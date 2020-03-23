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Текущая цена Солана сегодня составляет 76.55 RUB. Рыночная капитализация SOL составляет 44,394,520,909.716159779 RUB. Отслеживайте обновления цен SOL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Солана сегодня составляет 76.55 RUB. Рыночная капитализация SOL составляет 44,394,520,909.716159779 RUB. Отслеживайте обновления цен SOL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Солана Курс (SOL)

Текущая цена 1 SOL в RUB:

₽6,330.8686
₽6,330.8686₽6,330.8686
-1,09%1D
RUB
График цены Солана (SOL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:41:35 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Солана

Текущая цена Солана (SOL) сегодня составляет ₽ 76.55 с изменением 1.09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOL на RUB составляет ₽ 76.55 за SOL.

На данный момент Солана занимает #7 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 44,39B, при оборотном предложении 579,94M SOL. В течение последних 24 часов, SOL торговался в диапазоне от ₽ 76.17 (минимум) до ₽ 77.8 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 24,332.6702097966769268, тогда как исторический минимум составил ₽ 41.76435795351197.

В краткосрочной перспективе SOL изменился на +0.24% за последний час и на +3.99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 30,15M.

Рыночная информация Солана (SOL)

No.7

₽ 44,39B
₽ 44,39B₽ 44,39B

₽ 30,15M
₽ 30,15M₽ 30,15M

₽ 48.11B
₽ 48.11B₽ 48.11B

579,94M
579,94M 579,94M

--
----

628,433,495.50211251
628,433,495.50211251 628,433,495.50211251

1.84%

2020-03-23 00:00:00

SOL

Текущая рыночная капитализация Солана составляет ₽ 44,39B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 30,15M. Циркулируещее обращение SOL составляет 579,94M, а общее предложение – 628433495.50211251. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 48.11B.

История цен Солана в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 76.17
₽ 76.17₽ 76.17
Мин 24Ч
₽ 77.8
₽ 77.8₽ 77.8
Макс 24Ч

₽ 76.17
₽ 76.17₽ 76.17

₽ 77.8
₽ 77.8₽ 77.8

₽ 24,332.6702097966769268
₽ 24,332.6702097966769268₽ 24,332.6702097966769268

₽ 41.76435795351197
₽ 41.76435795351197₽ 41.76435795351197

+0.24%

-1.09%

+3.99%

+3.99%

История цен Солана (SOL) в RUB

Отслеживайте изменения цены Солана за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -69.7669-1.09%
30 дней₽ -1.95-2.49%
60 дней₽ +10.99+16.76%
90 дней₽ -17.3-18.44%
Изменение цены Солана сегодня

Сегодня для SOL зафиксировано изменение ₽ -69.7669 (-1.09%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Солана за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -1.95 (-2.49%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Солана за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SOL изменился на ₽ +10.99 (+16.76%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Солана за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -17.3 (-18.44%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Солана (SOL)?

Просмотеть страницу истории цен Солана.

Анализ по Солана

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Солана, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Солана: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке SOL: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

SOL_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центральной линии хаба. Текущая цена — 75,94 — находится между уровнем поддержки S1 (75,8866) и уровнем сопротивления хаба (76,1933). Цены колеблются в узком диапазоне, формируя кратковременный баланс между быками и медведями. Структура рынка демонстрирует сужение. Выше расположенный хаб оказывает прямое сопротивление, тогда как нижний уровень S1 обеспечивает ближнюю поддержку. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», что указывает на восходящую коррекцию краткосрочной динамики. Группы скользящих средних и EMA не дают четких сигналов для открытия позиций, поэтому направление тренда пока не определено. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, распределение импульса относительно разрозненно, а показатели быстрых и медленных индикаторов демонстрируют явное расслоение. Волатильность остается на низком уровне, полосы Боллинджера сужаются, что свидетельствует об отсутствии выраженного одностороннего движения. Активность торгов находится на обычном уровне. Ключевыми уровнями являются: ближняя поддержка S1 — 75,89, которая находится всего в 0,1% от текущей цены; первичное сопротивление R1 — 76,44, расположенное примерно в 0,66% выше текущего уровня; далее следует дальнейшая поддержка S2 — 75,64 и сопротивление R2 — 76,74. В настоящее время цена находится в непосредственной близости к уровню S1. Пробой верхней границы хаба на уровне 76,19 изменит краткосрочную структуру, тогда как пробой уровня S1 потребует проверки эффективности поддержки S2.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Солана?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Solana (SOL):

1. Уровень принятия сети и рост экосистемы — увеличение числа dApp, протоколов DeFi и проектов NFT повышает спрос.
2. Объем транзакций и уровень использования сети — более высокая активность способствует росту полезной стоимости.
3. Настроения на рынке и корреляция с биткоином — тенденции крипторынка оказывают влияние на SOL.
4. Технические разработки и обновления — улучшения сети повышают доверие инвесторов.
5. Институциональное принятие и партнерские отношения — поддержка со стороны корпораций усиливает легитимность.
6. Конкуренция с другими блокчейнами — соперничество с Ethereum и Cardano влияет на позиционирование SOL.
7. Регуляторные новости и соблюдение нормативных требований — политика правительств оказывает влияние на торговлю.
8. Динамика предложения токенов — стейкинговые вознаграждения и уровни инфляции.
9. Сбои в работе сети или технические проблемы — простои негативно сказываются на цене.
10. Общие тренды рынка DeFi и Web3.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Солана?

Люди хотят знать текущую цену Solana (SOL) по нескольким ключевым причинам:

1. Принятие торговых решений — активным трейдерам необходимы актуальные цены для покупки, продажи или удержания позиций.
2. Отслеживание портфеля — инвесторы следят за стоимостью своих активов и их показателями.
3. Определение рыночного момента — движения цен помогают определить оптимальные точки входа и выхода из рынка.
4. Участие в DeFi-деятельности — SOL используется для стейкинга, кредитования и других операций в сфере децентрализованных финансов на сети Solana.
5. Планирование инвестиций — текущая цена влияет на будущие инвестиционные стратегии и управление рисками.

Прогноз цены Солана

Прогноз цены Солана (SOL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SOL в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Солана (SOL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Солана потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Солана достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SOL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Солана».

Как купить и инвестировать Солана в Россия

Готовы приступить к работе с Солана? Покупка SOL на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Солана. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Солана (SOL).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Солана будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Солана (SOL)

Что вы можете сделать с Солана

Владение Солана позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Солана (SOL)

В мире криптовалют Solana (SOL) выделяется своей высокой скоростью, низкой стоимостью и высокой масштабируемостью. Как децентрализованная блокчейн-платформа, Solana стремится обеспечить быструю, безопасную и недорогую среду для децентрализованных приложений (dApp) и торговли криптоактивами.

Что такое Solana?

Solana – это высокопроизводительная блокчейн-платформа, разработанная для преодоления ограничений традиционных блокчейнов в плане масштабируемости и скорости. Ее собственный токен SOL используется для оплаты комиссий за транзакции, выполнения смарт-контрактов, участия в управлении сетью и получения вознаграждений.

Особенность Solana заключается в сочетании механизмов консенсуса Proof of History (PoH) и Proof of Stake (PoS), что позволяет сети обрабатывать тысячи транзакций в секунду, сохраняя при этом безопасность. Это делает Solana популярным выбором для приложений DeFi, NFT, игр и Web3.

Как работает Solana

Блокчейн Solana функционирует как публичный реестр, в котором регистрируются все транзакции. Его уникальный механизм PoH обеспечивает порядок и неизменность транзакций. Валидаторы в сети получают вознаграждение за проверку транзакций и ведение реестра, а пользователи могут стейкать SOL, чтобы участвовать в консенсусе сети и получать дополнительные вознаграждения.

Что делает Solana уникальной

- Скорость: Традиционные банковские переводы занимают несколько дней, платежи по кредитным картам подтверждаются в течение нескольких секунд, но обрабатываются в течение нескольких дней, тогда как транзакции Solana выполняются менее чем за секунду, что позволяет осуществлять операции в режиме реального времени.

- Стоимость: Комиссия за транзакции в Solana обычно составляет около 0,00025$, что делает возможным осуществление небольших и частых платежей.

- Масштабируемость: Solana может обрабатывать тысячи транзакций в секунду, что означает, что сеть остается быстрой и доступной даже при росте использования.

- Глобальная доступность: Любой человек с доступом в интернет может использовать Solana без банковского аккаунта, проверки кредитоспособности или географических ограничений.

Как купить Solana (SOL)

Купить Solana очень просто. Вот как приобрести SOL на MEXC:

- Зарегистрируйтесь и пройдите проверку KYC

- Внесите депозит (банковские карты, кредитные карты и т. д.)

- Найдите SOL и введите количество, которое хотите купить

- Подтвердите свой ордер, чтобы стать владельцем SOL

С MEXC вы можете отслеживать цены Solana в режиме реального времени, следить за рыночными тенденциями и безопасно управлять своими инвестициями.

Как совершать стейкинг Solana

Solana позволяет пользователям зарабатывать вознаграждения, совершая стейкинг SOL и участвуя в консенсусе сети. Совершать стейкинг просто:

- Переведите SOL в кошелек или на биржу, которые поддерживают стейкинг

- Выберите валидатора, с которым хотите сотрудничать

- Регулярно получайте вознаграждения в зависимости от суммы и срока вашего стейкинга

Стейкинг помогает обеспечить безопасность сети Solana и приносит пассивный доход, что делает его популярной стратегией для долгосрочных держателей.

Стоит ли инвестировать в Solana?

Является ли Solana хорошей инвестицией, зависит от вашей толерантности к риску и стратегии. Его скорость, низкие комиссии и активная экосистема привлекли многих разработчиков и пользователей. SOL широко используется в проектах DeFi, NFT и Web3, что делает его выдающимся криптоактивом. Однако цена Solana может быть волатильной. Несмотря на сильный потенциал его технологии и экосистемы, на движение цены могут влиять затраты на обслуживание сети, настроения рынка и конкуренция. Инвесторам следует оценить свою толерантность к риску и инвестировать с осторожностью.

Ценовые тренды Solana

На цену Solana влияют спрос и предложение, настроения рынка, технологические обновления и развитие экосистемы. Несмотря на историческую волатильность, долгосрочный потенциал SOL широко признается по мере созревания экосистемы. На MEXC вы можете отслеживать рыночные данные в режиме реального времени, чтобы оптимизировать время покупки и продажи.

Whitepaper

Источники Солана

Для более глубокого понимания Солана рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Солана
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:41:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Солана (SOL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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SOL USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по SOL с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами SOL USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Солана (SOL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Солана в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SOL/USDT
₽6,325.0817
₽6,325.0817₽6,325.0817
-1.21%
395.22K (USDT)
SOL/USDC
₽6,320.9482
₽6,320.9482₽6,320.9482
-1.17%
4.02K (USDT)
SOL/USD1
₽6,326.7351
₽6,326.7351₽6,326.7351
-1.00%
4.15K (USDT)
SOL/BTC
₽0.0977696755
₽0.0977696755₽0.0977696755
-0.22%
271.53 (USDT)
SOL/EUR
₽5,471.1006
₽5,471.1006₽5,471.1006
-1.28%
928.00 (USDT)
SOL/USDE
₽6,330.0419
₽6,330.0419₽6,330.0419
-1.02%
710.72 (USDT)
SOL/BRL
₽32,424.0007
₽32,424.0007₽32,424.0007
-0.77%
702.15 (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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