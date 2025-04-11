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VARA Курс (VARA)

USD

График цены VARA (VARA) в реальном времени

$0.00577
$0.00577$0.00577
-4.95%(1D)

Актуальные данные о цене и информация о VARA

Текущая цена VARA (VARA) сегодня составляет 0.00577 USD с текущей рыночной капитализацией $ 14.73M USD. Курс VARA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели VARA:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.99K USD
- Изменение цены VARA в течение дня составляет -4.95%
- Оборотное предложение составляет 2.55B USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене VARA к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах VARA.

Ценовые показатели VARA - USD

Отслеживайте изменения цены VARA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.00030049-4.95%
30 дней$ +0.00277+92.33%
60 дней$ +0.00277+92.33%
90 дней$ +0.00277+92.33%
Изменение цены VARA сегодня

Сегодня для VARA зафиксировано изменение $ -0.00030049 (-4.95%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены VARA за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0.00277 (+92.33%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены VARA за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то VARA изменился на $ +0.00277 (+92.33%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены VARA за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0.00277 (+92.33%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Информация о цене VARA

Ознакомьтесь с последней информацией о ценах VARA: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:

$ 0.005221
$ 0.005221$ 0.005221

$ 0.006592
$ 0.006592$ 0.006592

$ 0.00699
$ 0.00699$ 0.00699

-0.69%

-4.95%

+2.79%

Рыночная информация VARA

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:

$ 14.73M
$ 14.73M$ 14.73M

$ 5.99K
$ 5.99K$ 5.99K

2.55B
2.55B 2.55B

Что такое VARA (VARA)

Vara Network – это революционная платформа приложений Web 3.0. Поддерживая параллельную обработку данных для глубокой масштабируемости, уникальная архитектура Vara позволяет внедрять новые модели и функции в программы, способствуя развитию следующего поколения Web3 dApps.

VARA доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в VARA. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

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VARA Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как VARA, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена VARA в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены VARA.

История цен VARA

Отслеживание траектории движения цены VARA дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории VARA в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен VARA.

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VARA на местную валюту

1 VARA к VND
147.94857
1 VARA к AUD
A$0.0091743
1 VARA к GBP
0.0043852
1 VARA к EUR
0.0050776
1 VARA к USD
$0.00577
1 VARA к MYR
RM0.0255034
1 VARA к TRY
0.2196062
1 VARA к JPY
¥0.829726
1 VARA к RUB
0.4801794
1 VARA к INR
0.4966816
1 VARA к IDR
Rp96.1666282
1 VARA к KRW
8.2076519
1 VARA к PHP
0.3287169
1 VARA к EGP
￡E.0.2961741
1 VARA к BRL
R$0.0338699
1 VARA к CAD
C$0.0079626
1 VARA к BDT
0.7012281
1 VARA к NGN
9.2172288
1 VARA к UAH
0.238878
1 VARA к VES
Bs0.40967
1 VARA к PKR
Rs1.6180234
1 VARA к KZT
2.9818783
1 VARA к THB
฿0.1930642
1 VARA к TWD
NT$0.1866018
1 VARA к AED
د.إ0.0211759
1 VARA к CHF
Fr0.0046737
1 VARA к HKD
HK$0.0447175
1 VARA к MAD
.د.م0.053661
1 VARA к MXN
$0.1170733

Источники VARA

Для более глубокого понимания VARA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт VARA
Обозреватель блоков

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1 VARA = 0.00577 USD

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$0.00577$0.00577
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