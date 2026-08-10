Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена OP сегодня составляет 0,09089 RUB. Рыночная капитализация OP составляет 195 642 514,71499 RUB. Отслеживайте обновления цен OP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена OP сегодня составляет 0,09089 RUB. Рыночная капитализация OP составляет 195 642 514,71499 RUB. Отслеживайте обновления цен OP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о OP

Информация о цене OP

Что такое OP

Официальный сайт OP

Токеномика OP

Прогноз цен OP

История OP

Руководство по покупке OP

Конвертер валют OP в фиат

OP на споте

Фьючерсы OP USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип OP

OP Курс (OP)

Текущая цена 1 OP в RUB:

₽7,5093318
₽7,5093318₽7,5093318
+1,73%1D
RUB
График цены OP (OP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:00:24 (UTC+8)

Сегодняшняя цена OP

Текущая цена OP (OP) сегодня составляет ₽ 0,09089 с изменением 1,73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OP на RUB составляет ₽ 0,09089 за OP.

На данный момент OP занимает #123 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 195,64M, при оборотном предложении 2,15B OP. В течение последних 24 часов, OP торговался в диапазоне от ₽ 0,0879 (минимум) до ₽ 0,09175 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 400,83151537806698952, тогда как исторический минимум составил ₽ 7,339090399066387251.

В краткосрочной перспективе OP изменился на -0,06% за последний час и на +5,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 33,70K.

Рыночная информация OP (OP)

No.123

₽ 195,64M
₽ 195,64M₽ 195,64M

₽ 33,70K
₽ 33,70K₽ 33,70K

₽ 390,37M
₽ 390,37M₽ 390,37M

2,15B
2,15B 2,15B

4 294 967 296
4 294 967 296 4 294 967 296

4 294 967 296
4 294 967 296 4 294 967 296

50,11%

0,01%

NONE

Текущая рыночная капитализация OP составляет ₽ 195,64M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 33,70K. Циркулируещее обращение OP составляет 2,15B, а общее предложение – 4294967296. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 390,37M.

История цен OP в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0879
₽ 0,0879₽ 0,0879
Мин 24Ч
₽ 0,09175
₽ 0,09175₽ 0,09175
Макс 24Ч

₽ 0,0879
₽ 0,0879₽ 0,0879

₽ 0,09175
₽ 0,09175₽ 0,09175

₽ 400,83151537806698952
₽ 400,83151537806698952₽ 400,83151537806698952

₽ 7,339090399066387251
₽ 7,339090399066387251₽ 7,339090399066387251

-0,06%

+1,73%

+5,02%

+5,02%

История цен OP (OP) в RUB

Отслеживайте изменения цены OP за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,1277022+1,73%
30 дней₽ -0,01385-13,23%
60 дней₽ -0,00262-2,81%
90 дней₽ -0,05951-39,57%
Изменение цены OP сегодня

Сегодня для OP зафиксировано изменение ₽ +0,1277022 (+1,73%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены OP за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01385 (-13,23%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены OP за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OP изменился на ₽ -0,00262 (-2,81%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены OP за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,05951 (-39,57%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены OP (OP)?

Просмотеть страницу истории цен OP.

Анализ по OP

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний OP, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке OP: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке OP: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

OP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,08624, находясь между уровнем S1 и центральным значением 0,0873. Цена расположена в нижней части коридора ценового диапазона, при этом краткосрочные скользящие средние образуют «покупательную» конфигурацию, тогда как долгосрочная тенденция сохраняет нейтральный характер с колебаниями. Структура пока не преодолела сопротивление центрального уровня; между уровнями 0,0854 и 0,0873 наблюдается равновесие между быками и медведями, а рынок по-прежнему лишён чётких сигналов для направления движения. MACD зафиксировал «мертвый перекрёсток», при этом быстрая и медленная линии расходятся вниз, что указывает на доминирование краткосрочной медвежьей динамики. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, а индикаторы KDJ и StochRSI также движутся вниз, подтверждая наличие давления на коррекцию. Боллинджеры сужаются, волатильность снижается, что свидетельствует о рассредоточении текущего импульса и отсутствии мощного одностороннего движения. Сигналы покупки, исходящие из системы скользящих средних, противоречат «мертвым перекрёсткам» осцилляторов, что указывает на накопление продажной нагрузки выше текущего уровня и ограниченную силу восходящего спроса ниже. Ближайшая поддержка расположена на уровне 0,0854 — расстояние до текущей цены составляет всего 0,00084, что делает этот уровень первым ключевым барьером. Ближайшее сопротивление находится на отметке 0,0873 — расстояние до текущей цены составляет 0,00106, что является важным пороговым уровнем для возвращения к центральному значению. Далёкие ориентиры: уровень S2 — 0,0841 и уровень R1 — 0,0886. Если цена не сможет удержаться выше уровня 0,0873, то последует тестирование поддержки на уровне 0,0854; при пробое этого уровня дальнейший взгляд будет направлен на уровень 0,0841.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены OP?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена OP:

1. Принятие сети: Рост использования решения для масштабирования Layer 2 от Optimism увеличивает спрос на токены OP.

2. Развитие экосистемы Ethereum: По мере того как Optimism расширяет возможности Ethereum, расширение сети ETH положительно сказывается на цене OP.

3. Деятельность в сфере DeFi: Увеличение количества протоколов DeFi и общего объема замороженных средств (TVL) на Optimism повышает полезность токена.

4. Полезность токена: Права голосования в рамках управления и выплаты комиссий создают внутреннюю ценность.

5. Настроения рынка: Общие тенденции крипторынка и уровень доверия инвесторов оказывают влияние на ценообразование.

6. Конкуренция: Соотношение производительности с другими решениями Layer 2, такими как Arbitrum и Polygon.

7. Ход разработки: Технические обновления, партнерские отношения и достижение ключевых этапов дорожной карты.

8. Регуляторная среда: Изменения в политике, затрагивающие сети Layer 2 и DeFi.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену OP?

Люди хотят знать текущую цену OP по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Трейдерам необходимы актуальные цены для выполнения прибыльных ордеров на покупку/продажу. Инвесторы отслеживают ежедневную динамику, чтобы оценить стоимость своих активов и вносить стратегические корректировки.

Прогноз цены OP

Прогноз цены OP (OP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена OP в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены OP (OP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена OP потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену OP достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены OP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены OP».

Как купить и инвестировать OP в Россия

Готовы приступить к работе с OP? Покупка OP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить OP. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке OP (OP).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и OP будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке OP (OP)

Что вы можете сделать с OP

Владение OP позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка OP (OP) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое OP (OP)

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

Источники OP

Для более глубокого понимания OP рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт OP
Обозреватель блоков

Категория :

Base EcosystemGovernanceLayer 2 (L2)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OP

Страница обновлена: 2026-08-10 21:00:24 (UTC+8)

Важные обновления индустрии OP (OP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о OP

OP USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по OP с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами OP USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте OP (OP) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы OP в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OP/USDT
₽7,5085056
₽7,5085056₽7,5085056
+1,73%
376.48K (USDT)
OP/USDC
₽7,5085056
₽7,5085056₽7,5085056
+1,86%
281.64K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽31,68477
₽31,68477₽31,68477

+667,00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,36323
₽1,36323₽1,36323

+72,41%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,5416482
₽15,5416482₽15,5416482

-19,88%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽188,803224
₽188,803224₽188,803224

+26,95%

JMDT

JMDT

JMDT

₽99,606672
₽99,606672₽99,606672

+11,75%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽4,29624
₽4,29624₽4,29624

+296,94%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,61484038
₽2,61484038₽2,61484038

+71,37%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,8171118
₽0,8171118₽0,8171118

+64,83%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽4,5589716
₽4,5589716₽4,5589716

+56,36%

Test

Test

TST

₽1,98064926
₽1,98064926₽1,98064926

+47,87%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор OP в RUB

Сумма

OP
OP
RUB
RUB

1 OP = 7,5093318 RUB