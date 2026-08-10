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Текущая цена Real World Services сегодня составляет 0,00839 RUB. Рыночная капитализация RWS составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен RWS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Real World Services сегодня составляет 0,00839 RUB. Рыночная капитализация RWS составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен RWS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Real World Services Курс (RWS)

Текущая цена 1 RWS в RUB:

₽0,6936013
₽0,6936013₽0,6936013
+0,47%1D
RUB
График цены Real World Services (RWS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:11:17 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Real World Services

Текущая цена Real World Services (RWS) сегодня составляет ₽ 0,00839 с изменением 0,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RWS на RUB составляет ₽ 0,00839 за RWS.

На данный момент Real World Services занимает #4535 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 RWS. В течение последних 24 часов, RWS торговался в диапазоне от ₽ 0,00761 (минимум) до ₽ 0,00887 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1,3769638375179414175, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,2067553587851177122.

В краткосрочной перспективе RWS изменился на +0,35% за последний час и на +0,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 22,39K.

Рыночная информация Real World Services (RWS)

No.4535

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

₽ 22,39K
₽ 22,39K₽ 22,39K

₽ 831,39K
₽ 831,39K₽ 831,39K

0,00
0,00 0,00

99 092 562
99 092 562 99 092 562

99 092 562
99 092 562 99 092 562

0,00%

BSC

Текущая рыночная капитализация Real World Services составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 22,39K. Циркулируещее обращение RWS составляет 0,00, а общее предложение – 99092562. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 831,39K.

История цен Real World Services в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00761
₽ 0,00761₽ 0,00761
Мин 24Ч
₽ 0,00887
₽ 0,00887₽ 0,00887
Макс 24Ч

₽ 0,00761
₽ 0,00761₽ 0,00761

₽ 0,00887
₽ 0,00887₽ 0,00887

₽ 1,3769638375179414175
₽ 1,3769638375179414175₽ 1,3769638375179414175

₽ 1,2067553587851177122
₽ 1,2067553587851177122₽ 1,2067553587851177122

+0,35%

+0,47%

+0,35%

+0,35%

История цен Real World Services (RWS) в RUB

Отслеживайте изменения цены Real World Services за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0032447+0,47%
30 дней₽ -0,00379-31,12%
60 дней₽ -0,00699-45,45%
90 дней₽ -0,01279-60,39%
Изменение цены Real World Services сегодня

Сегодня для RWS зафиксировано изменение ₽ +0,0032447 (+0,47%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Real World Services за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00379 (-31,12%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Real World Services за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RWS изменился на ₽ -0,00699 (-45,45%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Real World Services за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01279 (-60,39%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Real World Services (RWS)?

Просмотеть страницу истории цен Real World Services.

Прогноз цены Real World Services

Прогноз цены Real World Services (RWS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RWS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Real World Services (RWS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Real World Services потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Real World Services достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RWS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Real World Services».

Как купить и инвестировать Real World Services в Россия

Готовы приступить к работе с Real World Services? Покупка RWS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Real World Services. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Real World Services (RWS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Real World Services будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Real World Services (RWS)

Что вы можете сделать с Real World Services

Владение Real World Services позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Real World Services (RWS)

RWS — это утилитарный токен, обеспечивающий работу инфраструктуры с приоритетом биометрии для безопасного доступа, хранения активов и цифровых сервисов реального мира. Он обеспечивает бесшовное взаимодействие между идентификацией, платежами и токенизацией реальных активов, формируя основу для соответствующего требованиям внедрения Web3.

Источники Real World Services

Для более глубокого понимания Real World Services рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Real World Services
Обозреватель блоков

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BNB Chain EcosystemPayment SolutionsStorage

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:11:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Real World Services (RWS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Real World Services

RWS USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RWS/USDT
₽0,6936013
₽0,6936013₽0,6936013
+0,35%
2.68M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 RWS = 0,6936013 RUB