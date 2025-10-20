Что такое Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. GOOGLx отслеживает цену Alphabet Inc. Class A (базового актива). GOOGLx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Alphabet Inc. Class A в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна. Alphabet xStock (GOOGLx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. GOOGLx отслеживает цену Alphabet Inc. Class A (базового актива). GOOGLx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Alphabet Inc. Class A в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна.

Alphabet xStock доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Alphabet xStock. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга GOOGLX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о Alphabet xStock в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Alphabet xStock простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Alphabet xStock (USD)

Сколько будет стоить Alphabet xStock (GOOGLX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Alphabet xStock (GOOGLX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Alphabet xStock.

Проверьте прогноз цены Alphabet xStock!

Токеномика Alphabet xStock (GOOGLX)

Понимание токеномики Alphabet xStock (GOOGLX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GOOGLX прямо сейчас!

Как купить Alphabet xStock (GOOGLX)

Ищете как купить Alphabet xStock? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Alphabet xStock на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

GOOGLX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Источники Alphabet xStock

Для более глубокого понимания Alphabet xStock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Alphabet xStock Сколько стоит Alphabet xStock (GOOGLX) на сегодня? Актуальная цена GOOGLX в USD – 253,08 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GOOGLX в USD? $ 253,08 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GOOGLX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Alphabet xStock? Рыночная капитализация GOOGLX составляет $ 5,72M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GOOGLX? Циркулирующее предложение GOOGLX составляет 22,60K USD . Какова была максимальная цена (ATH) GOOGLX? GOOGLX достиг максимальной цены (ATH) в 258,38779037881517 USD . Какова была минимальная цена GOOGLX за все время (ATL)? GOOGLX достиг минимальной цены (ATL) в 169,44795144400413 USD . Каков объем торгов GOOGLX? Объем торгов за последние 24 часа для GOOGLX составляет $ 54,54K USD . Вырастет ли GOOGLX в цене в этом году? GOOGLX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GOOGLX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Alphabet xStock (GOOGLX)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000