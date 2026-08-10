Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Creo Engine сегодня составляет 0,0006364 RUB. Рыночная капитализация CREO составляет 438 407,5016076 RUB. Отслеживайте обновления цен CREO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Creo Engine сегодня составляет 0,0006364 RUB. Рыночная капитализация CREO составляет 438 407,5016076 RUB. Отслеживайте обновления цен CREO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о CREO

Информация о цене CREO

Что такое CREO

Whitepaper CREO

Официальный сайт CREO

Токеномика CREO

Прогноз цен CREO

История CREO

Руководство по покупке CREO

Конвертер валют CREO в фиат

CREO на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Creo Engine

Creo Engine Курс (CREO)

Текущая цена 1 CREO в RUB:

₽0,052567304
₽0,052567304₽0,052567304
-0,32%1D
RUB
График цены Creo Engine (CREO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:32:08 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Creo Engine

Текущая цена Creo Engine (CREO) сегодня составляет ₽ 0,0006364 с изменением 0,32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CREO на RUB составляет ₽ 0,0006364 за CREO.

На данный момент Creo Engine занимает #2190 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 438,41K, при оборотном предложении 688,89M CREO. В течение последних 24 часов, CREO торговался в диапазоне от ₽ 0,0006335 (минимум) до ₽ 0,0006444 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16,743452372421348752, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0610152084210516976.

В краткосрочной перспективе CREO изменился на -0,11% за последний час и на +3,93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 31,06K.

Рыночная информация Creo Engine (CREO)

No.2190

₽ 438,41K
₽ 438,41K₽ 438,41K

₽ 31,06K
₽ 31,06K₽ 31,06K

₽ 636,40K
₽ 636,40K₽ 636,40K

688,89M
688,89M 688,89M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

788 886 709
788 886 709 788 886 709

68,88%

BSC

Текущая рыночная капитализация Creo Engine составляет ₽ 438,41K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 31,06K. Циркулируещее обращение CREO составляет 688,89M, а общее предложение – 788886709. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 636,40K.

История цен Creo Engine в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0006335
₽ 0,0006335₽ 0,0006335
Мин 24Ч
₽ 0,0006444
₽ 0,0006444₽ 0,0006444
Макс 24Ч

₽ 0,0006335
₽ 0,0006335₽ 0,0006335

₽ 0,0006444
₽ 0,0006444₽ 0,0006444

₽ 16,743452372421348752
₽ 16,743452372421348752₽ 16,743452372421348752

₽ 0,0610152084210516976
₽ 0,0610152084210516976₽ 0,0610152084210516976

-0,11%

-0,32%

+3,93%

+3,93%

История цен Creo Engine (CREO) в RUB

Отслеживайте изменения цены Creo Engine за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,000168755-0,32%
30 дней₽ -0,0001007-13,67%
60 дней₽ -0,000114-15,20%
90 дней₽ -0,0002512-28,31%
Изменение цены Creo Engine сегодня

Сегодня для CREO зафиксировано изменение ₽ -0,000168755 (-0,32%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Creo Engine за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0001007 (-13,67%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Creo Engine за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CREO изменился на ₽ -0,000114 (-15,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Creo Engine за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0002512 (-28,31%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Creo Engine (CREO)?

Просмотеть страницу истории цен Creo Engine.

Анализ по Creo Engine

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Creo Engine, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Creo Engine?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов Creo Engine (CREO):

1. Принятие в игровой экосистеме — рост числа пользователей и уровень их вовлеченности в блокчейн-платформу для игр Creo.
2. Спрос на полезность токена — использование токенов для внутриигровых покупок, операций с NFT и получения вознаграждений за стейкинг.
3. Объявления о партнерствах — сотрудничество с разработчиками игр и блокчейн-проектами.
4. Настроения на рынке — общие тренды криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов.
5. Механика предложения токенов — механизмы бёрнинга и блокировки токенов для стейкинга, влияющие на количество находящихся в обращении токенов.
6. Конкуренция — сравнение с другими игровыми токенами, такими как AXS и SAND.
7. Развитие и достижения — выход новых игр и обновления платформы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Creo Engine?

Люди хотят знать текущую цену CREO по нескольким причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рынка и расчет прибыли/убытков. Данные о ценах в режиме реального времени помогают трейдерам определять точки входа/выхода, отслеживать волатильность, оценивать рыночные тенденции и принимать обоснованные финансовые решения относительно своих позиций по CREO.

Прогноз цены Creo Engine

Прогноз цены Creo Engine (CREO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CREO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Creo Engine (CREO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Creo Engine потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Creo Engine достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CREO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Creo Engine».

Как купить и инвестировать Creo Engine в Россия

Готовы приступить к работе с Creo Engine? Покупка CREO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Creo Engine. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Creo Engine (CREO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Creo Engine будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Creo Engine (CREO)

Что вы можете сделать с Creo Engine

Владение Creo Engine позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Creo Engine (CREO) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Creo Engine (CREO)

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Источники Creo Engine

Для более глубокого понимания Creo Engine рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Creo Engine
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Creo Engine

Страница обновлена: 2026-08-10 17:32:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Creo Engine (CREO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Creo Engine

CREO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CREO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CREO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Creo Engine (CREO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Creo Engine в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CREO/USDT
₽0,05260036
₽0,05260036₽0,05260036
-0,26%
48.94M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽20,110444
₽20,110444₽20,110444

+386,70%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽0,9644088
₽0,9644088₽0,9644088

+21,94%

AurumX

AurumX

UMX

₽16,19744
₽16,19744₽16,19744

-16,52%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽209,971712
₽209,971712₽209,971712

+41,15%

JMDT

JMDT

JMDT

₽95,812816
₽95,812816₽95,812816

+7,47%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽24,54408
₽24,54408₽24,54408

+2 167,17%

Test

Test

TST

₽1,81799736
₽1,81799736₽1,81799736

+35,69%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,6916968
₽0,6916968₽0,6916968

+39,50%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,22516464
₽2,22516464₽2,22516464

+45,79%

Grvt

Grvt

GRVT

₽31,436256
₽31,436256₽31,436256

+31,44%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор CREO в RUB

Сумма

CREO
CREO
RUB
RUB

1 CREO = 0,052592096 RUB