Arm Holdings PLC Курс (ARMON)

Текущая цена 1 ARMON в USD:

$165,91
$165,91$165,91
+0,87%1D
USD
График цены Arm Holdings PLC (ARMON) в реальном времени
Информация о ценах Arm Holdings PLC (ARMON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 161,03
$ 161,03$ 161,03
Мин 24Ч
$ 170,51
$ 170,51$ 170,51
Макс 24Ч

$ 161,03
$ 161,03$ 161,03

$ 170,51
$ 170,51$ 170,51

$ 191,8179294374928
$ 191,8179294374928$ 191,8179294374928

$ 130,83952449123566
$ 130,83952449123566$ 130,83952449123566

-0,22%

+0,87%

-3,88%

-3,88%

Текущая цена Arm Holdings PLC (ARMON) составляет $ 166,01. За последние 24 часа ARMON торговался в диапазоне от $ 161,03 до $ 170,51, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ARMON за все время составляет $ 191,8179294374928, а минимальная – $ 130,83952449123566.

Что касается краткосрочной динамики, ARMON изменился на -0,22% за последний час, на +0,87% за 24 часа и на -3,88% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Arm Holdings PLC (ARMON)

$ 919,14K
$ 919,14K$ 919,14K

$ 60,36K
$ 60,36K$ 60,36K

$ 919,14K
$ 919,14K$ 919,14K

5,54K
5,54K 5,54K

5 536,67121218
5 536,67121218 5 536,67121218

Текущая рыночная капитализация Arm Holdings PLC составляет $ 919,14K, при 24-часовом объеме торгов $ 60,36K. Циркулируещее обращение ARMON составляет 5,54K, а общее предложение – 5536.67121218. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 919,14K.

История цен Arm Holdings PLC (ARMON) в USD

Отслеживайте изменения цены Arm Holdings PLC за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1,431+0,87%
30 дней$ +21,16+14,60%
60 дней$ +66,01+66,01%
90 дней$ +66,01+66,01%
Изменение цены Arm Holdings PLC сегодня

Сегодня для ARMON зафиксировано изменение $ +1,431 (+0,87%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Arm Holdings PLC за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +21,16 (+14,60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Arm Holdings PLC за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ARMON изменился на $ +66,01 (+66,01%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Arm Holdings PLC за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +66,01 (+66,01%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Arm Holdings PLC (ARMON)?

Просмотеть страницу истории цен Arm Holdings PLC.

Что такое Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Arm Holdings PLC доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Arm Holdings PLC. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ARMON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Arm Holdings PLC в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Arm Holdings PLC простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Arm Holdings PLC (USD)

Сколько будет стоить Arm Holdings PLC (ARMON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Arm Holdings PLC (ARMON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Arm Holdings PLC.

Проверьте прогноз цены Arm Holdings PLC!

Токеномика Arm Holdings PLC (ARMON)

Понимание токеномики Arm Holdings PLC (ARMON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ARMON прямо сейчас!

Как купить Arm Holdings PLC (ARMON)

Ищете как купить Arm Holdings PLC? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Arm Holdings PLC на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Источники Arm Holdings PLC

Для более глубокого понимания Arm Holdings PLC рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Arm Holdings PLC
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Arm Holdings PLC

Сколько стоит Arm Holdings PLC (ARMON) на сегодня?
Актуальная цена ARMON в USD – 166,01 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ARMON в USD?
Текущая цена ARMON в USD составляет $ 166,01. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Arm Holdings PLC?
Рыночная капитализация ARMON составляет $ 919,14K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ARMON?
Циркулирующее предложение ARMON составляет 5,54K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ARMON?
ARMON достиг максимальной цены (ATH) в 191,8179294374928 USD.
Какова была минимальная цена ARMON за все время (ATL)?
ARMON достиг минимальной цены (ATL) в 130,83952449123566 USD.
Каков объем торгов ARMON?
Объем торгов за последние 24 часа для ARMON составляет $ 60,36K USD.
Вырастет ли ARMON в цене в этом году?
ARMON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ARMON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Arm Holdings PLC (ARMON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

