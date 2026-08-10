Сегодняшняя цена JGGL

Текущая цена JGGL (JGGL) сегодня составляет ₽ 5.215 с изменением 0.36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JGGL на RUB составляет ₽ 5.215 за JGGL.

На данный момент JGGL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- JGGL. В течение последних 24 часов, JGGL торговался в диапазоне от ₽ 5.1813 (минимум) до ₽ 5.2647 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе JGGL изменился на -0.05% за последний час и на -4.15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 527,68K.

Рыночная информация JGGL (JGGL)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 527,68K₽ 527,68K ₽ 527,68K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 5.22B₽ 5.22B ₽ 5.22B Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация JGGL составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 527,68K. Циркулируещее обращение JGGL составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5.22B.