Сегодняшняя цена Real World Services

Текущая цена Real World Services (RWS) сегодня составляет ₽ 0,00839 с изменением 0,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RWS на RUB составляет ₽ 0,00839 за RWS.

На данный момент Real World Services занимает #4535 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 RWS. В течение последних 24 часов, RWS торговался в диапазоне от ₽ 0,00761 (минимум) до ₽ 0,00887 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1,3769638375179414175, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,2067553587851177122.

В краткосрочной перспективе RWS изменился на +0,35% за последний час и на +0,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 22,39K.

Рыночная информация Real World Services (RWS)

Место No.4535 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 22,39K₽ 22,39K ₽ 22,39K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 831,39K₽ 831,39K ₽ 831,39K Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 99 092 562 99 092 562 99 092 562 Общее предложение 99 092 562 99 092 562 99 092 562 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Real World Services составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 22,39K. Циркулируещее обращение RWS составляет 0,00, а общее предложение – 99092562. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 831,39K.