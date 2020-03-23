Солана Курс (SOL)
Текущая цена Солана (SOL) сегодня составляет ₽ 76.55 с изменением 1.09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOL на RUB составляет ₽ 76.55 за SOL.
На данный момент Солана занимает #7 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 44,39B, при оборотном предложении 579,94M SOL. В течение последних 24 часов, SOL торговался в диапазоне от ₽ 76.17 (минимум) до ₽ 77.8 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 24,332.6702097966769268, тогда как исторический минимум составил ₽ 41.76435795351197.
В краткосрочной перспективе SOL изменился на +0.24% за последний час и на +3.99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 30,15M.
No.7
1.84%
2020-03-23 00:00:00
SOL
Текущая рыночная капитализация Солана составляет ₽ 44,39B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 30,15M. Циркулируещее обращение SOL составляет 579,94M, а общее предложение – 628433495.50211251. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 48.11B.
+0.24%
-1.09%
+3.99%
+3.99%
Отслеживайте изменения цены Солана за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -69.7669
|-1.09%
|30 дней
|₽ -1.95
|-2.49%
|60 дней
|₽ +10.99
|+16.76%
|90 дней
|₽ -17.3
|-18.44%
Сегодня для SOL зафиксировано изменение ₽ -69.7669 (-1.09%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -1.95 (-2.49%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то SOL изменился на ₽ +10.99 (+16.76%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -17.3 (-18.44%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Солана.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Солана, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке SOL: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
SOL_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центральной линии хаба. Текущая цена — 75,94 — находится между уровнем поддержки S1 (75,8866) и уровнем сопротивления хаба (76,1933). Цены колеблются в узком диапазоне, формируя кратковременный баланс между быками и медведями. Структура рынка демонстрирует сужение. Выше расположенный хаб оказывает прямое сопротивление, тогда как нижний уровень S1 обеспечивает ближнюю поддержку. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», что указывает на восходящую коррекцию краткосрочной динамики. Группы скользящих средних и EMA не дают четких сигналов для открытия позиций, поэтому направление тренда пока не определено. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, распределение импульса относительно разрозненно, а показатели быстрых и медленных индикаторов демонстрируют явное расслоение. Волатильность остается на низком уровне, полосы Боллинджера сужаются, что свидетельствует об отсутствии выраженного одностороннего движения. Активность торгов находится на обычном уровне. Ключевыми уровнями являются: ближняя поддержка S1 — 75,89, которая находится всего в 0,1% от текущей цены; первичное сопротивление R1 — 76,44, расположенное примерно в 0,66% выше текущего уровня; далее следует дальнейшая поддержка S2 — 75,64 и сопротивление R2 — 76,74. В настоящее время цена находится в непосредственной близости к уровню S1. Пробой верхней границы хаба на уровне 76,19 изменит краткосрочную структуру, тогда как пробой уровня S1 потребует проверки эффективности поддержки S2.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Солана потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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В мире криптовалют Solana (SOL) выделяется своей высокой скоростью, низкой стоимостью и высокой масштабируемостью. Как децентрализованная блокчейн-платформа, Solana стремится обеспечить быструю, безопасную и недорогую среду для децентрализованных приложений (dApp) и торговли криптоактивами.
Solana – это высокопроизводительная блокчейн-платформа, разработанная для преодоления ограничений традиционных блокчейнов в плане масштабируемости и скорости. Ее собственный токен SOL используется для оплаты комиссий за транзакции, выполнения смарт-контрактов, участия в управлении сетью и получения вознаграждений.
Особенность Solana заключается в сочетании механизмов консенсуса Proof of History (PoH) и Proof of Stake (PoS), что позволяет сети обрабатывать тысячи транзакций в секунду, сохраняя при этом безопасность. Это делает Solana популярным выбором для приложений DeFi, NFT, игр и Web3.
Блокчейн Solana функционирует как публичный реестр, в котором регистрируются все транзакции. Его уникальный механизм PoH обеспечивает порядок и неизменность транзакций. Валидаторы в сети получают вознаграждение за проверку транзакций и ведение реестра, а пользователи могут стейкать SOL, чтобы участвовать в консенсусе сети и получать дополнительные вознаграждения.
- Скорость: Традиционные банковские переводы занимают несколько дней, платежи по кредитным картам подтверждаются в течение нескольких секунд, но обрабатываются в течение нескольких дней, тогда как транзакции Solana выполняются менее чем за секунду, что позволяет осуществлять операции в режиме реального времени.
- Стоимость: Комиссия за транзакции в Solana обычно составляет около 0,00025$, что делает возможным осуществление небольших и частых платежей.
- Масштабируемость: Solana может обрабатывать тысячи транзакций в секунду, что означает, что сеть остается быстрой и доступной даже при росте использования.
- Глобальная доступность: Любой человек с доступом в интернет может использовать Solana без банковского аккаунта, проверки кредитоспособности или географических ограничений.
Купить Solana очень просто. Вот как приобрести SOL на MEXC:
- Зарегистрируйтесь и пройдите проверку KYC
- Внесите депозит (банковские карты, кредитные карты и т. д.)
- Найдите SOL и введите количество, которое хотите купить
- Подтвердите свой ордер, чтобы стать владельцем SOL
С MEXC вы можете отслеживать цены Solana в режиме реального времени, следить за рыночными тенденциями и безопасно управлять своими инвестициями.
Solana позволяет пользователям зарабатывать вознаграждения, совершая стейкинг SOL и участвуя в консенсусе сети. Совершать стейкинг просто:
- Переведите SOL в кошелек или на биржу, которые поддерживают стейкинг
- Выберите валидатора, с которым хотите сотрудничать
- Регулярно получайте вознаграждения в зависимости от суммы и срока вашего стейкинга
Стейкинг помогает обеспечить безопасность сети Solana и приносит пассивный доход, что делает его популярной стратегией для долгосрочных держателей.
Является ли Solana хорошей инвестицией, зависит от вашей толерантности к риску и стратегии. Его скорость, низкие комиссии и активная экосистема привлекли многих разработчиков и пользователей. SOL широко используется в проектах DeFi, NFT и Web3, что делает его выдающимся криптоактивом. Однако цена Solana может быть волатильной. Несмотря на сильный потенциал его технологии и экосистемы, на движение цены могут влиять затраты на обслуживание сети, настроения рынка и конкуренция. Инвесторам следует оценить свою толерантность к риску и инвестировать с осторожностью.
На цену Solana влияют спрос и предложение, настроения рынка, технологические обновления и развитие экосистемы. Несмотря на историческую волатильность, долгосрочный потенциал SOL широко признается по мере созревания экосистемы. На MEXC вы можете отслеживать рыночные данные в режиме реального времени, чтобы оптимизировать время покупки и продажи.
Для более глубокого понимания Солана рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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