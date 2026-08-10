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Текущая цена FLOW сегодня составляет 0,03001 RUB. Рыночная капитализация FLOW составляет 50 061 691,0104625555427 RUB. Отслеживайте обновления цен FLOW в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена FLOW сегодня составляет 0,03001 RUB. Рыночная капитализация FLOW составляет 50 061 691,0104625555427 RUB. Отслеживайте обновления цен FLOW в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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FLOW Курс (FLOW)

Текущая цена 1 FLOW в RUB:

₽2,4809267
₽2,4809267₽2,4809267
+1,76%1D
RUB
График цены FLOW (FLOW) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:25:34 (UTC+8)

Сегодняшняя цена FLOW

Текущая цена FLOW (FLOW) сегодня составляет ₽ 0,03001 с изменением 1,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FLOW на RUB составляет ₽ 0,03001 за FLOW.

На данный момент FLOW занимает #425 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 50,06M, при оборотном предложении 1,67B FLOW. В течение последних 24 часов, FLOW торговался в диапазоне от ₽ 0,02921 (минимум) до ₽ 0,03052 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 816,2580490083, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,0296299179018932755.

В краткосрочной перспективе FLOW изменился на +0,06% за последний час и на +9,84% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 65,15K.

Рыночная информация FLOW (FLOW)

No.425

₽ 50,06M
₽ 50,06M₽ 50,06M

₽ 65,15K
₽ 65,15K₽ 65,15K

₽ 50,06M
₽ 50,06M₽ 50,06M

1,67B
1,67B 1,67B

--
----

1 668 166 978,02274427
1 668 166 978,02274427 1 668 166 978,02274427

0,01%

FLOW

Текущая рыночная капитализация FLOW составляет ₽ 50,06M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 65,15K. Циркулируещее обращение FLOW составляет 1,67B, а общее предложение – 1668166978.02274427. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 50,06M.

История цен FLOW в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,02921
₽ 0,02921₽ 0,02921
Мин 24Ч
₽ 0,03052
₽ 0,03052₽ 0,03052
Макс 24Ч

₽ 0,02921
₽ 0,02921₽ 0,02921

₽ 0,03052
₽ 0,03052₽ 0,03052

₽ 3 816,2580490083
₽ 3 816,2580490083₽ 3 816,2580490083

₽ 2,0296299179018932755
₽ 2,0296299179018932755₽ 2,0296299179018932755

+0,06%

+1,76%

+9,84%

+9,84%

История цен FLOW (FLOW) в RUB

Отслеживайте изменения цены FLOW за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0429091+1,76%
30 дней₽ +0,00278+10,20%
60 дней₽ +0,00076+2,59%
90 дней₽ -0,01152-27,74%
Изменение цены FLOW сегодня

Сегодня для FLOW зафиксировано изменение ₽ +0,0429091 (+1,76%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены FLOW за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00278 (+10,20%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены FLOW за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FLOW изменился на ₽ +0,00076 (+2,59%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены FLOW за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01152 (-27,74%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены FLOW (FLOW)?

Просмотеть страницу истории цен FLOW.

Анализ по FLOW

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний FLOW, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке FLOW: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке FLOW: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

FLOW_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,02997, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,02953. Текущая стоимость близка к уровню сопротивления R2 (0,02998) и расположена в верхней части ключевой ценовой структуры. Стороны длинных и коротких позиций формируют узкую колебательную динамику в диапазоне от 0,02953 до 0,02998; рынок пока не демонстрирует явного одностороннего прорыва, а цена остаётся выше ключевого опорного уровня. Индикатор MACD показывает пересечение бычьих линий, что сигнализирует о наличии синхронной динамики краткосрочного импульса. Показатели скользящих средних и EMA находятся на нулевом уровне, что указывает на недостаточно выраженную силу трендового движения. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, тогда как значения KDJ и StochRSI не достигают экстремальных значений, поддерживая конвергентный характер волатильности. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, однако отсутствие соответствующего объёма торгов свидетельствует о разрозненном распределении рыночной энергии и отсутствии мощного консолидированного импульса. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,02998, который находится всего в 0,00001 от текущей цены, что делает его важным тестовым уровнем. Ниже первым ориентиром выступает уровень R1 — 0,02976, удалённый от текущей цены на 0,00021. Дальние уровни поддержки располагаются в центральной зоне — 0,02953, а также на уровне S1 — 0,02931, соответственно удалённые от текущей цены на 0,00044 и 0,00066. Уровень S2 — 0,02908 — служит глубинной защитой, находясь на расстоянии 0,00089 от текущей цены, и задаёт структурные границы для дальнейшего анализа.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены FLOW?

Цены на токен FLOW зависят от нескольких ключевых факторов:

Принятие сети: Рост числа dApp, NFT-проектов и активности разработчиков на блокчейне Flow стимулирует спрос.

Партнёрства: Сотрудничество с крупными брендами, такими как NBA (Top Shot), повышает видимость и увеличивает использование.

Утилитарность токена: Вознаграждения за стейкинг, комиссии за транзакции и права в рамках управления создают стимулы для хранения токенов.

Рыночные настроения: Общие тренды криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов влияют на цену FLOW.

Технические разработки: Обновления протокола, улучшения масштабируемости и внедрение новых функций оказывают влияние на стоимость.

Конкуренция: Соотношение производительности с другими платформами смарт-контрактов определяет позиционирование FLOW.

Регуляторная среда: Нормативные требования и регулирование криптовалют влияют на институциональное принятие.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену FLOW?

Люди хотят знать текущую цену FLOW по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, планирование инвестиций и отслеживание прибыли/убытков. Волатильность цены FLOW создаёт возможности для дневных трейдеров и трейдеров-свингеров. Инвесторы отслеживают цены, чтобы оценить текущую стоимость своих активов и принимать решения о покупке или продаже. Движения цен свидетельствуют о рыночном настроении и уровне внедрения экосистемы блокчейна Flow.

Прогноз цены FLOW

Прогноз цены FLOW (FLOW) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FLOW в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены FLOW (FLOW) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена FLOW потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену FLOW достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FLOW, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены FLOW».

Как купить и инвестировать FLOW в Россия

Готовы приступить к работе с FLOW? Покупка FLOW на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить FLOW. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке FLOW (FLOW).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и FLOW будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке FLOW (FLOW)

Что вы можете сделать с FLOW

Владение FLOW позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое FLOW (FLOW)

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

Whitepaper

Источники FLOW

Для более глубокого понимания FLOW рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт FLOW
Обозреватель блоков

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AI Agent LaunchpadAI AgentsAlleged SEC Securities

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:25:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии FLOW (FLOW)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о FLOW

FLOW USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FLOW с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FLOW USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте FLOW (FLOW) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы FLOW в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FLOW/USDT
₽2,4867136
₽2,4867136₽2,4867136
+1,96%
2.19M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 FLOW = 2,4809267 RUB