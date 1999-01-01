LUCKY

LadyLuck ($LUCKY) – это не просто очередной протокол блокчейна, это будущее децентрализованного игрового агента фортуны, где передовой искусственный интеллект встречается с азартом розыгрыша. LadyLuck сочетает в себе передовую технологию ИИ-агента с гарантированно честной механикой лутбоксов, создавая адреналиновый опыт, где каждая транзакция может изменить вашу жизнь навсегда.

Название криптовалютыLUCKY

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеLadyLuck ($LUCKY) – это не просто очередной протокол блокчейна, это будущее децентрализованного игрового агента фортуны, где передовой искусственный интеллект встречается с азартом розыгрыша. LadyLuck сочетает в себе передовую технологию ИИ-агента с гарантированно честной механикой лутбоксов, создавая адреналиновый опыт, где каждая транзакция может изменить вашу жизнь навсегда.

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