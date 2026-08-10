Сегодняшняя цена PayAI Network

Текущая цена PayAI Network (PAYAI) сегодня составляет ₽ 0,004207 с изменением 1,69% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PAYAI на RUB составляет ₽ 0,004207 за PAYAI.

На данный момент PayAI Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PAYAI. В течение последних 24 часов, PAYAI торговался в диапазоне от ₽ 0,004058 (минимум) до ₽ 0,004499 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PAYAI изменился на +0,07% за последний час и на +12,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,51K.

Рыночная информация PayAI Network (PAYAI)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 55,51K₽ 55,51K ₽ 55,51K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация PayAI Network составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,51K. Циркулируещее обращение PAYAI составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.