Текущее общее настроение на рынке FLOW: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

FLOW_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,02997, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,02953. Текущая стоимость близка к уровню сопротивления R2 (0,02998) и расположена в верхней части ключевой ценовой структуры. Стороны длинных и коротких позиций формируют узкую колебательную динамику в диапазоне от 0,02953 до 0,02998; рынок пока не демонстрирует явного одностороннего прорыва, а цена остаётся выше ключевого опорного уровня. Индикатор MACD показывает пересечение бычьих линий, что сигнализирует о наличии синхронной динамики краткосрочного импульса. Показатели скользящих средних и EMA находятся на нулевом уровне, что указывает на недостаточно выраженную силу трендового движения. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, тогда как значения KDJ и StochRSI не достигают экстремальных значений, поддерживая конвергентный характер волатильности. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, однако отсутствие соответствующего объёма торгов свидетельствует о разрозненном распределении рыночной энергии и отсутствии мощного консолидированного импульса. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,02998, который находится всего в 0,00001 от текущей цены, что делает его важным тестовым уровнем. Ниже первым ориентиром выступает уровень R1 — 0,02976, удалённый от текущей цены на 0,00021. Дальние уровни поддержки располагаются в центральной зоне — 0,02953, а также на уровне S1 — 0,02931, соответственно удалённые от текущей цены на 0,00044 и 0,00066. Уровень S2 — 0,02908 — служит глубинной защитой, находясь на расстоянии 0,00089 от текущей цены, и задаёт структурные границы для дальнейшего анализа.

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