимальная цена GMEON за все время (ATL)?
GMEON достиг минимальной цены (ATL) в 22,309828913708834 USD.
Каков объем торгов GMEON?
Объем торгов за последние 24 часа для GMEON составляет $ 56,35K USD.
Вырастет ли GMEON в цене в этом году?
GMEON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GMEON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии GameStop (GMEON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

