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Текущая цена PayAI Network сегодня составляет 0,004207 RUB. Рыночная капитализация PAYAI составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PAYAI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена PayAI Network сегодня составляет 0,004207 RUB. Рыночная капитализация PAYAI составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PAYAI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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PayAI Network Курс (PAYAI)

Текущая цена 1 PAYAI в RUB:

₽0,34762441
₽0,34762441₽0,34762441
+1,69%1D
RUB
График цены PayAI Network (PAYAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:11:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена PayAI Network

Текущая цена PayAI Network (PAYAI) сегодня составляет ₽ 0,004207 с изменением 1,69% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PAYAI на RUB составляет ₽ 0,004207 за PAYAI.

На данный момент PayAI Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PAYAI. В течение последних 24 часов, PAYAI торговался в диапазоне от ₽ 0,004058 (минимум) до ₽ 0,004499 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PAYAI изменился на +0,07% за последний час и на +12,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,51K.

Рыночная информация PayAI Network (PAYAI)

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₽ 55,51K
₽ 55,51K₽ 55,51K

₽ 0,00
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SOL

Текущая рыночная капитализация PayAI Network составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,51K. Циркулируещее обращение PAYAI составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен PayAI Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,004058
₽ 0,004058₽ 0,004058
Мин 24Ч
₽ 0,004499
₽ 0,004499₽ 0,004499
Макс 24Ч

₽ 0,004058
₽ 0,004058₽ 0,004058

₽ 0,004499
₽ 0,004499₽ 0,004499

--
----

--
----

+0,07%

+1,69%

+12,72%

+12,72%

История цен PayAI Network (PAYAI) в RUB

Отслеживайте изменения цены PayAI Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00577722+1,69%
30 дней₽ -0,000853-16,86%
60 дней₽ -0,001908-31,21%
90 дней₽ -0,005841-58,14%
Изменение цены PayAI Network сегодня

Сегодня для PAYAI зафиксировано изменение ₽ +0,00577722 (+1,69%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены PayAI Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000853 (-16,86%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены PayAI Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PAYAI изменился на ₽ -0,001908 (-31,21%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены PayAI Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,005841 (-58,14%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены PayAI Network (PAYAI)?

Просмотеть страницу истории цен PayAI Network.

Анализ по PayAI Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний PayAI Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены PayAI Network?

Несколько ключевых факторов влияют на цены сети PayAI (PAYAI):

1. Настроения рынка и уровень доверия инвесторов к интеграции ИИ и блокчейна.
2. Объём торгов и ликвидность на биржах.
3. Анонсы партнёрств и развитие экосистемы.
4. Общие тенденции на рынке криптовалют и корреляция с Биткоином.
5. Полезность токена и его внедрение в экосистему PayAI.
6. Регуляторные новости, затрагивающие секторы ИИ или криптовалют.
7. Технические разработки и достижение ключевых этапов дорожной карты.
8. Динамика предложения, включая сжигание или выпуск токенов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену PayAI Network?

Люди хотят знать текущую цену PayAI Network (PAYAI) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа/выхода на рынок, оценка прибыли или убытков от инвестиций, а также получение актуальной информации о волатильности рынка для целей управления рисками.

Прогноз цены PayAI Network

Прогноз цены PayAI Network (PAYAI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PAYAI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены PayAI Network (PAYAI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена PayAI Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену PayAI Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PAYAI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены PayAI Network».

Как купить и инвестировать PayAI Network в Россия

Готовы приступить к работе с PayAI Network? Покупка PAYAI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить PayAI Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке PayAI Network (PAYAI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и PayAI Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке PayAI Network (PAYAI)

Что вы можете сделать с PayAI Network

Владение PayAI Network позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое PayAI Network (PAYAI)

Платежи в эпоху искусственного интеллекта.

Источники PayAI Network

Для более глубокого понимания PayAI Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:11:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PayAI Network (PAYAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о PayAI Network

PAYAI USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте PayAI Network (PAYAI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы PayAI Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PAYAI/USDT
₽0,34770704
₽0,34770704₽0,34770704
+1,59%
13.22M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 PAYAI = 0,34762441 RUB