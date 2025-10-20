Текущая цена Alphabet xStock сегодня составляет 253.08 USD. Следите за обновлениями цены GOOGLX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GOOGLX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Alphabet xStock сегодня составляет 253.08 USD. Следите за обновлениями цены GOOGLX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GOOGLX прямо сейчас на MEXC.

Alphabet xStock Курс (GOOGLX)

Текущая цена 1 GOOGLX в USD:

$253,08
$253,08$253,08
+0,14%1D
USD
График цены Alphabet xStock (GOOGLX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:46:04 (UTC+8)

Информация о ценах Alphabet xStock (GOOGLX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 249,9
$ 249,9$ 249,9
Мин 24Ч
$ 256,74
$ 256,74$ 256,74
Макс 24Ч

$ 249,9
$ 249,9$ 249,9

$ 256,74
$ 256,74$ 256,74

$ 258,38779037881517
$ 258,38779037881517$ 258,38779037881517

$ 169,44795144400413
$ 169,44795144400413$ 169,44795144400413

-0,29%

+0,14%

+0,38%

+0,38%

Текущая цена Alphabet xStock (GOOGLX) составляет $ 253,08. За последние 24 часа GOOGLX торговался в диапазоне от $ 249,9 до $ 256,74, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GOOGLX за все время составляет $ 258,38779037881517, а минимальная – $ 169,44795144400413.

Что касается краткосрочной динамики, GOOGLX изменился на -0,29% за последний час, на +0,14% за 24 часа и на +0,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1363

$ 5,72M
$ 5,72M$ 5,72M

$ 54,54K
$ 54,54K$ 54,54K

$ 5,72M
$ 5,72M$ 5,72M

22,60K
22,60K 22,60K

--
----

22 599,22854273
22 599,22854273 22 599,22854273

SOL

Текущая рыночная капитализация Alphabet xStock составляет $ 5,72M, при 24-часовом объеме торгов $ 54,54K. Циркулируещее обращение GOOGLX составляет 22,60K, а общее предложение – 22599.22854273. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,72M.

История цен Alphabet xStock (GOOGLX) в USD

Отслеживайте изменения цены Alphabet xStock за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,3538+0,14%
30 дней$ +0,22+0,08%
60 дней$ +46,95+22,77%
90 дней$ +59,95+31,04%
Изменение цены Alphabet xStock сегодня

Сегодня для GOOGLX зафиксировано изменение $ +0,3538 (+0,14%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Alphabet xStock за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,22 (+0,08%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Alphabet xStock за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GOOGLX изменился на $ +46,95 (+22,77%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Alphabet xStock за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +59,95 (+31,04%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Alphabet xStock (GOOGLX)?

Просмотеть страницу истории цен Alphabet xStock.

Что такое Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. GOOGLx отслеживает цену Alphabet Inc. Class A (базового актива). GOOGLx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Alphabet Inc. Class A в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна.

Alphabet xStock доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Alphabet xStock. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга GOOGLX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Alphabet xStock в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Alphabet xStock простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Alphabet xStock (USD)

Сколько будет стоить Alphabet xStock (GOOGLX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Alphabet xStock (GOOGLX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Alphabet xStock.

Проверьте прогноз цены Alphabet xStock!

Токеномика Alphabet xStock (GOOGLX)

Понимание токеномики Alphabet xStock (GOOGLX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GOOGLX прямо сейчас!

Как купить Alphabet xStock (GOOGLX)

Ищете как купить Alphabet xStock? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Alphabet xStock на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Источники Alphabet xStock

Для более глубокого понимания Alphabet xStock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Alphabet xStock
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Alphabet xStock

Сколько стоит Alphabet xStock (GOOGLX) на сегодня?
Актуальная цена GOOGLX в USD – 253,08 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GOOGLX в USD?
Текущая цена GOOGLX в USD составляет $ 253,08. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Alphabet xStock?
Рыночная капитализация GOOGLX составляет $ 5,72M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GOOGLX?
Циркулирующее предложение GOOGLX составляет 22,60K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GOOGLX?
GOOGLX достиг максимальной цены (ATH) в 258,38779037881517 USD.
Какова была минимальная цена GOOGLX за все время (ATL)?
GOOGLX достиг минимальной цены (ATL) в 169,44795144400413 USD.
Каков объем торгов GOOGLX?
Объем торгов за последние 24 часа для GOOGLX составляет $ 54,54K USD.
Вырастет ли GOOGLX в цене в этом году?
GOOGLX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GOOGLX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Alphabet xStock (GOOGLX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

