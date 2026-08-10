Сегодняшняя цена Creo Engine

Текущая цена Creo Engine (CREO) сегодня составляет ₽ 0,0006364 с изменением 0,32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CREO на RUB составляет ₽ 0,0006364 за CREO.

На данный момент Creo Engine занимает #2190 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 438,41K, при оборотном предложении 688,89M CREO. В течение последних 24 часов, CREO торговался в диапазоне от ₽ 0,0006335 (минимум) до ₽ 0,0006444 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16,743452372421348752, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0610152084210516976.

В краткосрочной перспективе CREO изменился на -0,11% за последний час и на +3,93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 31,06K.

Рыночная информация Creo Engine (CREO)

Место No.2190 Рыночная капитализация ₽ 438,41K₽ 438,41K ₽ 438,41K Объем (24Ч) ₽ 31,06K₽ 31,06K ₽ 31,06K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 636,40K₽ 636,40K ₽ 636,40K Оборотное предложение 688,89M 688,89M 688,89M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 788 886 709 788 886 709 788 886 709 Коэффициент обращения 68,88% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Creo Engine составляет ₽ 438,41K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 31,06K. Циркулируещее обращение CREO составляет 688,89M, а общее предложение – 788886709. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 636,40K.