Текущее общее настроение на рынке OP: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

OP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,08624, находясь между уровнем S1 и центральным значением 0,0873. Цена расположена в нижней части коридора ценового диапазона, при этом краткосрочные скользящие средние образуют «покупательную» конфигурацию, тогда как долгосрочная тенденция сохраняет нейтральный характер с колебаниями. Структура пока не преодолела сопротивление центрального уровня; между уровнями 0,0854 и 0,0873 наблюдается равновесие между быками и медведями, а рынок по-прежнему лишён чётких сигналов для направления движения. MACD зафиксировал «мертвый перекрёсток», при этом быстрая и медленная линии расходятся вниз, что указывает на доминирование краткосрочной медвежьей динамики. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, а индикаторы KDJ и StochRSI также движутся вниз, подтверждая наличие давления на коррекцию. Боллинджеры сужаются, волатильность снижается, что свидетельствует о рассредоточении текущего импульса и отсутствии мощного одностороннего движения. Сигналы покупки, исходящие из системы скользящих средних, противоречат «мертвым перекрёсткам» осцилляторов, что указывает на накопление продажной нагрузки выше текущего уровня и ограниченную силу восходящего спроса ниже. Ближайшая поддержка расположена на уровне 0,0854 — расстояние до текущей цены составляет всего 0,00084, что делает этот уровень первым ключевым барьером. Ближайшее сопротивление находится на отметке 0,0873 — расстояние до текущей цены составляет 0,00106, что является важным пороговым уровнем для возвращения к центральному значению. Далёкие ориентиры: уровень S2 — 0,0841 и уровень R1 — 0,0886. Если цена не сможет удержаться выше уровня 0,0873, то последует тестирование поддержки на уровне 0,0854; при пробое этого уровня дальнейший взгляд будет направлен на уровень 0,0841.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.